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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: Leopard 1, HIMARS, розвіддрони та боєприпаси. ПЕРЕЛІК

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про новий пакет повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зазначається, що Німеччина разом з Данією передасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5

Що увійшло до пакета допомоги?

Німеччина передала Україні:

  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;
  • 8 500 снарядів 155 мм;
  • 20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • 34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
  • один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;
  • одна броньована інженерна машина DACHS;
  • одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • чотири протимінні танків WISENT 1 із запасними частинами;
  • два протимінні плуги;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 світлодіодних ламп;
  • 530 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;
  • 111 гвинтівок CR 308;
  • 1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова спрямувати доходи від заморожених активів РФ на допомогу Україні, - Reuters

Раніше повідомлялося, що глобальна ініціатива Німеччини з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.

Автор: 

Німеччина (7340) допомога (8327)


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Топ коментарі
+15
Дякуємо, друзі.
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24.05.2024 14:59
+10
Іронія життя - Німеччина допомогає у боротьби з нацистами - рашистами.
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
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24.05.2024 15:06
+9
"немецкой порноактрісє" треба для продакшена...

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24.05.2024 15:14
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20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS; Джерело:

Тут точно немає помилки?
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24.05.2024 14:53 Відповісти
Нажаль це вже закономірність. Порося Ин зі своїми 2 млн. снарядів для кацапні просто рже вголос.
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24.05.2024 14:55 Відповісти
20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS; Джерело:
Виправили, ну хоч так....
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24.05.2024 15:01 Відповісти
400 світлодіодних ламп
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24.05.2024 15:11 Відповісти
Може тобі щось відомо про ці лампи (від компанії Osram Sylvania Inc.)?
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25.05.2024 18:11 Відповісти
= Порося Ин зі своїми 2 млн. снарядів =
Точніше : із серпня 2023 року, тобто, приблизно, - по 200 тис. снарядів на 1 місяць
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25.05.2024 18:18 Відповісти
23 лютого заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея вже передала Росії понад півтора мільйона артилерійських ***********, однак це снаряди 70−80-х років. Одна половина з них не спрацьовує, а інша - потребує відновлення або перевірки.
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25.05.2024 18:23 Відповісти
20000. Полегшало?
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24.05.2024 14:56 Відповісти
А самому важко мізки увімкнути, чи на трускавецьких курсах з чотирьох арифметичних дій вивчили лише віднімання 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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25.05.2024 10:46 Відповісти
20 снарядів?
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24.05.2024 14:53 Відповісти
Хоч би дуло в танку не перегрілось.
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24.05.2024 14:57 Відповісти
А тобі тільки гівне..я понакидать. Більш нема де заробити на самогон ?
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24.05.2024 15:39 Відповісти
В перечне нет леопарда 1, И это батальону на неделю! И то так без активных дий!
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24.05.2024 14:57 Відповісти
Выше написано почему-то отдельно от списка:
"Отмечается, что Германия вместе с Данией передаст 10 основных боевых танков Leopard 1 A5"
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24.05.2024 16:50 Відповісти
Що мостоукладчик, що БРЕМ, що противомінний танк усі на базі леопард 1.
А щодо того що це мало ви праві, це капля в морі на такий фронт
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25.05.2024 17:21 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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24.05.2024 14:59 Відповісти
Редакцію не збентежило "20 снарядів"?
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24.05.2024 15:00 Відповісти
Тебе, російського троля чекають, що б ти покав як " правільно пользоваться"
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24.05.2024 15:40 Відповісти
Как говорили в армии! Та хоть куда суй свое знание! Твое право! Фуйло с регистрацией 2023 года!
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24.05.2024 17:32 Відповісти
Перевір де подівся твий вкид
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24.05.2024 22:19 Відповісти
Нашо то писати, шо скільки? Для кого?
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24.05.2024 15:02 Відповісти
Напишіть в Міноборони Німеччини вони вам дадуть відповідь
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24.05.2024 15:08 Відповісти
Це ж як треба сцятись русні, щоб отак по пипетці передавати. Лиш би відстали та трохи замовкли.
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24.05.2024 15:04 Відповісти
Іронія життя - Німеччина допомогає у боротьби з нацистами - рашистами.
Подяка Німеччини платнікам податків та уряду.
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24.05.2024 15:06 Відповісти
На відміну від Московії, - Німеччина визнала свою провину (та ще й сплатила всі репарації (тільки відносно нещодавно все сплатила). А сплачувала аж із 1945 року.
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25.05.2024 18:01 Відповісти
400 світлодіодних ламп обязательно получать от Германии?
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24.05.2024 15:11 Відповісти
"немецкой порноактрісє" треба для продакшена...

