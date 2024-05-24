Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: Leopard 1, HIMARS, розвіддрони та боєприпаси. ПЕРЕЛІК

Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про новий пакет повідомила пресслужба уряду Німеччини.

Зазначається, що Німеччина разом з Данією передасть 10 основних бойових танків Leopard 1 A5

Що увійшло до пакета допомоги?

Німеччина передала Україні:

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 кулеметів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінні танків WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

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Раніше повідомлялося, що глобальна ініціатива Німеччини з посилання протиповітряної оборони України зібрала вже майже 1 мільярд євро.