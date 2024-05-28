Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року, - глава МЗС Лахбіб

Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.

Про це в ефірі RTL заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб,інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Бельгія передасть Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року, а поставка перших літаків очікується "до кінця цього року".

Міністерка також зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.

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Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.