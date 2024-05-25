Сирський і Умєров обговорили з командувачем ЗС США в Європі Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Агуто посилення ППО в Україні
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.
Про це головнокомандувач повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Сирський, насамперед під час розмови йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленного пакета допомоги.
"Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України.
Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", - розповів він.
У п'ятницю, 24 травня, видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони Німеччини.
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Так, Fox News повідомляє про "загадкову подію в Північній Кароліні": полковник армійського спецназу вбив російського шпигуна, який фотографував на його приватній території поблизу Форту Ліберті армії США.
Убитий ідентифікований як Рамзан Дараєв - чеченець із Чикаго.
Подробиці не зрозумілі.
Бо особисто мені подробиці в основному зрозумілі (в іншому випадку й мало писатись "не" окремо).
Коротше , з МО від виплат ЗСУ він красти може й прикривати усю мародерню ( бо це з власного бюджету України, а от з частини допомоги від партнерів мабуть зась!!!???
Тому будемо спостерігати , як розгорнуться розслідування комісії у ВР щодо розкрадання на дронах та фртифікаціях, недаремно ж Тимоху призначили НУ ЧІСТА РАДНИКОМ Умерова - почерк усієї мародерні призначати без відповідальних посад на хлібні місця