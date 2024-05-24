Писториус подтвердил передачу Киеву еще одной системы ПВО IRIS-T от Германии: Мы укрепляем противовоздушную оборону Украины
В правительстве Германии официально подтвердили, что Берлин таки передал Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Ранее такая информация появилась в немецких СМИ.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Германии в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборонное ведомство Германии опубликовало заявление от имени своего главы Бориса Писториуса. Он подтвердил, что правительство ФРГ передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая производится немецкой промышленностью.
"Мы снова передали Украине комбинированную огневую установку IRIS-T SLM и IRIS-T SLS - сверхсовременную и проверенную систему противовоздушной обороны средней и малой дальности, которая производится непосредственно немецкой промышленностью", - говорится в заявлении главы Минобороны Германии.
Писториус подчеркнул, что Россия продолжает осуществлять воздушные атаки, которые разрушат украинскую критическую инфраструктуру и убивать людей.
"Вместе с недавно поставленной системой Patriot мы укрепляем противовоздушную оборону Украины в ее борьбе против жестокой захватнической войны России, которая нарушает международное право", - отметил немецкий министр.
Стоит отметить, что ранее Германия анонсировала передачу Киеву третьей системы ПВО Patriot, однако официальных сообщений о ее поступлении в Украину пока не появлялось.
IRIS-T SLM в Украине
В первой половине мая посол Германии Мартин Егер сообщил, что в этом месяце Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.
В пятницу, 24 мая, издание Spiegel сообщило, что правительство Германии передало Украине еще одну систему противовоздушной обороны Iris-T. Теперь же эту информацию официально подтвердили в Минобороны Германии.
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