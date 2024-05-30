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авіація (4045) Швеція (915) Повітряні сили (2342) F16 F-16 (638) Євлаш Ілля (161)

Шведський літак радіолокаційної розвідки ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16, - Повітряні сили

Повітряні сили про літак ASC 890 від Швеції

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890), який Швеція передає Україні, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів F-16. Він є аналогом російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники.

"Нам потрібні такі літаки, тому що вони дають нагоду виявляти цілі на відстанях у 450 км. Тобто, це виявлення "шахедів", крилатих ракет, російських літаків, винищувачів", - пояснив Євлаш.

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Посилення для F-16

За словами речника ПС, ASC 890 також можуть виявляти ворожі повітряні цілі з випромінювання російських радіолокаційних станцій: підсвічують їх та передають Україні координати.

Це "серйозна машина", яка може слугувати посиленням "очей" F-16, наголосив Євлаш.

На запитання, чи знають Повітряні сили, як захистити шведські літаки від російських атак, речник відповів ствердно.

"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", - додав він.

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Напередодні уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.

Країна передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.

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Топ коментарі
+7
Цитата: За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники. Джерело:

Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
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30.05.2024 10:44
+5
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 11:16
+4
Можливо це і є відповідь на питання: чому тягнуть з Ф16. Бо союзники працюють методою комплексних рішень. А взагалі питання чому нема ф16 щонайменше рік потрібно ставити монозброду: хто заважав придбати хочаб 24 штуки бу на світовому ринку озброєнь, або хто заважав профінансувати в 2022-2023 році навчання пілотів, щоб зняти це питання....
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30.05.2024 10:51
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Щоб літати на ф16, потрібно англійську добре знати і чекаємо їх вже 2й рік, а на ASC 890 - потрібно знати шведську, а вона важча і літак складніший в обслуговувані, тому ще 3-4 роки.
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30.05.2024 10:44 Відповісти
я їжджу на тойоті, при цьому японської мови я не знаю)
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30.05.2024 10:52 Відповісти
звісно, якщо там літати, то треба знати мову. та щоб опанувати та навчитися, то теж потрібно знати мову на якій інструктори тебе навчатимуть
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30.05.2024 11:44 Відповісти
Для їзди на Тойоті не треба спілкуватись із системою наведення.
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30.05.2024 12:36 Відповісти
Поки не навчаться правильно вимовляти thought до польотів не допускають.
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30.05.2024 10:59 Відповісти
слухав лекцію Юрія Дружбінського. Так от він як радив - забудьте всі настанови академіка Ольги Бонк. Пам'ятаєте "місце зустрічі змінити не можна" і його героя карманника Костю Саприкіна з його каthelok? Як виявляється - більшість із нас прекрасно вимовлять оте англійське слово наслідуючи того кіногероя.
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30.05.2024 13:59 Відповісти
Вчився колись саме по Бонк...а в школі, то кожен вчитель англійської мав свій варіант вимови...
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30.05.2024 14:06 Відповісти
по ній тоді всі вчилися Коли є бажання, то пошукайте відкриті уроки Дружбінського в ютубі. Ну дуже позитивний ізраїльтянин.
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30.05.2024 20:24 Відповісти
Думаю що ні, шведи знають добре англійську, був там колись

Єдина проблема це те що орки мають ракети на 300 км і можуть за ним влаштувати полювання та він має сліпу зону позаду на відміну від Авакса, тобто потрібне патрулювання із 2 літаків.... але всерівно, це дуже хороша річ
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30.05.2024 11:09 Відповісти
Цитата: За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники. Джерело:

