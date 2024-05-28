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Україна очікує отримати перші F-16 дуже скоро, - Умєров

Україна очікує на перші F-16 дуже скоро – Умєров

Україна розраховує, що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, Україна сподівається отримати перші винищувачі F-16 "дуже скоро". Він також зазначив, що Україні потрібно "стільки F-16, скільки вона зможе отримати".

"На даному етапі ми зосереджені на навчанні нашого персоналу, зокрема пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні команд експлуатації й технічного обслуговування та працюємо над модернізацією чи впровадженням більшої кількості платформ", - розповів глава Міноборони.

Водночас Умєров наголосив, що майже половина необхідної військової допомоги від західних союзників прибуває із запізненням. 

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"Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу", - сказав очільник оборонного відомства.

Також Умєров додав, що Росія направляє на фронт більше живої сили та техніки. Він зазначив, що українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині, але РФ, за його словами, готується до нового наступу.

 "Їхня мета - відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою силу та вогневу міць проти нас", - сказав міністр.

Умєров також висловив вдячність союзникам України за надану військову допомогу. Проте зазначив, що кожне запізнення із надходженням допомоги приносило користь лише загарбникам.

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Раніше глава Міноборони України Умєров закликав західних партнерів дозволити Україні бити їхньою зброєю на більшу відстань. Також міністр закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни. 
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Топ коментарі
+12
Ми вже рік очикуємо це дуже скоро, чи ще недуже ?!
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28.05.2024 17:38
+11
Ага. Уже было
- В конце 2023 года
-Уже в феврале 2024 года
-В в конце марта 2024года
-Сразу после Пасхи
- Дуже скоро. Но ето не точно. И то с запретом сбивать рашистские бомбардировщики самолеты над территорией рашки.
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28.05.2024 17:47
+6
Умеров, ты там рядом. Спроси у вЯличайшего Боневтика Янелоховича, заказала ли Украина своей промышленности хоть 1 снаряд в период 2019-2022 г.? А то киздеть и обвинять других- не мешки ворочать.
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28.05.2024 17:48
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Ми вже рік очикуємо це дуже скоро, чи ще недуже ?!
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28.05.2024 17:38 Відповісти
Как только мы выполним свое "домашнее задание". Обещали успеть все закончить к середине июня. Самолеты и пилоты уже готовы и ждут.
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28.05.2024 17:53 Відповісти
Скоро - поняття розтяжимє
Каву вже попили в Ялті
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28.05.2024 19:00 Відповісти
порціонно ПРіпарірована Єрмаком подача міністра НЕоборони ! Блюдо скисаюче , а недавно обіцяли подати у вигляді шмигаля
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28.05.2024 19:25 Відповісти
Міністр оборони у нас - "Свадебный генерал", але його час минув, а можливо ще не настав...
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28.05.2024 17:43 Відповісти
Головне, аби ті F-16 та пункти їх обслуговування не знищили одразу по прибутті в місцях базування.
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28.05.2024 17:46 Відповісти
не хвилюйся, літаки не стоять в одному місці і не чекають, доки по них щось прилетить, головне, щоб дали достатню кількість, а не як завжди
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28.05.2024 18:04 Відповісти
Воно то так, але випадки коли наші літаки та гелікоптери знищувались на аеродромах все ж були. А кацапи докладуть максимум зусиль, аби виявити не лише їх, а й ремонтні бази (що не менш важливо).
