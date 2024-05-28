Україна зможе використовувати F-16 та іншу зброю, передану Бельгією, тільки на своїй території, - прем’єр де Кроо
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що 30 винищувачів F-16, які його країна передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території. Це стосується й іншого озброєння, передбаченого безпековою угодою.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Де Кроо, умови використання наданої зброї чітко прописані у підписаній безпековій угоді між Бельгією та Україною.
"Усе, що входить у нашу угоду, українські Збройні сили можуть використовувати на українській території", - наголосив прем'єр Бельгії.
Раніше повідомлялося, що Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.
Будь ласка, зачекайте...
Захід зніяковіє, у ***** спрацює хватальний рефлекс. Миттєво.
Тому що гєбня і на подібний перебіг подій має малєнькую сєрую папочку і "вєчно лєгітімного" в ростові на поготові.
Так що - ні.
я, сподіваюсь, що західні політики обізнані та професійні за мене. але, навіть я бачу, що західна цивілізація, що живе на демократичних цінностях вперлася!
зараз сьогодні, ці цінності атакують зі всіх сторін, диктаторські режими.
як що, капітулює україна, захід рухне, як до цього всі великі імперії. світом опанує азіати, африканці, араби, хаос та безправ'я.
і ціна цього питання, зброя для україни! скільки б вона не коштувала, це набагато дешевше, тих наслідків, що чекають на захід!
коливан (стефанчук) сказав, хто ставить під сумнів легітимність зе!поца, то ворог народу.
всьо! тупік!
опозиція мовчить, бо в договорняках. народ зашуганий мобілізацією, та мєнтовським свавіллям, захід сцикує кацапа з ядерною єлдою, та скажену панду, що от от розв'яже азіатську війну.
Вот смотрі, єсть два стула...
У Заходу вибір: або в такому разі повністю припинити підтримку літаків, або вперто казати, що немає переконливих доказів використання цих літаків для ударів по території росії.
Ф-16 в рашку літати не будуть - воно нам не потрібно, принаймі, поки.
і натискати кнопку "пуск ракети" будуть теж в Україні, а куда вона поцілить, то вже до виробника
то чого ж ви до партнерів присікались ?
Але спробуйте під час бійки розрахувати силу удару так, щоб не заподіяти противнику серйозної шкоди?"
Стаття 36 https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.201701969.1594006059.1716893299-1673139691.1716893299#_gl=1*mgjzlo*_gcl_au*OTgwMzc1MzMuMTcxNjg5MzI5Nw.. Кримінального кодексу України (КК)
При необхідній обороні допускається заподіяння шкоди нападаючому, якої достатньо в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. При цьому не можна допускати перевищення меж необхідної оборони.
Зеленський робить подання на приєднання Кубанського повіту і Білгородського повіту до України, анексування московією визнається незаконним - все це наша територія ****** сатанистів !
но я нго Вам не дам....
Ну от хтось ****** по бєлгороду, під'їзд будинку склався. раша волає як ненормальна, а ліві європейці мальчіков в трусіках оплакують. Вони ж понесли іграшки до посольств після крокуса. Ті ж гейропейці і співчуття ірану висловили. Шиза демократію і ковбасить і штирить мама не горюй.
Один в іншого стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
Чушь собачья!