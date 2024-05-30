Шведський літак радіолокаційної розвідки ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16, - Повітряні сили
Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890), який Швеція передає Україні, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів F-16. Він є аналогом російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.
За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники.
"Нам потрібні такі літаки, тому що вони дають нагоду виявляти цілі на відстанях у 450 км. Тобто, це виявлення "шахедів", крилатих ракет, російських літаків, винищувачів", - пояснив Євлаш.
Посилення для F-16
За словами речника ПС, ASC 890 також можуть виявляти ворожі повітряні цілі з випромінювання російських радіолокаційних станцій: підсвічують їх та передають Україні координати.
Це "серйозна машина", яка може слугувати посиленням "очей" F-16, наголосив Євлаш.
На запитання, чи знають Повітряні сили, як захистити шведські літаки від російських атак, речник відповів ствердно.
"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", - додав він.
Напередодні уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.
Країна передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Єдина проблема це те що орки мають ракети на 300 км і можуть за ним влаштувати полювання та він має сліпу зону позаду на відміну від Авакса, тобто потрібне патрулювання із 2 літаків.... але всерівно, це дуже хороша річ
Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
https://www.pravda.com.ua/news/2014/11/23/7045169/ УП:У Міноборони пояснили, чому відмовились від канадських літаків
А щодо операторів, то для прискорення навчання за неї може сісти оператор з досвідом роботи на TRML-4D або на AN/MPQ-65.
Стаття 60 Конституции. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
Антенну включил
Русскую "тушку"
Слегка замочил
2. Дані про місцезнахожження ворожих пепелаців дадуть американські, або британські АВАКСи, але завжди можна сказати: у українців є свій радар (При цьому навіть радарний екіпаж не потрібен - пілоти для сааб-340 мабуть в країні є)