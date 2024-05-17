НАТО будет считать Россию долгосрочной угрозой даже после победы Украины, - командующий сил Альянса в Европе Каволи
Даже после победы Украины над агрессией РФ, Москва будет оставаться долгосрочной угрозой для НАТО, а также для глобальной безопасности.
Об этом заявил во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
По словам генерала, Россия на протяжении многих лет будет представлять угрозу для военно-политического блока НАТО. Он отметил, что Москва будет оставаться угрозой для стран Альянса даже после победы Украины над агрессией РФ.
"Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Альянса. Она будет для нас большой проблемой на протяжении многих лет", - сказал Каволи.
Он также отметил, что Россия пытается восстановить свои потери в Украине и нарастить численность своей армии. Глава ОВС НАТО в Европе сказал, что главные свои силы РФ хочет сосредоточить в своих западных областях. По словам Каволи, в НАТО такие шаги РФ рассматривают как потенциальную масштабную угрозу на границах с Альянсом.
"По моему мнению, решение этой военной проблемы и всех ее политических, экономических и социальных последствий, которые из этого возникнут, на самом деле будут движущим фактором существования НАТО и глобальной безопасности на много лет вперед", - сказал генерал НАТО.
К слову, ранее руководитель ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что пока трудно говорить о начале ранее анонсированного летнего наступления войск РФ на Украину, несмотря на существенное обострение ситуации на пограничье Харьковщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скажите, нет ли там другого боевого генерала?
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.
Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.
Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?
Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!
Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.
Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
На це ведеться частка націоналістів та впороті зебіли...
Хоча в тій же Німеччині добряче почали притискати ''націоналістів'' з AFD. І за фінансування з Росії і за шпигунство проти своєї ж країни на користь Китаю. І це має сенс бо можна подивитися на приклад України, коли всі вчорашні русофіли вдягали вишиванки і почали говорити про патріотизм і українською мовою. А насправді крадуть навіть у своїх захисників. Крадуть як не в себе. Так що правильно, що намагаються позбавитися потенційних і явних зрадників.