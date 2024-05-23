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Ініціатива Німеччини щодо посилення ППО України провалюється, - Politico

Ініціатива Німеччини щодо ППО для України провалюється

Німеччина пообіцяла надіслати деякі власні системи ППО Україні, а також залучити до цього інших союзників. Водночас майже ніхто не наслідує приклад Берліна.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Німеччина передала Україні 3 з 11 батарей Patriot американського виробництва. Також Берлін поставив понад 50 систем ППО малої дальності Gepard і ракети "повітря-повітря" для захисту від балістичних ракет, бомб і БПЛА.

"Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики - головним чином міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус - вимагали від союзників виконати свої зобов’язання щодо передачі Україні батарей Patriot", - пише видання.

Проте реакція з боку інших країн не виправдалася.

Читайте також: Німеччина змінила позицію щодо використання заморожених активів РФ для фінансування України, – Bloomberg

"Німеччина витратила останній місяць на обговорення своєї ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", але країни-партнери не бажають відправляти вкрай необхідні батареї Україні, повідомили двоє людей, знайомих з переговорами", - зазначає Politico.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "є системи, які можуть надати Україні". Але узгодити, як вони потраплять до рук ЗСУ, не так просто.

Міноборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада і Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США і Велика Британія пообіцяли надати матеріали і ракети. Латвія теж хоче приєднатися до програми, сказали там.

Читайте: Німеччина готова спрямувати доходи від заморожених активів РФ на допомогу Україні, - Reuters

Посилення ППО України: Що відомо про ініціативу Німеччини

Раніше в МЗС Німеччини повідомили, що ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро.

7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України.

Автор: 

Німеччина (7336) ППО (3166)


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Топ коментарі
+6
кому це потрібно? Німеччині? якщо в нас дипломати відсутні, то навіщо фінансувати ціле МЗС з усіма представництвами?
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23.05.2024 09:41
+4
Потрібно ракети закупити в Північні Кореї чи Китаї, їм побарабану куди вони летять.
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23.05.2024 09:45
+4
Який там в срацю вечір, вже ранок наступного дня, з такими темпами допомоги, незабаром будемо спостерігати втечу Опи з Борисполя, де, певне, вже не один борт стоїть заправлений та з прогрітими двигунами, але є надія, що десь в кущах знайдеться справжній боєць-патріот із "Стінгером"... так - про всяк випадок, та й до кордону ще летіти, щоправда дивлячись до якого, але й там не завадило б розмістити розрахунки з ПЗРК, а потрібні хлопці покажуть 3 - 4 напрямки куди захочуть летіти хитровиїбані борти з Борисполя 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:46
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Дайте TAURUSи із дозволом бити по @уйлостану.
Тоді й ППО не так багато потрібно
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23.05.2024 09:32 Відповісти
Ще не вечір.
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23.05.2024 09:33 Відповісти
Який там в срацю вечір, вже ранок наступного дня, з такими темпами допомоги, незабаром будемо спостерігати втечу Опи з Борисполя, де, певне, вже не один борт стоїть заправлений та з прогрітими двигунами, але є надія, що десь в кущах знайдеться справжній боєць-патріот із "Стінгером"... так - про всяк випадок, та й до кордону ще летіти, щоправда дивлячись до якого, але й там не завадило б розмістити розрахунки з ПЗРК, а потрібні хлопці покажуть 3 - 4 напрямки куди захочуть летіти хитровиїбані борти з Борисполя 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:46 Відповісти
кому це потрібно? Німеччині? якщо в нас дипломати відсутні, то навіщо фінансувати ціле МЗС з усіма представництвами?
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23.05.2024 09:41 Відповісти
І навіщо нам стільки депутатів якщо до прикладу всі зелені ітак голосують як їм скажуть зверху, лиш дармоїдів пів парламенту тримають, що по ходу виконують функції шоуменів і натискачів кнопки
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23.05.2024 09:58 Відповісти
Німці добрі вояки, і десь чешуться руки взяти реванш за 45, але якісь недоробки, обкурені більшовицькою пропагандою, реально сцять.
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23.05.2024 12:33 Відповісти
Ніхто не хоче мати справ з сонцесяйним напольйоном. Вже нудить від нього
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23.05.2024 09:41 Відповісти
Потрібно ракети закупити в Північні Кореї чи Китаї, їм побарабану куди вони летять.
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23.05.2024 09:45 Відповісти
Таки так, звідти поставки надійдуть набагато швидше, без жування соплів та піврічного буцання в палатах представників, які скоріше нагадують палати представників з відставанням у розумовому розвитку... демократія срана, *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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23.05.2024 09:50 Відповісти
Якісь плітки від polituco, ну гірші від zeмарафету))
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23.05.2024 09:45 Відповісти
Хто замовник таких іпсо? Кожна країна відправляє до Патріот БУ, Саміт хоче обговорення провести, а укрсмі тільки негатив шукають. З Днем морпіха. А не паникера
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23.05.2024 09:47 Відповісти
Ох уж эта зрадо-пресса...
Всё будет, две батареи Петриот и одна СампТ. Главное куда их поставят...
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23.05.2024 10:02 Відповісти
 
 