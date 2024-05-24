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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: Leopard 1, HIMARS, розвіддрони та боєприпаси. ПЕРЕЛІК
Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про новий пакет повідомила пресслужба уряду Німеччини.
Зазначається, що Німеччина разом з Данією передасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5
Що увійшло до пакета допомоги?
Німеччина передала Україні:
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
- 8 500 снарядів 155 мм;
- 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
- одна броньована інженерна машина DACHS;
- одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- чотири протимінні танків WISENT 1 із запасними частинами;
- два протимінні плуги;
- 16 автоцистерн Zetros;
- 400 світлодіодних ламп;
- 530 штурмових гвинтівок MK 556;
- 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
- 111 гвинтівок CR 308;
- 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.
Раніше повідомлялося, що глобальна ініціатива Німеччини з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.
Топ коментарі
+15 Чайка Київ
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+10 Oleksii Pilevych #582021
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+9 Dust
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Виправили, ну хоч так....
Точніше : із серпня 2023 року, тобто, приблизно, - по 200 тис. снарядів на 1 місяць
"Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5"
А щодо того що це мало ви праві, це капля в морі на такий фронт
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
Є таке поняття - військова таємниця - вже за іі порушення уся верховна рада, жОПа, усякі радники повіні бути на нульовій з вироком суду.
....без виконання цього завдання наші чергові вантажівки DAF Leyland 45.150, DAF YA 4442 та Foden 8*6 не потраплять до ЗСУ. І я зараз прошу допомогу у розв'язанні цієї проблеми.
Щомісяця під нашу СТО ми купуємо бочки моторних олив, ящики патрубків та підшипників, болтів та стяжок, акумуляторів та лампочок. Все те, без чого неможливий ремонт та відновлення цих вживаних авто з Європи. Це багато сотень тисяч гривень на місяць, щомісяця, місяць за місяцем. І ось зараз борги нагромадилися до критичного стану коли робота СТО під загрозою паузи до моменту розрахунку із постачальниками.
Акумулятори - борг 218 880 гривень
Запчастини - 233 184 та 114 466 гривень
Олії та технічні рідини - 212 760 гривень
Загальні борги за ремонт вантажівок - 779 290 гривень.
🔥🔥🔥Ми просимо про допомогу. У нас немає інших варіантів щодо цього завдання.
🔥🔥🔥Я прошу допомоги.
Наші ДАФи досить відомі на фронті, бригади терпляче стоять у черзі на отримання та ми можемо допомагати ще і ще. Але нам потрібно відремонтувати машини! У цьому проханні немає "маленька сума допомоги". Кожні 5 гривень на карту, кожні 5 доларів на пейпал - це якась гайка чи лампочка, це ще одна стяжка чи дошка на підлогу кузова.
Я дуже прошу допомогти. І я дуже вдячний за будь-яку допомогу, у тому числі й за допомогу у поширенні самої інформації.
Дякую!
💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
Дякуємо, сподіваюсь по кількості не переборщили, а то москву візьмемо