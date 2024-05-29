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Боротьба України – це наша боротьба, - прем’єр Швеції Крістерссон про виділення найбільшого пакета військової допомоги Києву

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон про допомогу Україні

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував виділення Україні 16-го пакету військової допомоги, який є найбільшим з боку країни. Пакет включає, серед іншого, літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Крістерссон у Facebook.

Шведський прем’єр зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка.

"Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України – це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Крістерссон додав, що "Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами".

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Як повідомлялося, уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон. 

Країна передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.

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Топ коментарі
+6
північноєвропейські країни демонструють сталеві яйця
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29.05.2024 14:48
+5
Навряд чи його паркуватимуть в Україні.
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29.05.2024 14:28
+3
Цікаво, де будуть "паркувати" літачок.
Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).
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29.05.2024 14:25
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Цікаво, де будуть "паркувати" літачок.
Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).
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29.05.2024 14:25 Відповісти
Навряд чи його паркуватимуть в Україні.
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29.05.2024 14:28 Відповісти
Теж так подумав. У нас дуже небезпечно.
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29.05.2024 14:32 Відповісти
Воно вам треба? Де треба там і буде!
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29.05.2024 14:29 Відповісти
"СУ 24: Довжина:22,67 м Висота:5,92 м https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Розмах крила :17,638 " - тобто нічого надзвичайного для наших аеродромів...
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29.05.2024 14:36 Відповісти
Все так, але таку "пташку" на базарі не купиш, треба берегти.
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29.05.2024 14:50 Відповісти
Шведи, передаючи у такій кількості озброєння у розпорядження кремльовського кварталу, який узурпував владу в Україні, повинні контролювати його надходження на передову, як це роблять американці, особистим відрядженням держсекретаря з цією метою
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29.05.2024 14:33 Відповісти
літакИ? Може літак?
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29.05.2024 14:33 Відповісти
6
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29.05.2024 14:58 Відповісти
північноєвропейські країни демонструють сталеві яйця
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29.05.2024 14:48 Відповісти
Норвегія! Данія! Швеція! Фінляндія!Естонія! Латвія! І моя улюблена ЛИТВА!
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29.05.2024 16:36 Відповісти
Дякуємо, друзі!!!
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29.05.2024 22:14 Відповісти
 
 