Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: Leopard 1, HIMARS, разведдроны и боеприпасы. СПИСОК

Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, разведывательные беспилотники, артиллерийские снаряды, танки Leopard 1 и РСЗО HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, о новом пакете сообщила пресс-служба правительства Германии.

Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5

Что вошло в пакет помощи?

Германия передала Украине:

3 реактивные системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8 500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

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Ранее сообщалось, что глобальная инициатива Германии по отправке противовоздушной обороны Украины собрала уже почти 1 миллиард евро.