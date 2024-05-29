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Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол Плахотнюк

Україні потрібні Gripen, заявив посол Плахотнюк

Украина нуждается в истребителях Gripen, которые может предоставить Швеция.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svenska Dagbladet, об этом заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

По его словам, еще в прошлом году президент Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Украина очень заинтересована в поставке Gripen.

"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - сказал дипломат.

Речь идет о выживании людей, добавил Плахотнюк.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

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Топ комментарии
+4
Поки група країн надавачів F-16 роздуплиться, то рак на горі свисне. А шведи узяли би та передали негайно. Ухопилися за ті F-16, як дурень за писану торбу. А у того F-16 навіть немає далекобійних ракет типу кацапських Р-37. А у Gripen - є! MBDA Meteor!
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29.05.2024 17:53
+3
На передачу в Україну та бойове застосування потрібні дозволи не тільки країни-власника пташки, а ще і країн, які надали до пташки вироблені у них вузли, агрегати, озброєння. Так це працює у Західному військовому альянсі
Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
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29.05.2024 18:14
+3
ТО КУПІТЬ , ЧИ ПІНГВІНИ ВАЖЛИВІШЕ ? ОТ ***** !!!!
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29.05.2024 18:51
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Про Петріот теж розповідали, що його роками треба опановувати.
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29.05.2024 17:37 Ответить
А група країн надавачів F-16 попросила Швецію поки що утриматися! Посол не знає цієї новини ? Чи він, як нетряпкаякась хоче усі наробки військового промислового комплексу ЄС та НАТО покласти Єрмаку з Безуглою на стіл?
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29.05.2024 17:38 Ответить
Поки група країн надавачів F-16 роздуплиться, то рак на горі свисне. А шведи узяли би та передали негайно. Ухопилися за ті F-16, як дурень за писану торбу. А у того F-16 навіть немає далекобійних ракет типу кацапських Р-37. А у Gripen - є! MBDA Meteor!
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29.05.2024 17:53 Ответить
Основне озброєння Gripena - американська ракета середньої дальності AIM-120, керована американська авіабомба AGM-65 Maverick, німецька гармата Mauser BK-27, американські бомби з лазерним наведенням GBU-10, GBU-12, GBU-24, німецька ракета ближнього бою IRIS-T.
Силова установка JAS 39 Gripen з 2008 року - американський General Electric F414G, а до цього двигун Volvo за ліцензією General Electric.
Машина гарна, надійна, але щодо передачі до ЗСУ та бойового застосування - ті самі ж граблі, що і F-16, нажаль
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29.05.2024 18:04 Ответить
Я написав, що Gripen озброєний ракетою повітря-повітря MBDA Meteor з дальністю 200 км, що сопоставимо з ракетою Р-37. До чого тут усе інше?
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29.05.2024 18:08 Ответить
На передачу в Україну та бойове застосування потрібні дозволи не тільки країни-власника пташки, а ще і країн, які надали до пташки вироблені у них вузли, агрегати, озброєння. Так це працює у Західному військовому альянсі
Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
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29.05.2024 18:14 Ответить
