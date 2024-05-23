Ініціатива Німеччини щодо посилення ППО України провалюється, - Politico

Німеччина пообіцяла надіслати деякі власні системи ППО Україні, а також залучити до цього інших союзників. Водночас майже ніхто не наслідує приклад Берліна.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Німеччина передала Україні 3 з 11 батарей Patriot американського виробництва. Також Берлін поставив понад 50 систем ППО малої дальності Gepard і ракети "повітря-повітря" для захисту від балістичних ракет, бомб і БПЛА.

"Протягом кількох тижнів високопоставлені німецькі політики - головним чином міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр оборони Борис Пісторіус - вимагали від союзників виконати свої зобов’язання щодо передачі Україні батарей Patriot", - пише видання.

Проте реакція з боку інших країн не виправдалася.

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"Німеччина витратила останній місяць на обговорення своєї ініціативи "Негайні дії щодо протиповітряної оборони", але країни-партнери не бажають відправляти вкрай необхідні батареї Україні, повідомили двоє людей, знайомих з переговорами", - зазначає Politico.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "є системи, які можуть надати Україні". Але узгодити, як вони потраплять до рук ЗСУ, не так просто.

Міноборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада і Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США і Велика Британія пообіцяли надати матеріали і ракети. Латвія теж хоче приєднатися до програми, сказали там.

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Посилення ППО України: Що відомо про ініціативу Німеччини

Раніше в МЗС Німеччини повідомили, що ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро.

7 країн долучилися до ініціативи Німеччини з посилення ППО України.