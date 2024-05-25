Сырский и Умеров обсудили с командующим ВС США в Европе Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины Агуто усиление ПВО в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.

Об этом главнокомандующий сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Сырский, прежде всего во время разговора речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

"Отдельно говорили об усилении противовоздушной обороны как на линии соприкосновения, так и в городах Украины.

Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

В пятницу, 24 мая, издание Spiegel сообщило, что правительство Германии передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны Германии.