Тут вопрос с места и без стёба и чайника по части авиации. А учится на Грипенах летать когда речь пойдёт? До того как Ф-16 залетят к нам или после? Скорее всего это почти болтовня, ведь слышим 2 г это и по разным прчинам. Про леопарды и абрамсы хоть затихло. По естественной причине.
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29.05.2024 18:45 Ответить
Є вже специ. З 22-го року, коли тільки но виникла їдея надання нам західних бойових літаків.
Швеція найбільш активно просувала ініціативу надання нам Gripenів вже та негайно - надійні, прості в обслузі, широка номенклатура озброєння, ******* авіоніка, інтегрована у бойові системи НАТО, злітає та сідає на твердому покритті (бетон, асфальт), зокрема автошляхи. Особливо ідея була актуальна після придбання шведами F-35 та фактичного списання Gripenів
Так само є специ, які знають як замінити двигун, озброїти, сховати...
Тіко не на часі, на жаль... Історія один в один з F-16
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29.05.2024 18:50 Ответить
Я в реале это читал и чуть знаю. И политика Швеции очень логична по отношению к нам. Причины даже давние есть. Англичане играют сложно. Если и правда додавить про это---даст Бог получится с шведскими самолётами. Но вот с такой властью **** что делать? Ведь война. Резко их закопать, следующую легетимной не признают. Кацапам только это и надо. Оставить? Так гибнем с такими.
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29.05.2024 19:07 Ответить
В ідеалі - Коаліційний Уряд.
На чолі Уряду - Залужний, Порошенко, Турчинов, Клімкін
Головнокомандувач ЗСУ - Шаптала, Генштаб ЗСУ - Кривонос
Буде результат
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29.05.2024 19:11 Ответить
Да и другие есть тоже. У войны есть и хорошее. Она выдвигает новых, смелых, в действиях, в знаниях, в науке, производстве и конечно в политике. И ещё она закапывает навеки шваль что удержалась как то. Многое ставит война на свои реальные места. Цена реальна всему во время войны. Отличный ещё шанс добить 5 колону---историческая беда Украины!
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29.05.2024 19:24 Ответить
Нічого доброго у війні немає. Біль, кров, сльози, смерть, каліцтва. Мирняка, дітей, які основа будь-якої нації, гине багато. За економіку навіть не згадую.
Нічого гіршого та страшнішого за війну на світі немає. Гинуть найкращі.
Останні понад два роки переконливий доказ
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30.05.2024 09:23 Ответить
Може Гріпен кращий за ту ***** F-16 !
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29.05.2024 18:22 Ответить
ТО КУПІТЬ , ЧИ ПІНГВІНИ ВАЖЛИВІШЕ ? ОТ ***** !!!!
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29.05.2024 18:51 Ответить
Ось що мені подобається, так це те, як різноманітні вкраїнчики волають про жалюгідну допомогу і ще переберають: то гівно, того мало, дайте то, дайте це, да ви окуїли з припиненням надання допомоги, ви нам непотріб даєте... З асфальту літаки зробить не пробували? Якщо пихнути медичним канабісом і заїсти яйцями по 17 грн, то не все так погано. А якщо ще хмілем догнатися і втертися вкраденою гуманітаркою, то перемога вже у руках!
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29.05.2024 23:35 Ответить
"деякі країни просили Стокгольм почекати із надсиланням . = Байден
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29.05.2024 17:45 Ответить
очередное послячее чучело вылезло с заявой после заявы
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29.05.2024 17:59 Ответить
Там еще речь о том, что с ф16 нельзя будет стрелять по самолетам. Или какая-то другая дичь. А швеция - относительно независимая страна, у нее свое оружие. Поэтому мы сможет бегать к американцам с аргументом "шведы же разрешили и ничего", плюс это альтернативная система.

