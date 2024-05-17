НАТО вважатиме Росію довготерміновою загрозою навіть після перемоги України, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

Навіть після перемоги України над агресією РФ, Москва залишатиметься довготерміновою загрозою для НАТО, а також для глобальної безпеки.

Про це заявив під час виступу в "Атлантичній раді" у Вашингтоні командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За словами генерала, Росія впродовж багатьох років становитиме загрозу для військово-політичного блоку НАТО. Він зауважив, що Москва залишатиметься загрозою для країн Альянсу навіть після перемоги України над агресією РФ.

"Росія становитиме довготермінову загрозу для Альянсу. Вона буде для нас великою проблемою упродовж багатьох років", - сказав Каволі.

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Він також зазначив, що Росія намагається відновити свої втрати в Україні та наростити чисельність своєї армії. Очільник ОЗС НАТО в Європі сказав, що головні свої сили РФ хоче зосередити у своїх західних областях. За словами Каволі, у НАТО такі кроки РФ розглядають як потенційну масштабну загрозу на кордонах з Альянсом.

"На мою думку, розв’язання цієї військової проблеми та всіх її політичних, економічних і соціальних наслідків, які з цього виникнуть, насправді будуть рушійним фактором існування НАТО та глобальної безпеки на багато років наперед", - сказав генерал НАТО.

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До слова, раніше керівник ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення ситуації на прикордонні Харківщини.