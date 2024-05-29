Борьба Украины - это наша борьба, - премьер Швеции Кристерссон о выделении самого большого пакета военной помощи Киеву
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал выделение Украине 16-го пакета военной помощи, являющегося самым крупным со стороны страны. Пакет включает, среди прочего, самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кристерссон в Facebook.
Шведский премьер отметил, что пакет поддержки сосредоточен, главным образом, на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехника.
"Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины - это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.
Кристерссон добавил, что "Украина борется не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу с вами".
Как сообщалось, правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.
Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).