Я так зрозумів хотіли написати що шведський ASC 890 є аналогом американського "повітряного радара" AWACS ?
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30.05.2024 10:44 Відповісти
Так заховайте його десь під землею та не піарьте. Є ну і добре шо є. Не треба про це розповідати.
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30.05.2024 10:44 Відповісти
А чи можна буде цими птахами виявляти, відстежувати, фіксувати та наводити удари на цілі на @уйлостані? Питання до спортлото
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30.05.2024 10:45 Відповісти
Можливо це і є відповідь на питання: чому тягнуть з Ф16. Бо союзники працюють методою комплексних рішень. А взагалі питання чому нема ф16 щонайменше рік потрібно ставити монозброду: хто заважав придбати хочаб 24 штуки бу на світовому ринку озброєнь, або хто заважав профінансувати в 2022-2023 році навчання пілотів, щоб зняти це питання....
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30.05.2024 10:51 Відповісти
Ф16 це не Форд Фокус, продаж не для всіх
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30.05.2024 11:05 Відповісти
Не думаю що б нам продали якщо штати навіт польскі міг29 заборонили були передавати тому що може бути ескалація
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30.05.2024 11:10 Відповісти
Дійсно, хто заважав?
https://www.pravda.com.ua/news/2014/11/23/7045169/ УП:У Міноборони пояснили, чому відмовились від канадських літаків
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30.05.2024 13:47 Відповісти
Літак з пілотом?
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30.05.2024 11:07 Відповісти
А найняти пілотів - профі, через приватні воєнні кампанії?!...
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30.05.2024 11:07 Відповісти
Так ото ж,пілот і спеціалісти з обслуговування обладнання можуть просто в Іноземному легіоні числитись
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30.05.2024 11:14 Відповісти
спеціалісти з обслуговування у є свої, а для більш складних регламентних робіт іх можно відправити для донавчання. Щодо якихось складних ремонтів, які потребують ліцензування, то тристасорокові ремонтують у багатьох країнах.
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30.05.2024 11:36 Відповісти
у нас є зараз більш ніж достатньо пілотів з цівільної авіаціії, які можуть керувати цим літаком, бо по суті це звичайний регіональний пасажир.
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30.05.2024 11:31 Відповісти
Пілот і той хто може обслуговувати цю електроніку це різні рівні підготовки пане Урс
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30.05.2024 11:36 Відповісти
а я ж у своєму коментарі вищ і не казав про тих, хто буде працювати з бортовою ASC-890.
А щодо операторів, то для прискорення навчання за неї може сісти оператор з досвідом роботи на TRML-4D або на AN/MPQ-65.
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30.05.2024 11:47 Відповісти
приватні воєнні кампанії? Згідно ст.17 6-йабзац Конституції ...На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. ТЦК є збройним формуванням не створене законом і то то ж не зареєстроване в міністерстві юстиції, як суб'єкт права, який за законом володіє здатністю мати і здійснювати безпосередньо або через представника права і юридичні обов'язки, тобто правосуб'єктністю.
Стаття 60 Конституции. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
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30.05.2024 11:39 Відповісти
@ "Швеція передасть Україні одразу два літаки-радари ASC-890.
Ці літаки відрізняються від російських та американських аналогів.
Шведський літак-розвідник створено на базі Saab 340, російський "А50" - на базі транспортника "Іл-76", а американський E-3 Sentry - на базі Boeing 727.
Відомо, що шведський літак-розвідник може перебувати в небі довше за російський аналог, але менше, ніж американський: близько п'яти годин.
Якщо російський "А50" має антену, яка обертається і вкладена у обтічник, що нагадує НЛО, то на шведському ASC-890 антена - в прямокутному корпусі. Хоча така антена звужує огляд для радара, але дає змогу "дивитися" далі, а ніж російський аналог.
Відомо, що завдяки радару Erieye шведський літак здатний отримувати інформацію з відстані до 450 км, проте не слід забувати, що цей показник дуже умовний. Великі об'єкти будуть відстежуватись швидше, а менші лише на близькій відстані. Експерти кажуть, що стандартні винищувачі мають бути видимі шведським літаком на відстані до 400 км. Над морем ціль виявляється на відстані до 350 км, включаючи і малі об'єкти, розміром з водний мотоцикл.
Ще один великий плюс: шведський літак-розвідник може інтегруватись до системи обміну інформацією Link 16."
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30.05.2024 11:16 Відповісти
зато дуракам надо были ф16 год назад и день назад без управления и коммандного пункта
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30.05.2024 11:31 Відповісти
та було б як з Мігами - літаком насправді керує оператор з ЦУП, а льотчик в кабіні тільки кнопки нажимає та штурвал крутить за його наказами
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30.05.2024 11:55 Відповісти
одно дело ЦУП на высоте 10км, другое дело на земле. потому и сбивали наши МИГи часто думаю
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30.05.2024 12:09 Відповісти
німці так і не змогли інтегрувати свої Міги до літаючого ЦУП - тому продали їх всі полякам за 1 євро
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30.05.2024 12:30 Відповісти
Збивали їх тому що дальність орківських РЛС на су35 так і ракет на порядок більша міг ... Міг29 застарілий літак, його можна було модернізувати як НАТО це зробило з Ф16 але за 30 років незалежності це нікому було не треба... максимум помалювали та планшети поставили
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30.05.2024 12:34 Відповісти
Тихо подкрался,
Антенну включил
Русскую "тушку"
Слегка замочил
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30.05.2024 12:41 Відповісти
Коли лінія фронту стала і відомо звідки чекати удару, така антена ефективніша.
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30.05.2024 12:52 Відповісти
Бачу 2 варіанти: 1. Разом з цими радарами "приїзджає" Грифон з ракетами. І стане можливою комбінація: шведскій радар, шведський винищувач, французьська ракета; ця комбінація може стріляти по СУшкам над московською територією.
2. Дані про місцезнахожження ворожих пепелаців дадуть американські, або британські АВАКСи, але завжди можна сказати: у українців є свій радар (При цьому навіть радарний екіпаж не потрібен - пілоти для сааб-340 мабуть в країні є)
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30.05.2024 13:19 Відповісти
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30.05.2024 17:38 Відповісти
 
 