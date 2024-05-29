Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол Плахотнюк
Украина нуждается в истребителях Gripen, которые может предоставить Швеция.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svenska Dagbladet, об этом заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.
По его словам, еще в прошлом году президент Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Украина очень заинтересована в поставке Gripen.
"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - сказал дипломат.
Речь идет о выживании людей, добавил Плахотнюк.
Напомним, ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
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Силова установка JAS 39 Gripen з 2008 року - американський General Electric F414G, а до цього двигун Volvo за ліцензією General Electric.
Машина гарна, надійна, але щодо передачі до ЗСУ та бойового застосування - ті самі ж граблі, що і F-16, нажаль
Розробник та виробник згаданої Вами ракети - MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) - Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія. А тому на передачу та бойове застосування цих ракет потрібна згода урядів цих країн, при чому одностайна.
Швеція найбільш активно просувала ініціативу надання нам Gripenів вже та негайно - надійні, прості в обслузі, широка номенклатура озброєння, ******* авіоніка, інтегрована у бойові системи НАТО, злітає та сідає на твердому покритті (бетон, асфальт), зокрема автошляхи. Особливо ідея була актуальна після придбання шведами F-35 та фактичного списання Gripenів
Так само є специ, які знають як замінити двигун, озброїти, сховати...
Тіко не на часі, на жаль... Історія один в один з F-16
На чолі Уряду - Залужний, Порошенко, Турчинов, Клімкін
Головнокомандувач ЗСУ - Шаптала, Генштаб ЗСУ - Кривонос
Буде результат
Нічого гіршого та страшнішого за війну на світі немає. Гинуть найкращі.
Останні понад два роки переконливий доказ
Укриане обязательно нужно и то и другое. На счет унификации - это временная проблема. посмотрите, сколько по дорогам ездит автомобилей. Они не унифицированны бывают в пределах одной фирмы но разных годов производства
Не важко здогадатись які саме країни .
Знищувати авіацію ворога буде складніше: Військовий експерт розповів, що встигли зробити росіяни https://patrioty.org.ua/blogs/znyshchuvaty-aviatsiiu-voroha-bude-skladnishe-viiskovyi-ekspert-rozpoviv-shcho-vstyhly-zrobyty-rosiiany-516197.html