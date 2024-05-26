Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, - американський генерал Дептул

Україна мала б отримати сучасні винищувачі F-16 ще два роки тому

Про це заявив генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девід Дептул в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що на військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.