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28.05.2024 18:12 Відповісти
я не думаю, що вони будуть розміщуватися десь біля кордону чи фронту, коли повітряна тривога літаки завжи злітають. Злітну полосу полагодити не так вже й важко, а їх, думаю, буде достатньо.
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28.05.2024 18:18 Відповісти
Курва,де відкопали цього міністра?((((
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28.05.2024 17:47 Відповісти
Так казав Гугл...Согласно этой версии, фамилия Умеров происходит от тюркского слова «умер», что означает «умереть» или «умирающий». Это толкование связывается с регионом Крым, где тюркское население и культура имеют значительное влияние.
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28.05.2024 17:50 Відповісти
Зарогом Криворога,там і відкопали усю цю біліберду.
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28.05.2024 21:11 Відповісти
Всім би рота трохи прикрити, і новини "що таки да" читати з зю-каналів.
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28.05.2024 17:47 Відповісти
Ага. Уже было
- В конце 2023 года
-Уже в феврале 2024 года
-В в конце марта 2024года
-Сразу после Пасхи
- Дуже скоро. Но ето не точно. И то с запретом сбивать рашистские бомбардировщики самолеты над территорией рашки.
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28.05.2024 17:47 Відповісти
-Сразу после Пасхи... У них Пасха в другое время.
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28.05.2024 17:49 Відповісти
Ще й над територією України заборонять сбивати. І по солдатах рашистських кульками для пейнтболу змусять стріляти. Маразматична шизофренія на марші.
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28.05.2024 18:09 Відповісти
Очень может быть если Запад согласится с ****** ичто окупированные территории ето уже рашка. Уверен что для етого нас и заставляют сесть за стол капитуляции, чтобы еще мы признали окупированные территории рашистскими. А ето уже означает что мы вообще никуда не сможем стрелять западным оружием кроме как по Львову.
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28.05.2024 18:23 Відповісти
КОЛИ ? немає сил чекати
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28.05.2024 17:48 Відповісти
Умеров, ты там рядом. Спроси у вЯличайшего Боневтика Янелоховича, заказала ли Украина своей промышленности хоть 1 снаряд в период 2019-2022 г.? А то киздеть и обвинять других- не мешки ворочать.
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28.05.2024 17:48 Відповісти
... І заборонять збивати кацапські пердольоти над територією паРаші, а до нас вони не залітають взагалі. Бінго!
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28.05.2024 17:48 Відповісти
таким чином ми приречені ще на років десять обстрілів та бомбування наших міст у прикордонні, допоки у нас не з'являться свої ОТРК та ЗРК далекого радіусу дії.
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28.05.2024 18:05 Відповісти
А щоб вони з'явилися, потрібна проукраїнська влада, яка буде вкладатися в український впк, а не в гучні відосики... Нажаль, це з області фантастики.
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28.05.2024 18:08 Відповісти
ну добре. Тоді пятнадцять років. Але ж думаю, що за такий термін кінець може бути страшніший ніж у https://twitter.com/i/status/1754842902503535006 дешевому серіалі , який вплинув на реальне життя і долі мільйонів українців.
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28.05.2024 18:16 Відповісти
за 15 років путін точно здохне. Зуб даю
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28.05.2024 23:40 Відповісти
не сам.
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29.05.2024 03:18 Відповісти
Та, чули вже. У 2028 році.
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28.05.2024 17:50 Відповісти
- заміна поставки літаків на збільшення прямої фінансової допомоги, бажано налом, може врятувати ситуацію, але нам потрібно більше грошей, - заявив очільник оборонного відомства.
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28.05.2024 17:54 Відповісти
Євлаш казав: після Пасхи.

