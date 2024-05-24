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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: Leopard 1, HIMARS, разведдроны и боеприпасы. СПИСОК
Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.
Как информирует Цензор.НЕТ, о новом пакете сообщила пресс-служба правительства Германии.
Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5
Что вошло в пакет помощи?
Германия передала Украине:
- 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
- 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
- 8 500 снарядов 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
- одна бронированная инженерная машина DACHS;
- одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
- четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
- два противоминных плуга;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 светодиодных ламп;
- 530 штурмовых винтовок MK 556;
- 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
- 111 винтовок CR 308;
- 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.
Ранее сообщалось, что глобальная инициатива Германии по отправке противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.
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Тут точно немає помилки?
Виправили, ну хоч так....
Точніше : із серпня 2023 року, тобто, приблизно, - по 200 тис. снарядів на 1 місяць
"Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5"
А щодо того що це мало ви праві, це капля в морі на такий фронт
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
Є таке поняття - військова таємниця - вже за іі порушення уся верховна рада, жОПа, усякі радники повіні бути на нульовій з вироком суду.
....без виконання цього завдання наші чергові вантажівки DAF Leyland 45.150, DAF YA 4442 та Foden 8*6 не потраплять до ЗСУ. І я зараз прошу допомогу у розв'язанні цієї проблеми.
Щомісяця під нашу СТО ми купуємо бочки моторних олив, ящики патрубків та підшипників, болтів та стяжок, акумуляторів та лампочок. Все те, без чого неможливий ремонт та відновлення цих вживаних авто з Європи. Це багато сотень тисяч гривень на місяць, щомісяця, місяць за місяцем. І ось зараз борги нагромадилися до критичного стану коли робота СТО під загрозою паузи до моменту розрахунку із постачальниками.
Акумулятори - борг 218 880 гривень
Запчастини - 233 184 та 114 466 гривень
Олії та технічні рідини - 212 760 гривень
Загальні борги за ремонт вантажівок - 779 290 гривень.
🔥🔥🔥Ми просимо про допомогу. У нас немає інших варіантів щодо цього завдання.
🔥🔥🔥Я прошу допомоги.
Наші ДАФи досить відомі на фронті, бригади терпляче стоять у черзі на отримання та ми можемо допомагати ще і ще. Але нам потрібно відремонтувати машини! У цьому проханні немає "маленька сума допомоги". Кожні 5 гривень на карту, кожні 5 доларів на пейпал - це якась гайка чи лампочка, це ще одна стяжка чи дошка на підлогу кузова.
Я дуже прошу допомогти. І я дуже вдячний за будь-яку допомогу, у тому числі й за допомогу у поширенні самої інформації.
Дякую!
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💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
Дякуємо, сподіваюсь по кількості не переборщили, а то москву візьмемо