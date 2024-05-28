Україна очікує отримати перші F-16 дуже скоро, - Умєров

Україна розраховує, що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна сподівається отримати перші винищувачі F-16 "дуже скоро". Він також зазначив, що Україні потрібно "стільки F-16, скільки вона зможе отримати".

"На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу, зокрема пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації й технічного обслуговування та працюємо над модернізацією чи впровадженням більшої кількості платформ", - розповів глава Міноборони.

Водночас Умєров наголосив, що майже половина необхідної військової допомоги від західних союзників прибуває із запізненням.

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"Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", - сказав очільник оборонного відомства.

Також Умєров додав, що Росія направляє на фронт більше живої сили та техніки. Він зазначив, що українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, але РФ, за його словами, готується до нового наступу.

"Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу та вогневу міць проти нас", - сказав міністр.

Умєров також висловив вдячність союзникам України за надану військову допомогу. Проте зазначив, що кожне запізнення із надходженням допомоги приносило користь лише загарбникам.

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Раніше глава Міноборони України Умєров закликав західних партнерів дозволити Україні бити їхньою зброєю на більшу відстань. Також міністр закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.