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Новости
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Германия передала Украине еще одну систему ПВО Iris-T, - Spiegel

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

В пятницу, 24 мая, правительство Германии якобы передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом со ссылкой на источники пишет немецкое Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что ФРГ продолжает усиливать противовоздушную оборону Украины. По его данным, 24 мая Украина получила еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T от немецкого правительства. Вместе с ней Украина будет иметь уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

Spiegel добавляет, что в целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS, которые производит немецкая компания Diehl Defense. Однако, как отметило издание, вызовом является не только изготовление систем в таком количестве, в котором они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков. Производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.

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Помощь Украине от Германии

Напомним, 24 мая правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи для нашего государства. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Кроме этого, ранее ряд западных стран выразили намерение присоединиться к инициативе Германии по усилению украинской противовоздушной обороны. Союзники готовы помочь оборудованием, ракетами, а также финансово.

Автор: 

Германия (6946) ПВО (2729) помощь (7789)


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Не Топоры конечно, но Ирисок много не бывает
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24.05.2024 20:00 Ответить
Щиро дякуємо друзям Німеччини за допомогу нашій арміі і народу України 👍🏼👍🏼❤️
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24.05.2024 20:00 Ответить
О - Іриски - це реально круто!

Набагато крутіше, ніж 400 світлодіодних ламп!

Дякуємо!
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24.05.2024 20:03 Ответить
Diehl'івці -- молодці! Шана інженерам і розробникам!

І, звісно, подяка всім, хто забезпечив доставку ірисок до України. 🇺🇦🇩🇪
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24.05.2024 20:04 Ответить
Гарна допомога. дякуємо німцям...
P.s. попередня новина, де помилково була вказана кількість передаваємих озброєно дуже засмутила......
Піднажміть Европа, будь ласка.....
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24.05.2024 20:12 Ответить
Іриска круто...але це і не петріот..балістику не ловить..а кацапи кошмарять саме балістикою...
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24.05.2024 20:16 Ответить
То відмовимся?
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24.05.2024 23:55 Ответить
Дай Бог, что не последняя. А остальные ?
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24.05.2024 21:12 Ответить
 
 