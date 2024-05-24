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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: Leopard 1, HIMARS, разведдроны и боеприпасы. СПИСОК

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, о новом пакете сообщила пресс-служба правительства Германии.

Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5

Что вошло в пакет помощи?

Германия передала Украине:

  • 3 реактивные системы залпового огня HIMARS;
  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8 500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия готова направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине, - Reuters

Ранее сообщалось, что глобальная инициатива Германии по отправке противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.

Автор: 

Германия (6946) помощь (7789)


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Топ комментарии
+15
Дякуємо, друзі.
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24.05.2024 14:59
+10
Іронія життя - Німеччина допомогає у боротьби з нацистами - рашистами.
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
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24.05.2024 15:06
+9
"немецкой порноактрісє" треба для продакшена...

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24.05.2024 15:14
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20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS; Джерело:

Тут точно немає помилки?
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24.05.2024 14:53 Ответить
Нажаль це вже закономірність. Порося Ин зі своїми 2 млн. снарядів для кацапні просто рже вголос.
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24.05.2024 14:55 Ответить
20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS; Джерело:
Виправили, ну хоч так....
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24.05.2024 15:01 Ответить
400 світлодіодних ламп
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24.05.2024 15:11 Ответить
Може тобі щось відомо про ці лампи (від компанії Osram Sylvania Inc.)?
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25.05.2024 18:11 Ответить
= Порося Ин зі своїми 2 млн. снарядів =
Точніше : із серпня 2023 року, тобто, приблизно, - по 200 тис. снарядів на 1 місяць
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25.05.2024 18:18 Ответить
23 лютого заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала Росії понад півтора мільйона артилерійських ***********, однак це снаряди 70−80-х років. Одна половина з них не спрацьовує, а інша - потребує відновлення або перевірки.
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25.05.2024 18:23 Ответить
20000. Полегшало?
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24.05.2024 14:56 Ответить
А самому важко мізки увімкнути, чи на трускавецьких курсах з чотирьох арифметичних дій вивчили лише віднімання 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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25.05.2024 10:46 Ответить
20 снарядів?
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24.05.2024 14:53 Ответить
Хоч би дуло в танку не перегрілось.
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24.05.2024 14:57 Ответить
А тобі тільки гівне..я понакидать. Більш нема де заробити на самогон ?
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24.05.2024 15:39 Ответить
В перечне нет леопарда 1, И это батальону на неделю! И то так без активных дий!
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24.05.2024 14:57 Ответить
Выше написано почему-то отдельно от списка:
"Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5"
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24.05.2024 16:50 Ответить
Що мостоукладчик, що БРЕМ, що противомінний танк усі на базі леопард 1.
А щодо того що це мало ви праві, це капля в морі на такий фронт
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25.05.2024 17:21 Ответить
Дякуємо, друзі.
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24.05.2024 14:59 Ответить
Редакцію не збентежило "20 снарядів"?
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24.05.2024 15:00 Ответить
Тебе, російського троля чекають, що б ти покав як " правільно пользоваться"
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24.05.2024 15:40 Ответить
Как говорили в армии! Та хоть куда суй свое знание! Твое право! Фуйло с регистрацией 2023 года!
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24.05.2024 17:32 Ответить
Перевір де подівся твий вкид
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24.05.2024 22:19 Ответить
Нашо то писати, шо скільки? Для кого?
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24.05.2024 15:02 Ответить
Напишіть в Міноборони Німеччини вони вам дадуть відповідь
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24.05.2024 15:08 Ответить
Це ж як треба сцятись русні, щоб отак по пипетці передавати. Лиш би відстали та трохи замовкли.
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24.05.2024 15:04 Ответить
Іронія життя - Німеччина допомогає у боротьби з нацистами - рашистами.
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
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24.05.2024 15:06 Ответить
На відміну від Московії, - Німеччина визнала свою провину (та ще й сплатила всі репарації (тільки відносно нещодавно все сплатила). А сплачувала аж із 1945 року.
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25.05.2024 18:01 Ответить
400 світлодіодних ламп обязательно получать от Германии?
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24.05.2024 15:11 Ответить
"немецкой порноактрісє" треба для продакшена...

