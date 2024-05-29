Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол Плахотнюк
Україна потребує винищувачів Gripen, які може надати Швеція.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Svenska Dagbladet, про це заявив посол України у Швеції Андрій Плахотнюк.
За його словами, ще минулого року президент Зеленський під час візиту до Швеції заявив, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.
"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців", - сказав дипломат.
Йдеться про виживання людей, додав Плахотнюк.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції Йонсон заявив, що деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням винищувачів Gripen Україні.
Топ коментарі
+4 V 2af7597c
показати весь коментар29.05.2024 17:53
+3 Wild MadDog
показати весь коментар29.05.2024 18:14
+3 Роман с камнем
показати весь коментар29.05.2024 18:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Силова установка JAS 39 Gripen з 2008 року - американський General Electric F414G, а до цього двигун Volvo за ліцензією General Electric.
Машина гарна, надійна, але щодо передачі до ЗСУ та бойового застосування - ті самі ж граблі, що і F-16, нажаль
Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
Швеція найбільш активно просувала ініціативу надання нам Gripenів вже та негайно - надійні, прості в обслузі, широка номенклатура озброєння, ******* авіоніка, інтегрована у бойові системи НАТО, злітає та сідає на твердому покритті (бетон, асфальт), зокрема автошляхи. Особливо ідея була актуальна після придбання шведами F-35 та фактичного списання Gripenів
Так само є специ, які знають як замінити двигун, озброїти, сховати...
Тіко не на часі, на жаль... Історія один в один з F-16
На чолі Уряду - Залужний, Порошенко, Турчинов, Клімкін
Головнокомандувач ЗСУ - Шаптала, Генштаб ЗСУ - Кривонос
Буде результат
Нічого гіршого та страшнішого за війну на світі немає. Гинуть найкращі.
Останні понад два роки переконливий доказ
Укриане обязательно нужно и то и другое. На счет унификации - это временная проблема. посмотрите, сколько по дорогам ездит автомобилей. Они не унифицированны бывают в пределах одной фирмы но разных годов производства
Не важко здогадатись які саме країни .
Знищувати авіацію ворога буде складніше: Військовий експерт розповів, що встигли зробити росіяни https://patrioty.org.ua/blogs/znyshchuvaty-aviatsiiu-voroha-bude-skladnishe-viiskovyi-ekspert-rozpoviv-shcho-vstyhly-zrobyty-rosiiany-516197.html