Сырский и Умеров обсудили с командующим ВС США в Европе Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины Агуто усиление ПВО в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.
Об этом главнокомандующий сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Сырский, прежде всего во время разговора речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.
"Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины.
Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", - рассказал он.
В пятницу, 24 мая, издание Spiegel сообщило, что правительство Германии передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны Германии.
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Так, Fox News повідомляє про "загадкову подію в Північній Кароліні": полковник армійського спецназу вбив російського шпигуна, який фотографував на його приватній території поблизу Форту Ліберті армії США.
Убитий ідентифікований як Рамзан Дараєв - чеченець із Чикаго.
Подробиці не зрозумілі.
Бо особисто мені подробиці в основному зрозумілі (в іншому випадку й мало писатись "не" окремо).
Коротше , з МО від виплат ЗСУ він красти може й прикривати усю мародерню ( бо це з власного бюджету України, а от з частини допомоги від партнерів мабуть зась!!!???
Тому будемо спостерігати , як розгорнуться розслідування комісії у ВР щодо розкрадання на дронах та фртифікаціях, недаремно ж Тимоху призначили НУ ЧІСТА РАДНИКОМ Умерова - почерк усієї мародерні призначати без відповідальних посад на хлібні місця