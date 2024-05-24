Пісторіус підтвердив передачу Києву ще однієї системи ППО IRIS-T від Німеччини: Ми зміцнюємо протиповітряну оборону України
В уряді Німеччини офіційно підтвердили, що Берлін таки передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Раніше така інформація з’явилася у німецьких ЗМІ.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Німеччини у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Оборонне відомство Німеччини опублікувало заяву від імені свого очільника Бориса Пісторіуса. Він підтвердив, що уряд ФРН передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка виробляється німецькою промисловістю.
"Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS – надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю", - йдеться у заяві глави Міноборони Німеччини.
Пісторіус наголосив, що Росія продовжує здійснювати повітряні атаки, які руйнуть українську критичну інфраструктуру і вбивати людей.
"Разом з нещодавно поставленою системою Patriot ми зміцнюємо протиповітряну оборону України в її боротьбі проти жорстокої загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право", - зазначив німецький міністр.
Варто зазначити, що раніше Німеччина аносувала передачу Києву третьої системи ППО Patriot, проте офіційних повідомлень про її надходження в Україну поки не з'являлося.
IRIS-T SLM в Україні
У першій половині травня посол Німеччини Мартін Єґер повідомив, що цього місяця Україна отримає ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
У п'ятницю, 24 травня, видання Spiegel повідомило, що уряд Німеччини передав Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T. Тепер же цю інформацію офіційно підтвердили у Міноборони Німеччини.
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