Умєров доповнив: чекайте до наступного Рамадану
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28.05.2024 18:00 Відповісти
скільки штук? два чи три?
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28.05.2024 18:01 Відповісти
это насколько же боятся, что мы победим рашу))
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28.05.2024 18:02 Відповісти
"Когда-нибудь" - так будет конкретнее
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28.05.2024 18:10 Відповісти
Не покладайте марних надій, та кількість яку надають Україні просто трохи законсервує ситуацію, що склалася.Для того, що б щось планувати більше глухої оборони потрібні повітряні ескадри які розривають ворожі ппо та вклинюються у глибокі тили.
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28.05.2024 18:10 Відповісти
Ролік рекламний "тссс2" вже зняли?
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28.05.2024 18:15 Відповісти
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28.05.2024 18:21 Відповісти
Обов'язково ж зробіть шоу з кАнцєртом та покажіть де вони будуть зберігатись...
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28.05.2024 18:28 Відповісти
столько сколько она сможет получить Источник:
Хм... А пилоты для этого не нужны?
Или будет как с пирамидками под Харьковом? Приехали в кучу свалили и фиг с ним?
Второй вопрос, увы, риторический:
Сколько авиабункеров по всей стране уже построено?
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28.05.2024 18:31 Відповісти
На кожному аеродромі, де базувалась винищувальна авіація ще від ссср є укриття для літаків.
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28.05.2024 21:49 Відповісти
Чёт в Крыму их не оказалось и в срашке тоже. Вы где взяли такую информацию?
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28.05.2024 22:10 Відповісти
Зайди в гугл мар на любий аеродром і подивись на ці укриття. Так само і з Германією, де були радянські аеродроми...
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28.05.2024 22:15 Відповісти
Я открыл... В Украине... Возможно, те кучи навоза железобетона - это ЖБУ... Но там по полосе на легковушке не проедешь, а про истребители вообще молчу.
Не вижу смысла спорить. Я уверен, что ничего для защиты и обслуживания F16 не сделано и слова министра - демагогия. Буду рад ошибаться.
P.S. Я очень хочу, чтоб Украина победила, но я не люблю пи@деж, а именно его я читаю в интервью этого человека. Я допускаю, что это информационное сопровождение.
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28.05.2024 22:28 Відповісти
Дуже скоро - поняття, як виявилося, дуже розтяжиме!
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28.05.2024 19:06 Відповісти
таки да, років через 5-10...
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28.05.2024 19:25 Відповісти
дуже скоро 3,14стякають"зелені" , дуже помалу дають західні партнери- велика різниця
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28.05.2024 19:33 Відповісти
Вже можна було шимпанзе з Гвінеї навчити, якщо не на бойових, то на тренажерах літати на Ф16.
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28.05.2024 20:00 Відповісти
Ще з ф16 не вирішили питання, а вже це... Ще по темі: Оце так: Швецію попросили пригальмувати поставку винищувачів Україні
https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-shvetsiiu-poprosyly-pryhalmuvaty-postavku-vynyshchuvachiv-ukraini-516059.html
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28.05.2024 20:23 Відповісти
Так а на Гриппенах этих и не учился никто. Очередной дешёвый и гнусный понос с запада, и давний. Да ясно стало, что ничего не получим, тем более в нужном количестве. Время вышло реально.
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28.05.2024 20:40 Відповісти
Як на мене, то треба мати справу зі шведами, які дозволили бити їхньою зброєю по кацапам і різко переходити на їхні гріпени і, можливо, до осені будемо вже на них літати. Бо з тими ф16 з такою організацією роботи і бажанням толку з Ф16 цього року не буде!!!
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28.05.2024 21:04 Відповісти
осьось
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28.05.2024 21:08 Відповісти
потім виявится що нема підвісок до ф16 або потрібно буде дозвіл якись питати
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28.05.2024 21:10 Відповісти
а могли дати літаки з пілотами і не грати комедію
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28.05.2024 21:12 Відповісти
...треба обов'язково поінформувати мордор?
Тупіших ще багато залишилося там на верху?
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28.05.2024 21:31 Відповісти
США та Німеччина заборонили Швеціі поставляти до України свої
винищувачи. Самі два роки обіцяють, а вдійсності коли будуть-
невідомо-" скоро". Ось така допомога. Пів року чекаємо снаряди,
ракети дальностю понат 500км. Україні не можна, бо буде обстріл
територіі рф. Можна тільки вмирати і захищати політичні інтереси керівників Німеччини та США.
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28.05.2024 21:56 Відповісти
Дуже скоро,а на цьому питанні піаряттся вже 26 місяців.
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28.05.2024 22:51 Відповісти
 
 