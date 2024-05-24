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Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

У п’ятницю, 24 травня, уряд Німеччини нібито передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T.

Про це з посиланням на джерела пише німецьке Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що ФРН продовжує посилювати протиповітряну оборону України. За його даними, 24 травня Україна отримала ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T від німецького уряду. Разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel

Spiegel додає, що загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense. Проте, як зазначило видання, викликом є не лише виготовлення систем у такій кількості, якій вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів. Виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.

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Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, 24 травня уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.

Крім цього, раніше низка західних країн висловили намір приєднатися до ініціативи Німеччини з посилення української протиповітряної оборони. Союзники готові допомогти обладнанням, ракетами, а також фінансово.

Автор: 

Німеччина (7340) ППО (3169) допомога (8327)


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Не Топоры конечно, но Ирисок много не бывает
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24.05.2024 20:00 Відповісти
Щиро дякуємо друзям Німеччини за допомогу нашій арміі і народу України 👍🏼👍🏼❤️
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24.05.2024 20:00 Відповісти
О - Іриски - це реально круто!

Набагато крутіше, ніж 400 світлодіодних ламп!

Дякуємо!
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24.05.2024 20:03 Відповісти
Diehl'івці -- молодці! Шана інженерам і розробникам!

І, звісно, подяка всім, хто забезпечив доставку ірисок до України. 🇺🇦🇩🇪
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24.05.2024 20:04 Відповісти
Гарна допомога. дякуємо німцям...
P.s. попередня новина, де помилково була вказана кількість передаваємих озброєно дуже засмутила......
Піднажміть Европа, будь ласка.....
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24.05.2024 20:12 Відповісти
Іриска круто...але це і не петріот..балістику не ловить..а кацапи кошмарять саме балістикою...
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24.05.2024 20:16 Відповісти
То відмовимся?
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24.05.2024 23:55 Відповісти
Дай Бог, что не последняя. А остальные ?
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24.05.2024 21:12 Відповісти
 
 