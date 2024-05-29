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Борьба Украины - это наша борьба, - премьер Швеции Кристерссон о выделении самого большого пакета военной помощи Киеву

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон про допомогу Україні

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал выделение Украине 16-го пакета военной помощи, являющегося самым крупным со стороны страны. Пакет включает, среди прочего, самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Кристерссон в Facebook.

Шведский премьер отметил, что пакет поддержки сосредоточен, главным образом, на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

"Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины - это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что "Украина борется не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу с вами".

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Как сообщалось, правительство Швеции представило 16-й и самый большой пакет военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 млрд шведских крон.

Страна передает Украине самолеты радиолокационной разведки и управления (ASC 890), тем самым усиливая возможности противовоздушной обороны Украины.
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Топ комментарии
+6
північноєвропейські країни демонструють сталеві яйця
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29.05.2024 14:48
+5
Навряд чи його паркуватимуть в Україні.
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29.05.2024 14:28
+3
Цікаво, де будуть "паркувати" літачок.
Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).
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29.05.2024 14:25
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Цікаво, де будуть "паркувати" літачок.
Довжина: 20,57 м; Розмах крил: 21,44 м; Висота: 6,97 м.
Сподіваюсь, це вже продумано (і екіпаж навчений).
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29.05.2024 14:25 Ответить
Навряд чи його паркуватимуть в Україні.
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29.05.2024 14:28 Ответить
Теж так подумав. У нас дуже небезпечно.
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29.05.2024 14:32 Ответить
Воно вам треба? Де треба там і буде!
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29.05.2024 14:29 Ответить
"СУ 24: Довжина:22,67 м Висота:5,92 м https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Розмах крила :17,638 " - тобто нічого надзвичайного для наших аеродромів...
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29.05.2024 14:36 Ответить
Все так, але таку "пташку" на базарі не купиш, треба берегти.
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29.05.2024 14:50 Ответить
Шведи, передаючи у такій кількості озброєння у розпорядження кремльовського кварталу, який узурпував владу в Україні, повинні контролювати його надходження на передову, як це роблять американці, особистим відрядженням держсекретаря з цією метою
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29.05.2024 14:33 Ответить
літакИ? Може літак?
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29.05.2024 14:33 Ответить
6
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29.05.2024 14:58 Ответить
північноєвропейські країни демонструють сталеві яйця
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29.05.2024 14:48 Ответить
Норвегія! Данія! Швеція! Фінляндія!Естонія! Латвія! І моя улюблена ЛИТВА!
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29.05.2024 16:36 Ответить
Дякуємо, друзі!!!
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29.05.2024 22:14 Ответить
 
 