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Бельгія (381) допомога (7870) F16 F-16 (637)

Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року, - глава МЗС Лахбіб

F-16 для України

Бельгія має намір передати Україні 30 винищувачів F-16. Перші літаки надійдуть в Україну до кінця 2024 року, а поставка всіх обіцяних винищувачів очікується до 2028 року.

Про це в ефірі RTL заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб,інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Бельгія передасть Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року, а поставка перших літаків очікується "до кінця цього року".

Міністерка також зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, - американський генерал Дептул

Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

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Топ коментарі
+19
це якийсь пісдєс!!!
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
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28.05.2024 10:07
+16
патужна! 2024 передамо 1 шт., а решту 29 шт. у 2028
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28.05.2024 10:04
+16
Дуже приємний піздець!
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28.05.2024 10:05
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патужна! 2024 передамо 1 шт., а решту 29 шт. у 2028
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28.05.2024 10:04 Відповісти
Міністр оборони ФРН вважає, що після 6 років війни з Україною параша ослабне. Тому й розподіляють ресурси.
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28.05.2024 10:11 Відповісти
у 2028у вже електрокари будуть літати в небі
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28.05.2024 12:15 Відповісти
Дуже приємний піздець!
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28.05.2024 10:05 Відповісти
мета стає все ближче і ближче.
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28.05.2024 10:06 Відповісти
це якийсь пісдєс!!!
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
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28.05.2024 10:07 Відповісти
К 2053 передадут ракеты к ним
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28.05.2024 10:12 Відповісти
Наш ЛІДОР працює дуже потужно,разом з Кулєбою ! Слава Зє гандонам!
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28.05.2024 10:17 Відповісти
До 2028 року, а чого не до 2025 наприклад? І чи буде від них сенс у 2028 році? Чи вони там на заході передбачають війну і в 2028?
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28.05.2024 10:10 Відповісти
ну так. Бо це буде передвиборчій рік, а як виявилось, військову допомогу Україні дуже ефективно можно використовувати у передвиборчій боротьбі.
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28.05.2024 10:31 Відповісти
Бу га га га...пісець...або ішах здохне або падишах дасть дуба..втішили....в Ізраїль постачання ф-35 іде а тут стару рухлядь ф-16 і то шукають любі шляхи щоб не дати....ідіть в сраку сцуки..
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28.05.2024 10:10 Відповісти
щоб ви так на пожежників чекали, як передаєте! Фон ******..
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28.05.2024 10:11 Відповісти
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28.05.2024 10:12 Відповісти
А они еще нам нужны будут в 2028 году?
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28.05.2024 10:13 Відповісти
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28.05.2024 10:13 Відповісти
*****,як це все тяжко, повільно та муторно. 2028 рік....Якась паралельна реальність 🤦
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28.05.2024 10:14 Відповісти
Ось результат дій західних союзників бо кацп не чекає 2028 року а вбиває кожної секунди ...
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28.05.2024 10:15 Відповісти
До 2028 року нас зелені з мокшами передушать!

Нам препіздента на президента міняти треба! Капець, як вибори необхідні..а для цього треба мокш відкинути..
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28.05.2024 10:15 Відповісти
замкнуте коло.
портніков казвв - війна не закінчиться поки Україну не візьмуть в нато, а нас туда не візьмуть поки війна не закінчиться
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28.05.2024 11:10 Відповісти
Тоді нам потрібна військова хунта/комітет порятунку, а не верховна рада з офісом препіздента.

Вони тупо жеруть нахабно бюджет! Зажерливі тварюки, які ані чорта не роблять, живучи на повному держутриманні. Ще й крадуть.
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28.05.2024 12:19 Відповісти
ЧЕРГОВЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.АМЕРИКАНО- ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ,ТА НАТІВСЬКИМИ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ -після НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ західними аферистами у змові з рашистами , які 1996 році Україну змусили повірити у те, що світ втомлений страшною світовою війною, і відмовляється вирішувати проблеми силою зброї. Але як показує час це була абсолютна брехня.брехня є і з літаками .та не тільки з ними.БЕЗ БРЕХНІ, "ДРУЗІ " УКРАЇНИ НЕ МОЖУТЬ ПРОЖИТИ І ДНЯ.
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28.05.2024 10:15 Відповісти
повертайте назад Ігната!
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28.05.2024 10:16 Відповісти
Огогого.. Фірмачі ( якщо лагідно ) дивакають.. В 2028 доведеться Стефанчуку сісти за кермо Ф-16.
.
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28.05.2024 10:17 Відповісти
його туди навіть силоміць не запхати, загрубий ))
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28.05.2024 10:22 Відповісти
Воно то ТАК. Але у 2028 року струнких вже не буде ( кріпаки до того часу закінчаться. Залишаться лише паничі ). Тому будуть пхати !
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28.05.2024 11:30 Відповісти
В 2028 в Бельгії можуть повзти кацапські Т-90.ті..ждіть падлюки..дождетись..
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28.05.2024 10:17 Відповісти
ситуація з f16 виявляється ще гірша ніж з леопардами і абрамсами, бо ті хоча б мало і половину в неробочиму стані, але давали, а про f16 лише триндять
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28.05.2024 10:18 Відповісти
в 2028 в цих літаках буде вичерпано моторесурс , тоді і віддадуть .
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28.05.2024 10:18 Відповісти
до 2028 не куплю жодної бельгійської вафлі, та не вип'ю жодного грама бельгійського пива!
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28.05.2024 10:27 Відповісти
І шоколад забули..
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28.05.2024 12:21 Відповісти
Сміються над нами, чи що? Чи вони так зеленського ненавидять, що не хочуть давати нам зброю? Ну тоді зеля приведе в Україну кацапів...
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28.05.2024 10:28 Відповісти
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28.05.2024 10:29 Відповісти
Напоминаю зрадофилам...
Передают самолеты Норвегия, Дания, Нидерланды (65 самолетов всего) и Бельгия (еще 30). У нас сейчас и две эскадрильи ф-16 (24 самолета) нет возможности использовать.
Ни инфраструктуры достаточной нет, ни ангаров, ни техников, ни пилотов столько. Если хотя бы до конца этого года сможем 24 штуки освоить это подвиг будет.
Зачем сейчас больше машин, чтобы их кинжалами фигачили?
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28.05.2024 10:30 Відповісти
зелена шобла потужно працює
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28.05.2024 11:12 Відповісти
Нагадаю вам що Данія продала уже більішсть літаків Аргентині, на запит штатів...

