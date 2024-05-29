Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол Плахотнюк

Украина нуждается в истребителях Gripen, которые может предоставить Швеция.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Svenska Dagbladet, об этом заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк.

По его словам, еще в прошлом году президент Зеленский во время визита в Швецию заявил, что Украина очень заинтересована в поставке Gripen.

"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - сказал дипломат.

Речь идет о выживании людей, добавил Плахотнюк.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

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