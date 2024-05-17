УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11347 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 948 30

НАТО вважатиме Росію довготерміновою загрозою навіть після перемоги України, - командувач сил Альянсу в Європі Каволі

НАТО вважає РФ довготерміновою загрозою – Каволі

Навіть після перемоги України над агресією РФ, Москва залишатиметься довготерміновою загрозою для НАТО, а також для глобальної безпеки.

Про це заявив під час виступу в "Атлантичній раді" у Вашингтоні командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За словами генерала, Росія впродовж багатьох років становитиме загрозу для військово-політичного блоку НАТО. Він зауважив, що Москва залишатиметься загрозою для країн Альянсу навіть після перемоги України над агресією РФ.

"Росія становитиме довготермінову загрозу для Альянсу. Вона буде для нас великою проблемою упродовж багатьох років", - сказав Каволі.

Читайте також: Столтенберг: Перемога України у війні проти російської агресії є ключовим завданням для НАТО

Він також зазначив, що Росія намагається відновити свої втрати в Україні та наростити чисельність своєї армії. Очільник ОЗС НАТО в Європі сказав, що головні свої сили РФ хоче зосередити у своїх західних областях. За словами Каволі, у НАТО такі кроки РФ розглядають як потенційну масштабну загрозу на кордонах з Альянсом.

"На мою думку, розв’язання цієї військової проблеми та всіх її політичних, економічних і соціальних наслідків, які з цього виникнуть, насправді будуть рушійним фактором існування НАТО та глобальної безпеки на багато років наперед", - сказав генерал НАТО.

Читайте також: Росіяни не мають достатньої кількості сил для стратегічного прориву на Харківщині, - командувач сил НАТО в Європі Каволі

До слова, раніше керівник ОЗС НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення ситуації на прикордонні Харківщини.

Автор: 

НАТО (6424) росія (64946) Каволі Крістофер (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Та досить вже вам клеїти дурня . Набридло все це слухати .
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -

https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.

Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.

Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?

Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!

Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.

Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
показати весь коментар
17.05.2024 22:38
+6
россія повинна зникнути з мапи світу.
показати весь коментар
17.05.2024 22:30
+3
Іншими словами:
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
показати весь коментар
17.05.2024 22:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Расія "от Камчаткі до Португалії".
показати весь коментар
17.05.2024 22:29 Відповісти
Тобто пограбувати і обісрати ВСЕ від Камчатки до Португалії.
показати весь коментар
17.05.2024 22:32 Відповісти
россія повинна зникнути з мапи світу.
показати весь коментар
17.05.2024 22:30 Відповісти
Це вирішить проблему назавжди. Бо раша скільки існує - стільки смердить.
показати весь коментар
17.05.2024 23:03 Відповісти
Так НАТО і Союз а тепер рашка - завжди на ножах
показати весь коментар
17.05.2024 22:32 Відповісти
На ножах оно с Союзом было. С нашей по другому. Нам ща ссыкотно, а когда вы победите, мы ваще обосре....я.
Скажите, нет ли там другого боевого генерала?
показати весь коментар
18.05.2024 07:34 Відповісти
С рашей по другому
показати весь коментар
18.05.2024 07:35 Відповісти
Іншими словами:
НІЧОГО з самою Рашкою та її економікою вони робити НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ!
показати весь коментар
17.05.2024 22:34 Відповісти
Та досить вже вам клеїти дурня . Набридло все це слухати .
Схоже , для вас більша загроза - Україна , а ніж кацапія .
Ось тут хлопчина розіклав все по полицях -

https://www.obozrevatel.com/person/aleksandr-kushnar.htm Александр Кушнарь
В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", - отметила представительница Пентагона.

Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.

Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли - женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.
После всего этого - Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?

Всё это - сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!

Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха - иного варианта нет.

Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле - пока что - могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.
показати весь коментар
17.05.2024 22:38 Відповісти
Чудовий спіч. Проте тут усе набагато простіше - США просто виконують договорняки. Адже давно відомо, що в листопаді 2021 року Бернс літав до путіна. На зустрічі були досягнуті домовленості щодо того, що в разі вторгнення ***** в Україну США якщо й надаватимуть якусь зброю , то заборонятимуть її використовувати на території росії. Все
показати весь коментар
18.05.2024 01:12 Відповісти
Ага а Бернс там особисто все вирішує
показати весь коментар
18.05.2024 07:35 Відповісти
Звісно що не вирішує, але досить сильно впливає на рішення дідо Байдена. Салліван також.
показати весь коментар
18.05.2024 08:36 Відповісти
Вже нудить від теорії, що начебто США та росія заздалегідь про все домовилися...
На це ведеться частка націоналістів та впороті зебіли...
показати весь коментар
18.05.2024 09:22 Відповісти
Якщо нудить, то підіть проригайтеся. І я не фанатка зе якщо що
показати весь коментар
18.05.2024 23:52 Відповісти
Справді в це вірите?
показати весь коментар
19.05.2024 09:38 Відповісти
Якщо Росія буде лише в Магаданській області, то загрози не буде!
показати весь коментар
17.05.2024 22:39 Відповісти
Ухты какой прозорливо- догадливый каввали не пере ковали! ,,себя от холода страхуя, купил доху я на меху я,,...
показати весь коментар
17.05.2024 23:14 Відповісти
помощи трусливого нато недостаточно для победы Украины и если Украина падёт-то через некоторое время и нато развалится-пусть сидят и ждут дальше путлеровские войска в берлине!
показати весь коментар
17.05.2024 23:14 Відповісти
А не треба її чимось вважати, її треба демонтувати! Там десятки народів, закріпачених імперією зла, які залюбки матимуть власні незалежні держави! Які мирно і плідно, і для власного розвитку (а не для годування боровів на московських болотах) торгуватимуть ресурсами із цивілізованим заходом! І словом не обмовляться про власну армію чи взагалі, боронь Боже, про ядерну зброю! Рашистська імперія має бути знищена
показати весь коментар
17.05.2024 23:15 Відповісти
А может вместо того, что бы обсыпаться до усрачки, дать Украинским военным оружие, что бы свернуть шею кацапам
показати весь коментар
17.05.2024 23:28 Відповісти
Є слова, а є справи. І щось вони так собі співпадають.

Хоча в тій же Німеччині добряче почали притискати ''націоналістів'' з AFD. І за фінансування з Росії і за шпигунство проти своєї ж країни на користь Китаю. І це має сенс бо можна подивитися на приклад України, коли всі вчорашні русофіли вдягали вишиванки і почали говорити про патріотизм і українською мовою. А насправді крадуть навіть у своїх захисників. Крадуть як не в себе. Так що правильно, що намагаються позбавитися потенційних і явних зрадників.
показати весь коментар
17.05.2024 23:33 Відповісти
Мені все більше й більше подобається це НАТО. А особливо подобаються ті "розумні", які кричали, що НАТО наше все. І запис у Конституції шлях до НАТО це взагалі верх мрії. Тепер вони розуміють, що з мрією про НАТО їх свої обдурили і починають поливати абияк НАТО. А головою думати цих особливо "розумних" не навили.
показати весь коментар
17.05.2024 23:36 Відповісти
Ну на НАТО ніхто не нападав з моменту його виникнення. Хоча був і СРСР набагато грізніший за нинішню Росію.
показати весь коментар
17.05.2024 23:43 Відповісти
Tiльки вiдрiзали, легенько, пiв Європи та Азii. А кого там вже i нападати? Людожер нажерся.
показати весь коментар
18.05.2024 00:19 Відповісти
Вони те все відрізали ще до створення НАТО, коли була друга світова війна.
показати весь коментар
18.05.2024 20:30 Відповісти
2-га свiтова iх (захiдних портнерiв) нiчому не навчила. Зараз знову вiдрiжуть по самi гланди.
показати весь коментар
18.05.2024 20:40 Відповісти
Схоже, НАТО зараз таке, як і ООН, ОБСЕ та інші грантожери. Вічно стурбовані демагоги, які сцуться "ескалації". І це ще НАТО ніхто відкрито на міцність не перевірив. Не факт, що там взагалі спрацює та 5 поправка. Здається, вона те й саме, що наш меморандум.
показати весь коментар
18.05.2024 13:40 Відповісти
Каволі, це ви мовою дипломатів про китай та московію разом ...? Які підбираються до США і з заду і з переду ? А нах..., ви цяцкалися з підтримкою їх економіки ...шоб тепер попереджати про світову загрозу ...?
показати весь коментар
18.05.2024 07:31 Відповісти
Правильно. Навіть коли Трамп стане президентом всія кацапії. Кацапи не полишуть спроби відвоювати свої території ісконніє у всіх куточках світу. Особливо за полярним колом.
показати весь коментар
18.05.2024 09:53 Відповісти
 
 