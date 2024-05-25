Сирський і Умєров обговорили з командувачем ЗС США в Європі Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Агуто посилення ППО в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

Про це головнокомандувач повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Сирський, насамперед під час розмови йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленного пакета допомоги.

"Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України.

Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", - розповів він.

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У п'ятницю, 24 травня, видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони Німеччини.