Укриане обязательно нужно и то и другое. На счет унификации - это временная проблема. посмотрите, сколько по дорогам ездит автомобилей. Они не унифицированны бывают в пределах одной фирмы но разных годов производства
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29.05.2024 18:05 Ответить
Х#й на рило. Виявляється Швецію папрасілі цього не робити. США? Німеччина? Так переможемо.
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29.05.2024 18:07 Ответить
ти віришь всякої прутні, яку пишуть змі?
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29.05.2024 18:22 Ответить
Де "Гріпен"?
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29.05.2024 18:35 Ответить
Як на мене, то треба мати справу зі шведами, які дозволили бити їхньою зброєю по кацапам і різко переходити на їхні гріпени і, можливо, до осені будемо вже на них літати. Бо з тими ф16 з такою організацією роботи і бажанням толку з Ф16 цього року не буде!!!
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29.05.2024 18:18 Ответить
Логіка тут проста: Швеція дозволила її зброєю бити по тер. кацапії (винищувачі Gripen і т.п.), а ф16 забороняють бити по тер. кацапії. Поки перемагаюь сцикуни з ЄС, але, надіюсь, ненадовго.
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29.05.2024 18:20 Ответить
Я думаю, що помилка відмовлятися від Gripen і шведи набагато скоріше навчили би наших пілотів, бо вони цього справді хочуть.
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29.05.2024 18:21 Ответить
Оце так: Швецію попросили пригальмувати поставку винищувачів Україні https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-shvetsiiu-poprosyly-pryhalmuvaty-postavku-vynyshchuvachiv-ukraini-516059.html
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29.05.2024 18:22 Ответить
+ 2 года тренировок, обучения, освоения, повышения уровня квалификации, подготовки инфраструктуры, и еще много всяких интересных, ярких и запоминающихся мероприятий в прекрасной Швеции!
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29.05.2024 18:23 Ответить
На ф16 нам дозволять обробляти поля від шкідників !
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29.05.2024 18:25 Ответить
На цих літаках,потрібно буде окремо навчатися і окремо підготовлювати весь технічний персонал.
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29.05.2024 18:30 Ответить
До осені могли би встигнути.
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29.05.2024 18:36 Ответить
Ні.Ви як це собі уявляєте? Підготувати обслуговчий персонал що за три місяці? Це ж ******** реактивний бойовий літак,а не якась підвода.
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29.05.2024 18:42 Ответить
Ясне діло, похоронні бригади підготувати значно легше, закопувати тисячами жертв авіаційних і ракетних нальотів особливих навичок не потребує.
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29.05.2024 19:52 Ответить
За літаки потрібно було думати з самого початку.Літаки це найгрізніша сила в армії.
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29.05.2024 20:53 Ответить
За ссср на перенавчання на новий тип літака давали 2-3 місяці деколи більше. Тут кажуть, що поблеми з англійською, але основні команди би дали нашм спецап і не треба з них дипломатів робити.
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29.05.2024 20:40 Ответить
Тим більше готують персонал не з нуля... А ******* літаки легші в обслуговуванні, бо там кращі системи діагностики і управління літаком, що полегшує пілотування та експлуатацію техніки (запустив систему діагностики літака і вона автоматично вам видає, як системи в нормі, а які блоки треба замінити і чи літак боєготовий)
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29.05.2024 20:46 Ответить
Чого це ******* літаки легші в обслуговувані? Де про це пишуть?******* автівки легші в обслуговувані,бо там є хороша діагностика?
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29.05.2024 20:52 Ответить
На аеродромах експлуатують техніку, а не ремонтують - при відказі міняють несправні блоки. Ремонтують на спеціалізованих рем. авіазаводах. Літак завжди повинен бути боєготовим, або приведений в боєготовий стан в найкоротший час.
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29.05.2024 21:03 Ответить
Я десь казав,що на аеродромах ремонтують.Щоб літак літав.потрібні висококласні спеціалісти з досвідом.А на це потрібен час.
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29.05.2024 21:10 Ответить
Спеціалісти є, але їх не навчають з нуля, а перевчають.
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29.05.2024 21:16 Ответить
І вчать спеціалісти з досвідом, які передають цей досвід, що значно скорочує термін навчання.
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29.05.2024 21:17 Ответить
Якщо би вчилися без досвіду,а з нуля,то потрібно з років 5 навчати.А так рік,чи два.
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29.05.2024 22:52 Ответить
Так, але не під час війни. В авіаціно-інж. вчили -5років, а в авіаційно-технічних - 3 роки з нуля.
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29.05.2024 22:58 Ответить
Це інший літак.Зовсім інший.Вся конструкція і всі деталі інші.
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29.05.2024 20:50 Ответить
Деякі країни просили зачекати...
Не важко здогадатись які саме країни .
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29.05.2024 18:45 Ответить
Хтось дуже зацікавлений у виселенні України. Настільки зацікавлений, що ховається за офіційними естеблішментами ряду країн. Хто б це міг бути?
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29.05.2024 19:45 Ответить
Все зависит от Зеленського. Как только так сразу.
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29.05.2024 19:56 Ответить
Довошкалися!!!
Знищувати авіацію ворога буде складніше: Військовий експерт розповів, що встигли зробити росіяни https://patrioty.org.ua/blogs/znyshchuvaty-aviatsiiu-voroha-bude-skladnishe-viiskovyi-ekspert-rozpoviv-shcho-vstyhly-zrobyty-rosiiany-516197.html
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29.05.2024 20:54 Ответить
Этот посол - идиот. Украине меньше всего на данный момент нужны четыре различные платформы - СУ, Миг, Ф и Гриппен.
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29.05.2024 21:21 Ответить
Хіба з ф16 питання вирішене, і хто може внятно сказати, коли вони будуть в Україні і як вони зможуть збити носії кабів на тер. кацапії, коли їм заборонено бити по ворожій тер.?!
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29.05.2024 21:27 Ответить
Як вони захистять Харків від кабів, іскандерів та ракет с300 з території росії?
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29.05.2024 21:55 Ответить
Ще по темі: "Розв'яжіть нам руки, будь ласка": Офіцер ЗСУ емоційно звернувся до країн Заходу https://patrioty.org.ua/blogs/rozviazhit-nam-ruky-bud-laska-ofitser-zsu-emotsiino-zvernuvsia-do-krain-zakhodu-516214.html
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29.05.2024 22:17 Ответить
 
 