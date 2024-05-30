Шведський літак радіолокаційної розвідки ASC 890 слугуватиме посиленням "очей" F-16, - Повітряні сили

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890), який Швеція передає Україні, слугуватиме, зокрема, підсиленням для західних винищувачів F-16. Він є аналогом російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

За його словами, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Їх раніше збивали українські захисники.

"Нам потрібні такі літаки, тому що вони дають нагоду виявляти цілі на відстанях у 450 км. Тобто, це виявлення "шахедів", крилатих ракет, російських літаків, винищувачів", - пояснив Євлаш.

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Посилення для F-16

За словами речника ПС, ASC 890 також можуть виявляти ворожі повітряні цілі з випромінювання російських радіолокаційних станцій: підсвічують їх та передають Україні координати.

Це "серйозна машина", яка може слугувати посиленням "очей" F-16, наголосив Євлаш.

На запитання, чи знають Повітряні сили, як захистити шведські літаки від російських атак, речник відповів ствердно.

"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", - додав він.

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Напередодні уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.

Країна передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.