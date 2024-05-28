Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року, - глава МЗС Лахбіб
Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.
Про це в ефірі RTL заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб,інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Бельгія передасть Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року, а поставка перших літаків очікується "до кінця цього року".
Міністерка також зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента України Володимира Зеленського.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.
Винищувачі F-16 для України
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
Нам препіздента на президента міняти треба! Капець, як вибори необхідні..а для цього треба мокш відкинути..
портніков казвв - війна не закінчиться поки Україну не візьмуть в нато, а нас туда не візьмуть поки війна не закінчиться
Вони тупо жеруть нахабно бюджет! Зажерливі тварюки, які ані чорта не роблять, живучи на повному держутриманні. Ще й крадуть.
.
Передают самолеты Норвегия, Дания, Нидерланды (65 самолетов всего) и Бельгия (еще 30). У нас сейчас и две эскадрильи ф-16 (24 самолета) нет возможности использовать.
Ни инфраструктуры достаточной нет, ни ангаров, ни техников, ни пилотов столько. Если хотя бы до конца этого года сможем 24 штуки освоить это подвиг будет.
Зачем сейчас больше машин, чтобы их кинжалами фигачили?
а в Голандії і Норвегії, ф16 із старішими радарами ефективна дальність в умовах завад 83 км, а це проблема для пілотів після того як у орків появились нові радари на су35 і ракети р37...... санкції рулять
Єдині в кого залишились новіші радари це Бельгія... добра новина що вони передають їх взагалі... але шкода що із затримкою.... Хоча зради тут немає це скоріше повязано коли їм поставлять Ф35
В 25ом дай бог чтобы три эскадрильи летало нормально, если напряжемся максимум четыре (48 самолетов).
А вот 26-27 год остальные осилим, и дело тут не в скорости передачи, а в способности использовать...
Ви плигайте в басейн, тренуйтесь, а як будете готові - ми налляєм туди води.
******
Її звати Хадіджа аль-Хабіб. Вона бельгійська журналістка арабського походження.
Жодного політичного, чи дипломатичного досвіду. Пропозиція стати міністром закордонних справ стала для неї несподіванкою. Цікаво, якби їй запропонували стати хірургом, вона б також погодилася?
Евробюрократи добре працюють черепашими кроками!
Й..б вашу мать, як дістали вже всі зі своєю геополітикою і війною. Взагалі хтось думає що залишиться від України і хто з людей захоче і буде тут жити до 2028 року.