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Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, - американський генерал Дептул

Літаки F-16 для України

Україна мала б отримати сучасні винищувачі F-16 ще два роки тому

Про це заявив генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девід Дептул в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша група українських пілотів, які завершили навчання на F-16 у США, продовжить підготовку в Європі, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що на військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.

Автор: 

допомога (8334) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+21
Дать F- 16 российской агентуре в украинской власти?
Дать F- 16 тем, кто СМЕЯЛСЯ над Байденом
Вспомните - как Байден за полгода до начала вторжения
Практически кричал - россия нападет!
Так себя с союзниками не ведут
Не плюют в колодец, из которого собираются пить....
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26.05.2024 15:21
+19
Україна мало чого мала...отримати.. Всі в запасі надто розумні..
Обожнюю цих киздаболів..
Отримали -озабочення і глубокі озабочення.
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26.05.2024 15:19
+13
Да конечно - совсем другое
Слив операции по захвату вагнеровцев - это тоже другое
Отступление и практически сдача оборудованных фортификаций на Донбассе - это тоже про другое
Я так много могу ПРО ДРУГОЕ
НА УКРАИНСКУЮ ГААГУ ХВАТИТ!!
Но не могу забыть особенное - визит Владимира Александровича в Мариуполь
16 февраля 2022 года!!!!!!!
Когда он успокоил мариупольцев - живите себе
Все буде добре!!!!
Только за это его можно поставить к стенке - как Чаушеску!!!
Ужасно, но справедливо...
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26.05.2024 16:07
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Насколько помню 100 млн. долларов были выделены на обучение летчиков еще летом 2022 года,но кто то решил поиграть в геополитические игры и заморозил финансы.
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26.05.2024 15:41 Відповісти
Відверто, про ОЧЕВИДНЕ щодо привладних приблуд95…
Генпрокурор, дивно очі ховає за регламент КМУ, а Шмигаль, тільки очочками блимає, бо для того його, оті «особи», і посадили, щоб захищав їх інтереси і не РИПАВСЯ! За це йому в трудовій книжці і ЗАПИС ЗРОБЛЯТЬ, для пенсійних нарахувань, як паХАРЮ… от вони і відробляють… Але, не для інтересів України!! А пенсію в Україні м наражають, оті дурні, яких обстрілює прутін..

https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
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26.05.2024 15:59 Відповісти
Очевидно Єрмак тормозить поставку F-16 всіма доступними йому способами! А вірний піаніст Зеленський допомагає йому в цьому! На совісті цієї парочки десятки тисяч загиблих українців...
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26.05.2024 15:57 Відповісти
це типу сарказм?
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27.05.2024 00:44 Відповісти

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26.05.2024 16:15 Відповісти
ИПСО !
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26.05.2024 17:26 Відповісти
Прям як наш попередник. Коли вже в минулому і на лаві вічних запасних, то такі думки їм у голову лізуть. Напевно лава думки додає.
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26.05.2024 16:16 Відповісти
Мали б дати. Але ж ескалація, *уйло нападе!
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26.05.2024 16:18 Відповісти
не знаю як на два, але з усіма питаннями спізнюються мінімум на рік... Хаймарси, Леопарди, Атакамси, заборона бити ними за "порєбрік"...
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26.05.2024 16:30 Відповісти
Добре бути розумним, як моя жінка потім запасний генерал США.
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26.05.2024 16:37 Відповісти
Україна мала б навчати пілотів на шведські Гріпени разом з Ф-16. Чуток про будівництво підземних заводів і виробництво власних ЗРК і ОТРК мало б бути більше, ніж про заморозку лінії фронту. Іудоліберастія, сер, знищила протестантський Захід і так само знищує Україну.
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26.05.2024 18:34 Відповісти
Пілоти вже давно навчаються і лише тільки завершили навчання.
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26.05.2024 19:08 Відповісти
Мабуть дехто закінчив навчання, але всі військові льотчики мають неоднакові здібності, знання, досвід та навички. Крім того, потрібно було готувати ще авіатехніків, командний склад, дооснащення літаків, запчастини та рембазу, авіабази, ЗПС яка зовсім не вписується у вимоги пострадянських ПС України. Потрібна була підготовка льотчиків до бойового застосування десятків типів озброень для платформи F-16. Дуже важлива хоча б часткова інтеграція наших ПС , озброєних F-16, у систему дальнього радіолокаційного попередження НАТО...
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26.05.2024 20:46 Відповісти
генерал Дептул

Дедпул.
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26.05.2024 19:22 Відповісти
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