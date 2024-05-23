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Новости Помощь Украине
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Инициатива Германии по усилению ПВО Украины проваливается, - Politico

Ініціатива Німеччини щодо ППО для України провалюється

Германия пообещала прислать некоторые собственные системы ПВО Украине, а также привлечь к этому других союзников. В то же время почти никто не следует примеру Берлина.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Германия передала Украине 3 из 11 батарей Patriot американского производства. Также Берлин поставил более 50 систем ПВО малой дальности Gepard и ракеты "воздух-воздух" для защиты от баллистических ракет, бомб и БПЛА.

"В течение нескольких недель высокопоставленные германские политики - главным образом министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус - требовали от союзников выполнить свои обязательства по передаче Украине батарей Patriot", - пишет издание.

Однако реакция со стороны других стран не оправдалась.

Читайте: Германия готова направить доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине, - Reuters

"Германия потратила последний месяц на обсуждение своей инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне", но страны-партнеры не желают отправлять крайне необходимые батареи Украине, сообщили два человека, знакомых с переговорами", - отмечает Politico.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "есть системы, которые могут предоставить Украине". Но согласовать, как они попадут в руки ВСУ, не так просто.

Минобороны Германии сообщило, что Бельгия, Дания, Норвегия, Канада и Нидерланды взяли на себя обязательства по финансированию, а Франция, Испания, Румыния, Литва, Бельгия, США и Великобритания пообещали предоставить материалы и ракеты. Латвия тоже хочет присоединиться к программе, сказали там.

Также читайте: Зеленский планирует посетить мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии и встречу лидеров G7 в Италии, - Politico

Усиление ПВО Украины: Что известно об инициативе Германии

Ранее в МИД Германии сообщили, что инициатива по усилению ПВО Украины уже собрала почти 1 млрд евро.

7 стран присоединились к инициативе Германии по усилению ПВО Украины.

Автор: 

Германия (6939) ПВО (2728)


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Топ комментарии
+6
кому це потрібно? Німеччині? якщо в нас дипломати відсутні, то навіщо фінансувати ціле МЗС з усіма представництвами?
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23.05.2024 09:41
+4
Потрібно ракети закупити в Північні Кореї чи Китаї, їм побарабану куди вони летять.
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23.05.2024 09:45
+4
Який там в срацю вечір, вже ранок наступного дня, з такими темпами допомоги, незабаром будемо спостерігати втечу Опи з Борисполя, де, певне, вже не один борт стоїть заправлений та з прогрітими двигунами, але є надія, що десь в кущах знайдеться справжній боєць-патріот із "Стінгером"... так - про всяк випадок, та й до кордону ще летіти, щоправда дивлячись до якого, але й там не завадило б розмістити розрахунки з ПЗРК, а потрібні хлопці покажуть 3 - 4 напрямки куди захочуть летіти хитровиїбані борти з Борисполя 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:46
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дайте TAURUSи із дозволом бити по @уйлостану.
Тоді й ППО не так багато потрібно
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23.05.2024 09:32 Ответить
Ще не вечір.
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23.05.2024 09:33 Ответить
Який там в срацю вечір, вже ранок наступного дня, з такими темпами допомоги, незабаром будемо спостерігати втечу Опи з Борисполя, де, певне, вже не один борт стоїть заправлений та з прогрітими двигунами, але є надія, що десь в кущах знайдеться справжній боєць-патріот із "Стінгером"... так - про всяк випадок, та й до кордону ще летіти, щоправда дивлячись до якого, але й там не завадило б розмістити розрахунки з ПЗРК, а потрібні хлопці покажуть 3 - 4 напрямки куди захочуть летіти хитровиїбані борти з Борисполя 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:46 Ответить
кому це потрібно? Німеччині? якщо в нас дипломати відсутні, то навіщо фінансувати ціле МЗС з усіма представництвами?
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23.05.2024 09:41 Ответить
І навіщо нам стільки депутатів якщо до прикладу всі зелені ітак голосують як їм скажуть зверху, лиш дармоїдів пів парламенту тримають, що по ходу виконують функції шоуменів і натискачів кнопки
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23.05.2024 09:58 Ответить
Німці добрі вояки, і десь чешуться руки взяти реванш за 45, але якісь недоробки, обкурені більшовицькою пропагандою, реально сцять.
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23.05.2024 12:33 Ответить
Ніхто не хоче мати справ з сонцесяйним напольйоном. Вже нудить від нього
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23.05.2024 09:41 Ответить
Потрібно ракети закупити в Північні Кореї чи Китаї, їм побарабану куди вони летять.
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23.05.2024 09:45 Ответить
Таки так, звідти поставки надійдуть набагато швидше, без жування соплів та піврічного буцання в палатах представників, які скоріше нагадують палати представників з відставанням у розумовому розвитку... демократія срана, *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:50 Ответить
Якісь плітки від polituco, ну гірші від zeмарафету))
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23.05.2024 09:45 Ответить
Хто замовник таких іпсо? Кожна країна відправляє до Патріот БУ, Саміт хоче обговорення провести, а укрсмі тільки негатив шукають. З Днем морпіха. А не паникера
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23.05.2024 09:47 Ответить
Ох уж эта зрадо-пресса...
Всё будет, две батареи Петриот и одна СампТ. Главное куда их поставят...
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23.05.2024 10:02 Ответить
 
 