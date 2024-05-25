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Сирський і Умєров обговорили з командувачем ЗС США в Європі Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Агуто посилення ППО в Україні

Олександр Сирський і Рустем Умєров

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

Про це головнокомандувач повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Сирський, насамперед під час розмови йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленного пакета допомоги.

"Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України.

Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО вважатиме Росію довготерміновою загрозою навіть після перемоги України, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

У п'ятницю, 24 травня, видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Цю інформацію офіційно підтвердили в Міноборони Німеччини.

Автор: 

ППО (3172) Каволі Крістофер (60) Агуто Антоніо (5) Сирський Олександр (603) Умєров Рустем (599)


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Чим довша війна тим гіршим буде наше життя. Готуйтесь хто як може. Єдина втіха що кацапам буде набагато гірше коли ми почнемо винищувати все до чого дотянемось в ********** - вони не можуть перекрити кордон ПВО і РЕБами на протязі більше 1000 км.
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25.05.2024 12:09 Відповісти
Que Sera, Sera...
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25.05.2024 12:25 Відповісти
А тим часом у пересічних американців - своя боротьба з рашистською пітьмою.
Так, Fox News повідомляє про "загадкову подію в Північній Кароліні": полковник армійського спецназу вбив російського шпигуна, який фотографував на його приватній території поблизу Форту Ліберті армії США.
Убитий ідентифікований як Рамзан Дараєв - чеченець із Чикаго.
Подробиці не зрозумілі.
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25.05.2024 12:47 Відповісти
незрозумілі
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25.05.2024 15:49 Відповісти
Так дійсно "не" разом буде коректніше.
Бо особисто мені подробиці в основному зрозумілі (в іншому випадку й мало писатись "не" окремо).
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25.05.2024 16:41 Відповісти
В Умєрова складнувата ситуація з мародерством . Сім"я має круті зареєстровані легальні звичайно ж бізнеси у США від батька-матері до брата - дружини ... Задкеларувати ще й намародерене міністром в Україні він не зможе, ОФШОРИ ПІД КОНТРОЛЕМ ЦРУ,... Одна справа наживався при керівництві фонду ДЖЕРЖРЕЗЕРВУ, корумпуючи там з регіоналам ( за що висить справа на ньому від НАБУ ) При ичому ПРиЄрмаківське НАБУ завело її буквально у дні призначення Умєрова міністром - ЦЕ МАБУТЬ ДЛЯ ШАНТАЖУ ОПУМАРОДЕРНЕЮ ?
Коротше , з МО від виплат ЗСУ він красти може й прикривати усю мародерню ( бо це з власного бюджету України, а от з частини допомоги від партнерів мабуть зась!!!???

Тому будемо спостерігати , як розгорнуться розслідування комісії у ВР щодо розкрадання на дронах та фртифікаціях, недаремно ж Тимоху призначили НУ ЧІСТА РАДНИКОМ Умерова - почерк усієї мародерні призначати без відповідальних посад на хлібні місця
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25.05.2024 17:27 Відповісти
 
 