а в Голандії і Норвегії, ф16 із старішими радарами ефективна дальність в умовах завад 83 км, а це проблема для пілотів після того як у орків появились нові радари на су35 і ракети р37...... санкції рулять

Єдині в кого залишились новіші радари це Бельгія... добра новина що вони передають їх взагалі... але шкода що із затримкою.... Хоча зради тут немає це скоріше повязано коли їм поставлять Ф35
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28.05.2024 12:36 Відповісти
Бельгия вообще не собиралась передавать самолеты. Теперь решили дать 30 штук, это хорошая новость.
В 25ом дай бог чтобы три эскадрильи летало нормально, если напряжемся максимум четыре (48 самолетов).
А вот 26-27 год остальные осилим, и дело тут не в скорости передачи, а в способности использовать...
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28.05.2024 10:35 Відповісти
Гарні новини, поспішайте.Слава Україні.
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28.05.2024 10:36 Відповісти
Надіюсь що хочаб для десятка тих первих ф-16 вже є бетонні укриття, а не як завжди - почнуть яйця чухати, коли вже пізно буде.
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28.05.2024 10:36 Відповісти
Ті яйцечухи вже давно могли військові підприємства, території й цехи яких використовуються як магази та склади, повернути оборонці. Там ж тільки обладнання завезти! Цехи підземні, залізниця має свою колію на такі території..
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28.05.2024 12:25 Відповісти
З літаками якось не складається
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28.05.2024 10:37 Відповісти
Цензор підзайобує вже цією темою. От нахрєне вішати оцю морковку? Як почнуть Ф16 ******* кацапів-тоді і пишіть. Ато "завтра-післязавтра, в кінці місяця-в кінці року".
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28.05.2024 10:37 Відповісти
Шоб вам так діти на старість давали...
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28.05.2024 10:39 Відповісти
Я так розумію - хочуть після перемоги передати щоб зміцнити наші війська.
Ви плигайте в басейн, тренуйтесь, а як будете готові - ми налляєм туди води.
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28.05.2024 10:42 Відповісти
Краще б на писали про таке! Бо з такою допомогою, до 2028року вже і Бельгії може не бути!!!
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28.05.2024 10:42 Відповісти
заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб Джерело:
******
Її звати Хадіджа аль-Хабіб. Вона бельгійська журналістка арабського походження.
Жодного політичного, чи дипломатичного досвіду. Пропозиція стати міністром закордонних справ стала для неї несподіванкою. Цікаво, якби їй запропонували стати хірургом, вона б також погодилася?
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28.05.2024 10:49 Відповісти
Дякуємо українській дипломатії за продуктивну роботу.
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28.05.2024 10:51 Відповісти
Вище вибачте куя, ніхто не стрибне шановна, ви вже в такому плані "дякували!" владі, та нашім дипломатам, за американську допомогу в 60 лярдів, і що не дали??, - дали!, при всій повазі та подяці ЗСУ, всьому свій час та місце!(, навіщо ви, та вам подібні качаєте ці гойдалкі шановна???, ви самі розумієте для чого??(,
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28.05.2024 11:19 Відповісти
Не думаю, що тут б щось інші дипломати рішили... поки Бельгія не отримає Ф35 вони нічого не передадуть...
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28.05.2024 12:39 Відповісти
По 7 з половиною штук на рІк! Браво!
Евробюрократи добре працюють черепашими кроками!
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28.05.2024 11:06 Відповісти
Взагалі,таке враження,що вони чекають поразки України,щоб нічого не надавати!
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28.05.2024 11:09 Відповісти
Це не союзники. Союзники так не чинять. Це стерв'ятники, які чекають, поки гієни завалять бізона, але в процесі бізон вб'є кілька гієн.
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28.05.2024 12:37 Відповісти
А ще, здається Англія обіцяли винайти, розробити і віддати Україні лазерні системи ППО, колись.... Але то не точно... Якщо ще хтось про те згадає...
Й..б вашу мать, як дістали вже всі зі своєю геополітикою і війною. Взагалі хтось думає що залишиться від України і хто з людей захоче і буде тут жити до 2028 року.
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28.05.2024 11:27 Відповісти
Так це було вже (с)
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28.05.2024 11:46 Відповісти
Кажуть, що такого ворогові не побажаєш, але кацапам бажаю таких "союзників" з такою "допомогою"!
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28.05.2024 12:36 Відповісти
То було в березні, потім в червні, тепер вже в кінці року. Та чого там, передайте в кінці 21-го століття. Морквину повісили, а веслюки по ТВ кожен вечір розповідають, як ці Ф16 будуть збивати КАБи.
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28.05.2024 14:22 Відповісти
Це знущання чи троллінг?
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28.05.2024 14:23 Відповісти
 
 