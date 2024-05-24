Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T, - Spiegel
У п’ятницю, 24 травня, уряд Німеччини нібито передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T.
Про це з посиланням на джерела пише німецьке Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання пише, що ФРН продовжує посилювати протиповітряну оборону України. За його даними, 24 травня Україна отримала ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T від німецького уряду. Разом з нею Україна буде мати вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.
Spiegel додає, що загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, які виробляє німецька компанія Diehl Defense. Проте, як зазначило видання, викликом є не лише виготовлення систем у такій кількості, якій вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів. Виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, 24 травня уряд Німеччини оголосив про новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли, зокрема, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 та РСЗВ HIMARS.
Крім цього, раніше низка західних країн висловили намір приєднатися до ініціативи Німеччини з посилення української протиповітряної оборони. Союзники готові допомогти обладнанням, ракетами, а також фінансово.
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Дякуємо!
І, звісно, подяка всім, хто забезпечив доставку ірисок до України. 🇺🇦🇩🇪
P.s. попередня новина, де помилково була вказана кількість передаваємих озброєно дуже засмутила......
Піднажміть Европа, будь ласка.....