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24.05.2024 15:14 Ответить
те, що просили те і надали.
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24.05.2024 16:33 Ответить
Osram Sylvania мировой лидер в производстве осветительных ламп, в том же числе по технологии LED. Американская компания, владельцем которой является концерн Osram AG of Germany.
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25.05.2024 03:29 Ответить
Понятно! Пробники закончились! Все остальное за деньги!
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24.05.2024 15:12 Ответить
В переліку танки Леопард навіть не значаться.
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24.05.2024 15:13 Ответить
А нахріна голосити, що із озброєння отримуємо. Це щоб кацапи меньш напрягалися у збору озброєхння ВСУ, а так нехай вони відгребуть.

Є таке поняття - військова таємниця - вже за іі порушення уся верховна рада, жОПа, усякі радники повіні бути на нульовій з вироком суду.
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24.05.2024 15:16 Ответить
и куда мего наступающая армия кацапов продвинулась скажи козломордый ? на 150 метров за 1 месяц в районе часов яра?ох и мощная бомж армия)
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24.05.2024 15:40 Ответить
іди в сраку, чмо новонароджене.
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24.05.2024 16:15 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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24.05.2024 15:41 Ответить
https://t.me/spravagromad/42823 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
....без виконання цього завдання наші чергові вантажівки DAF Leyland 45.150, DAF YA 4442 та Foden 8*6 не потраплять до ЗСУ. І я зараз прошу допомогу у розв'язанні цієї проблеми.
Щомісяця під нашу СТО ми купуємо бочки моторних олив, ящики патрубків та підшипників, болтів та стяжок, акумуляторів та лампочок. Все те, без чого неможливий ремонт та відновлення цих вживаних авто з Європи. Це багато сотень тисяч гривень на місяць, щомісяця, місяць за місяцем. І ось зараз борги нагромадилися до критичного стану коли робота СТО під загрозою паузи до моменту розрахунку із постачальниками.
Акумулятори - борг 218 880 гривень
Запчастини - 233 184 та 114 466 гривень
Олії та технічні рідини - 212 760 гривень
Загальні борги за ремонт вантажівок - 779 290 гривень.
🔥🔥🔥Ми просимо про допомогу. У нас немає інших варіантів щодо цього завдання.
🔥🔥🔥Я прошу допомоги.
Наші ДАФи досить відомі на фронті, бригади терпляче стоять у черзі на отримання та ми можемо допомагати ще і ще. Але нам потрібно відремонтувати машини! У цьому проханні немає "маленька сума допомоги". Кожні 5 гривень на карту, кожні 5 доларів на пейпал - це якась гайка чи лампочка, це ще одна стяжка чи дошка на підлогу кузова.
Я дуже прошу допомогти. І я дуже вдячний за будь-яку допомогу, у тому числі й за допомогу у поширенні самої інформації.
Дякую!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
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24.05.2024 16:39 Ответить
А 100 Leopard 1А5 вони вже поставили. Чи він сказав- він зробив. А не зробив- знову сказав?
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24.05.2024 16:48 Ответить
Друге
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25.05.2024 10:23 Ответить
А мона спросить---с места? Леопард 1 ---цифра 1 это количество или модель времён мыкыты башмакова?
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24.05.2024 19:23 Ответить
Це пипець. По 10 танків 2 країни дає, жесть.
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24.05.2024 19:59 Ответить
Це ті музейні танки, що анонсувались рік тому ?

Дякуємо, сподіваюсь по кількості не переборщили, а то москву візьмемо
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25.05.2024 10:20 Ответить
та з цим картонним металобрухтом щоб тільки до фронту доїхати вийшло
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25.05.2024 17:22 Ответить
 
 