НАТО вважатиме Росію довготерміновою загрозою навіть після перемоги України, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі
Навіть після перемоги України над агресією РФ, Москва залишатиметься довготерміновою загрозою для НАТО, а також для глобальної безпеки.
Про це заявив під час виступу в "Атлантичній раді" у Вашингтоні командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
За словами генерала, Росія впродовж багатьох років становитиме загрозу для військово-політичного блоку НАТО. Він зауважив, що Москва залишатиметься загрозою для країн Альянсу навіть після перемоги України над агресією РФ.
"Росія становитиме довготермінову загрозу для Альянсу. Вона буде для нас великою проблемою упродовж багатьох років", - сказав Каволі.
Він також зазначив, що Росія намагається відновити свої втрати в Україні та наростити чисельність своєї армії. Очільник ОЗС НАТО в Європі сказав, що головні свої сили РФ хоче зосередити у своїх західних областях. За словами Каволі, у НАТО такі кроки РФ розглядають як потенційну масштабну загрозу на кордонах з Альянсом.
"На мою думку, розв’язання цієї військової проблеми та всіх її політичних, економічних і соціальних наслідків, які з цього виникнуть, насправді будуть рушійним фактором існування НАТО та глобальної безпеки на багато років наперед", - сказав генерал НАТО.
До слова, раніше керівник ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення ситуації на прикордонні Харківщини.
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Скажите, нет ли там другого боевого генерала?
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -
https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.
Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.
Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?
Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!
Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.
Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
На це ведеться частка націоналістів та впороті зебіли...
Хоча в тій же Німеччині добряче почали притискати ''націоналістів'' з AFD. І за фінансування з Росії і за шпигунство проти своєї ж країни на користь Китаю. І це має сенс бо можна подивитися на приклад України, коли всі вчорашні русофіли вдягали вишиванки і почали говорити про патріотизм і українською мовою. А насправді крадуть навіть у своїх захисників. Крадуть як не в себе. Так що правильно, що намагаються позбавитися потенційних і явних зрадників.