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Новости
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Писториус подтвердил передачу Киеву еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии: Мы укрепляем противовоздушную оборону Украины

Німеччина передала Україні ще одну систему ППО IRIS-T

В правительстве Германии официально подтвердили, что Берлин таки передал Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее такая информация появилась в немецких СМИ.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Германии в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборонное ведомство Германии опубликовало заявление от имени своего главы Бориса Писториуса. Он подтвердил, что правительство ФРГ передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая производится немецкой промышленностью.

"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS - сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно немецкой промышленностью", - говорится в заявлении главы Минобороны Германии.

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Писториус подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять воздушные атаки, которые разрушат украинскую критическую инфраструктуру и убивать людей.

"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, которая нарушает международное право", - отметил немецкий министр.

Стоит отметить, что ранее Германия анонсировала передачу Киеву третьей системы ПВО Patriot, однако официальных сообщений о ее поступлении в Украину пока не появлялось.

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IRIS-T SLM в Украине

В первой половине мая посол Германии Мартин Егер сообщил, что в этом месяце Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

В пятницу, 24 мая, издание Spiegel сообщило, что правительство Германии передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Теперь же эту информацию официально подтвердили в Минобороны Германии.

Автор: 

Германия (6946) ПВО (2729) помощь (7789) Писториус Борис (206)


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Дякуємо!
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24.05.2024 22:45 Ответить
Дуже позитивна новина ,
щиро дякуємо за допомогу 👍🏼🙏🏼❤️
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24.05.2024 23:00 Ответить
Пане Пісторіусе, вибачте мене що я інколи вас через ЗД називав!
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24.05.2024 23:06 Ответить
Дякуємо Німеччина!
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24.05.2024 23:52 Ответить
Нормальний пепелац?
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25.05.2024 00:17 Ответить
 
 