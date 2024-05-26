Україна мала отримати F-16 ще два роки тому, - американський генерал Дептул
Україна мала б отримати сучасні винищувачі F-16 ще два роки тому
Про це заявив генерал-лейтенанта запасу Повітряних Сил США Девід Дептул в інтерв'ю АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна мала отримати F-16 ще два роки тому… Але це вже в минулому… Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що на військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.
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Генпрокурор, дивно очі ховає за регламент КМУ, а Шмигаль, тільки очочками блимає, бо для того його, оті «особи», і посадили, щоб захищав їх інтереси і не РИПАВСЯ! За це йому в трудовій книжці і ЗАПИС ЗРОБЛЯТЬ, для пенсійних нарахувань, як паХАРЮ… от вони і відробляють… Але, не для інтересів України!! А пенсію в Україні м наражають, оті дурні, яких обстрілює прутін..
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
моя жінка потімзапасний генерал США.
Дедпул.