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24.05.2024 15:14 Відповісти
те, що просили те і надали.
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24.05.2024 16:33 Відповісти
Osram Sylvania мировой лидер в производстве осветительных ламп, в том же числе по технологии LED. Американская компания, владельцем которой является концерн Osram AG of Germany.
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25.05.2024 03:29 Відповісти
Понятно! Пробники закончились! Все остальное за деньги!
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24.05.2024 15:12 Відповісти
В переліку танки Леопард навіть не значаться.
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24.05.2024 15:13 Відповісти
А нахріна голосити, що із озброєння отримуємо. Це щоб кацапи меньш напрягалися у збору озброєхння ВСУ, а так нехай вони відгребуть.

Є таке поняття - військова таємниця - вже за іі порушення уся верховна рада, жОПа, усякі радники повіні бути на нульовій з вироком суду.
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24.05.2024 15:16 Відповісти
и куда мего наступающая армия кацапов продвинулась скажи козломордый ? на 150 метров за 1 месяц в районе часов яра?ох и мощная бомж армия)
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24.05.2024 15:40 Відповісти
іди в сраку, чмо новонароджене.
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24.05.2024 16:15 Відповісти
Дякуємо Німеччина!
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24.05.2024 15:41 Відповісти
https://t.me/spravagromad/42823 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
....без виконання цього завдання наші чергові вантажівки DAF Leyland 45.150, DAF YA 4442 та Foden 8*6 не потраплять до ЗСУ. І я зараз прошу допомогу у розв'язанні цієї проблеми.
Щомісяця під нашу СТО ми купуємо бочки моторних олив, ящики патрубків та підшипників, болтів та стяжок, акумуляторів та лампочок. Все те, без чого неможливий ремонт та відновлення цих вживаних авто з Європи. Це багато сотень тисяч гривень на місяць, щомісяця, місяць за місяцем. І ось зараз борги нагромадилися до критичного стану коли робота СТО під загрозою паузи до моменту розрахунку із постачальниками.
Акумулятори - борг 218 880 гривень
Запчастини - 233 184 та 114 466 гривень
Олії та технічні рідини - 212 760 гривень
Загальні борги за ремонт вантажівок - 779 290 гривень.
🔥🔥🔥Ми просимо про допомогу. У нас немає інших варіантів щодо цього завдання.
🔥🔥🔥Я прошу допомоги.
Наші ДАФи досить відомі на фронті, бригади терпляче стоять у черзі на отримання та ми можемо допомагати ще і ще. Але нам потрібно відремонтувати машини! У цьому проханні немає "маленька сума допомоги". Кожні 5 гривень на карту, кожні 5 доларів на пейпал - це якась гайка чи лампочка, це ще одна стяжка чи дошка на підлогу кузова.
Я дуже прошу допомогти. І я дуже вдячний за будь-яку допомогу, у тому числі й за допомогу у поширенні самої інформації.
Дякую!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
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24.05.2024 16:39 Відповісти
А 100 Leopard 1А5 вони вже поставили. Чи він сказав- він зробив. А не зробив- знову сказав?
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24.05.2024 16:48 Відповісти
Друге
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25.05.2024 10:23 Відповісти
А мона спросить---с места? Леопард 1 ---цифра 1 это количество или модель времён мыкыты башмакова?
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24.05.2024 19:23 Відповісти
Це пипець. По 10 танків 2 країни дає, жесть.
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24.05.2024 19:59 Відповісти
Це ті музейні танки, що анонсувались рік тому ?

Дякуємо, сподіваюсь по кількості не переборщили, а то москву візьмемо
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25.05.2024 10:20 Відповісти
та з цим картонним металобрухтом щоб тільки до фронту доїхати вийшло
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25.05.2024 17:22 Відповісти
 
 