НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи

Даже после победы Украины над агрессией РФ, Москва будет оставаться долгосрочной угрозой для НАТО, а также для глобальной безопасности.

Об этом заявил во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, Россия на протяжении многих лет будет представлять угрозу для военно-политического блока НАТО. Он отметил, что Москва будет оставаться угрозой для стран Альянса даже после победы Украины над агрессией РФ.

"Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса. Она будет для нас большой проблемой на протяжении многих лет", - сказал Каволи.

Читайте также: Столтенберг: Победа Украины в войне против российской агрессии является ключевой задачей для НАТО

Он также отметил, что Россия пытается восстановить свои потери в Украине и нарастить численность своей армии. Глава ОВС НАТО в Европе сказал, что главные свои силы РФ хочет сосредоточить в своих западных областях. По словам Каволи, в НАТО такие шаги РФ рассматривают как потенциальную масштабную угрозу на границах с Альянсом.

"По моему мнению, решение этой военной проблемы и всех ее политических, экономических и социальных последствий, которые из этого возникнут, на самом деле будут движущим фактором существования НАТО и глобальной безопасности на много лет вперед", - сказал генерал НАТО.

Читайте также: Россияне не имеют достаточного количества сил для стратегического прорыва на Харьковщине, - командующий силами НАТО в Европе Каволи

К слову, ранее руководитель ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что пока трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение ситуации на пограничье Харьковщины.