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Новости Война
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НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

НАТО вважає РФ довготерміновою загрозою – Каволі

Даже после победы Украины над агрессией РФ, Москва будет оставаться долгосрочной угрозой для НАТО, а также для глобальной безопасности.

Об этом заявил во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, Россия на протяжении многих лет будет представлять угрозу для военно-политического блока НАТО. Он отметил, что Москва будет оставаться угрозой для стран Альянса даже после победы Украины над агрессией РФ.

"Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса. Она будет для нас большой проблемой на протяжении многих лет", - сказал Каволи.

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Он также отметил, что Россия пытается восстановить свои потери в Украине и нарастить численность своей армии. Глава ОВС НАТО в Европе сказал, что главные свои силы РФ хочет сосредоточить в своих западных областях. По словам Каволи, в НАТО такие шаги РФ рассматривают как потенциальную масштабную угрозу на границах с Альянсом.

"По моему мнению, решение этой военной проблемы и всех ее политических, экономических и социальных последствий, которые из этого возникнут, на самом деле будут движущим фактором существования НАТО и глобальной безопасности на много лет вперед", - сказал генерал НАТО.

Читайте также: Россияне не имеют достаточного количества сил для стратегического прорыва на Харьковщине, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

К слову, ранее руководитель ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что пока трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение ситуации на пограничье Харьковщины.

Автор: 

НАТО (9963) россия (95381) Каволи Кристофер (55)


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Топ комментарии
+10
Та досить вже вам клеїти дурня . Набридло все це слухати .
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -

https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.

Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.

Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?

Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!

Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.

Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
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17.05.2024 22:38
+6
россія повинна зникнути з мапи світу.
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17.05.2024 22:30
+3
Іншими словами:
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
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17.05.2024 22:34
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Правила форума Совет форумчан
Расія "от Камчаткі до Португалії".
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17.05.2024 22:29 Ответить
Тобто пограбувати і обісрати ВСЕ від Камчатки до Португалії.
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17.05.2024 22:32 Ответить
россія повинна зникнути з мапи світу.
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17.05.2024 22:30 Ответить
Це вирішить проблему назавжди. Бо раша скільки існує - стільки смердить.
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17.05.2024 23:03 Ответить
Так НАТО і Союз а тепер рашка - завжди на ножах
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17.05.2024 22:32 Ответить
На ножах оно с Союзом было. С нашей по другому. Нам ща ссыкотно, а когда вы победите, мы ваще обосре....я.
Скажите, нет ли там другого боевого генерала?
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18.05.2024 07:34 Ответить
С рашей по другому
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18.05.2024 07:35 Ответить
Іншими словами:
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
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17.05.2024 22:34 Ответить
Та досить вже вам клеїти дурня . Набридло все це слухати .
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -

https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.

Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.

Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?

Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!

Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.

Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
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17.05.2024 22:38 Ответить
Чудовий спіч. Проте тут усе набагато простіше - США просто виконують договорняки. Адже давно відомо, що в листопаді 2021 року Бернс літав до путіна. На зустрічі були досягнуті домовленості щодо того, що в разі вторгнення ***** в Україну США якщо й надаватимуть якусь зброю , то заборонятимуть її використовувати на території росії. Все
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18.05.2024 01:12 Ответить
Ага а Бернс там особисто все вирішує
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18.05.2024 07:35 Ответить
Звісно що не вирішує, але досить сильно впливає на рішення дідо Байдена. Салліван також.
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18.05.2024 08:36 Ответить
Вже нудить від теорії, що начебто США та росія заздалегідь про все домовилися...
На це ведеться частка націоналістів та впороті зебіли...
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18.05.2024 09:22 Ответить
Якщо нудить, то підіть проригайтеся. І я не фанатка зе якщо що
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18.05.2024 23:52 Ответить
Справді в це вірите?
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19.05.2024 09:38 Ответить
Якщо Росія буде лише в Магаданській області, то загрози не буде!
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17.05.2024 22:39 Ответить
Ухты какой прозорливо- догадливый каввали не пере ковали! ,,себя от холода страхуя, купил доху я на меху я,,...
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17.05.2024 23:14 Ответить
помощи трусливого нато недостаточно для победы Украины и если Украина падёт-то через некоторое время и нато развалится-пусть сидят и ждут дальше путлеровские войска в берлине!
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17.05.2024 23:14 Ответить
А не треба її чимось вважати, її треба демонтувати! Там десятки народів, закріпачених імперією зла, які залюбки матимуть власні незалежні держави! Які мирно і плідно, і для власного розвитку (а не для годування боровів на московських болотах) торгуватимуть ресурсами із цивілізованим заходом! І словом не обмовляться про власну армію чи взагалі, боронь Боже, про ядерну зброю! Рашистська імперія має бути знищена
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17.05.2024 23:15 Ответить
А может вместо того, что бы обсыпаться до усрачки, дать Украинским военным оружие, что бы свернуть шею кацапам
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17.05.2024 23:28 Ответить
Є слова, а є справи. І щось вони так собі співпадають.

Хоча в тій же Німеччині добряче почали притискати ''націоналістів'' з AFD. І за фінансування з Росії і за шпигунство проти своєї ж країни на користь Китаю. І це має сенс бо можна подивитися на приклад України, коли всі вчорашні русофіли вдягали вишиванки і почали говорити про патріотизм і українською мовою. А насправді крадуть навіть у своїх захисників. Крадуть як не в себе. Так що правильно, що намагаються позбавитися потенційних і явних зрадників.
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17.05.2024 23:33 Ответить
Мені все більше й більше подобається це НАТО. А особливо подобаються ті "розумні", які кричали, що НАТО наше все. І запис у Конституції шлях до НАТО це взагалі верх мрії. Тепер вони розуміють, що з мрією про НАТО їх свої обдурили і починають поливати абияк НАТО. А головою думати цих особливо "розумних" не навили.
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17.05.2024 23:36 Ответить
Ну на НАТО ніхто не нападав з моменту його виникнення. Хоча був і СРСР набагато грізніший за нинішню Росію.
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17.05.2024 23:43 Ответить
Tiльки вiдрiзали, легенько, пiв Європи та Азii. А кого там вже i нападати? Людожер нажерся.
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18.05.2024 00:19 Ответить
Вони те все відрізали ще до створення НАТО, коли була друга світова війна.
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18.05.2024 20:30 Ответить
2-га свiтова iх (захiдних портнерiв) нiчому не навчила. Зараз знову вiдрiжуть по самi гланди.
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18.05.2024 20:40 Ответить
Схоже, НАТО зараз таке, як і ООН, ОБСЕ та інші грантожери. Вічно стурбовані демагоги, які сцуться "ескалації". І це ще НАТО ніхто відкрито на міцність не перевірив. Не факт, що там взагалі спрацює та 5 поправка. Здається, вона те й саме, що наш меморандум.
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18.05.2024 13:40 Ответить
Каволі, це ви мовою дипломатів про китай та московію разом ...? Які підбираються до США і з заду і з переду ? А нах..., ви цяцкалися з підтримкою їх економіки ...шоб тепер попереджати про світову загрозу ...?
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18.05.2024 07:31 Ответить
Правильно. Навіть коли Трамп стане президентом всія кацапії. Кацапи не полишуть спроби відвоювати свої території ісконніє у всіх куточках світу. Особливо за полярним колом.
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18.05.2024 09:53 Ответить
 
 