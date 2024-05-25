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Сырский и Умеров обсудили с командующим ВС США в Европе Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины Агуто усиление ПВО в Украине

Олександр Сирський і Рустем Умєров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.

Об этом главнокомандующий сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Сырский, прежде всего во время разговора речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

"Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины.

Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

В пятницу, 24 мая, издание Spiegel сообщило, что правительство Германии передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны Германии.

Автор: 

ПВО (2732) Каволи Кристофер (56) Агуто Антонино (5) Александр Сырский (581) Умеров Рустем (518)


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Чим довша війна тим гіршим буде наше життя. Готуйтесь хто як може. Єдина втіха що кацапам буде набагато гірше коли ми почнемо винищувати все до чого дотянемось в ********** - вони не можуть перекрити кордон ПВО і РЕБами на протязі більше 1000 км.
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25.05.2024 12:09 Ответить
Que Sera, Sera...
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25.05.2024 12:25 Ответить
А тим часом у пересічних американців - своя боротьба з рашистською пітьмою.
Так, Fox News повідомляє про "загадкову подію в Північній Кароліні": полковник армійського спецназу вбив російського шпигуна, який фотографував на його приватній території поблизу Форту Ліберті армії США.
Убитий ідентифікований як Рамзан Дараєв - чеченець із Чикаго.
Подробиці не зрозумілі.
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25.05.2024 12:47 Ответить
незрозумілі
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25.05.2024 15:49 Ответить
Так дійсно "не" разом буде коректніше.
Бо особисто мені подробиці в основному зрозумілі (в іншому випадку й мало писатись "не" окремо).
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25.05.2024 16:41 Ответить
В Умєрова складнувата ситуація з мародерством . Сім"я має круті зареєстровані легальні звичайно ж бізнеси у США від батька-матері до брата - дружини ... Задкеларувати ще й намародерене міністром в Україні він не зможе, ОФШОРИ ПІД КОНТРОЛЕМ ЦРУ,... Одна справа наживався при керівництві фонду ДЖЕРЖРЕЗЕРВУ, корумпуючи там з регіоналам ( за що висить справа на ньому від НАБУ ) При ичому ПРиЄрмаківське НАБУ завело її буквально у дні призначення Умєрова міністром - ЦЕ МАБУТЬ ДЛЯ ШАНТАЖУ ОПУМАРОДЕРНЕЮ ?
Коротше , з МО від виплат ЗСУ він красти може й прикривати усю мародерню ( бо це з власного бюджету України, а от з частини допомоги від партнерів мабуть зась!!!???

Тому будемо спостерігати , як розгорнуться розслідування комісії у ВР щодо розкрадання на дронах та фртифікаціях, недаремно ж Тимоху призначили НУ ЧІСТА РАДНИКОМ Умерова - почерк усієї мародерні призначати без відповідальних посад на хлібні місця
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25.05.2024 17:27 Ответить
 
 