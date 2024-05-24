Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T, - Spiegel

В пятницу, 24 мая, правительство Германии якобы передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом со ссылкой на источники пишет немецкое Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что ФРГ продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины. По его данным, 24 мая Украина получила еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T от немецкого правительства. Вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.

Spiegel добавляет, что в целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Однако, как отметило издание, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков. Производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.

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Помощь Украине от Германии

Напомним, 24 мая правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи для нашего государства. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Кроме этого, ранее ряд западных стран выразили намерение присоединиться к инициативе Германии по усилению украинской противовоздушной обороны. Союзники готовы помочь оборудованием, ракетами, а также финансово.