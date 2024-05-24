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У США завершила навчання на F-16 перша група українських пілотів

Пілоти завершили навчання в США на F-16

На військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханніган.

"Пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні",- зазначила Ханніган.

Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.

Зараз українські пілоти прямують до Європи для додаткового навчання.

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Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Автор: 

США (22685) навчання (575) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+9
«Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.» Джерело:

На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
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24.05.2024 06:52
+9
Не пройшло і три роки.... Цікаво якби літаки і алюміній в СССР пішли не в 41му а в кінці 43го? І десь так по 30штук на рік (як абрамси).
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24.05.2024 07:25
+6
Готові вже воювати під Главкомом Безуглою ?
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24.05.2024 06:21
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Готові вже воювати під Главкомом Безуглою ?
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24.05.2024 06:21 Відповісти
Та шо ж Ви з самого ранку й про жахи!

Якби та група пілотів повернулась ще з літаками...через тиждень вже якраз початок літа...
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24.05.2024 06:31 Відповісти
«Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.» Джерело:

На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
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24.05.2024 06:52 Відповісти
Сподіваюся, що хоча б речниця сказала правильно - "дотриманням".
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24.05.2024 08:23 Відповісти
Не пройшло і три роки.... Цікаво якби літаки і алюміній в СССР пішли не в 41му а в кінці 43го? І десь так по 30штук на рік (як абрамси).
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24.05.2024 07:25 Відповісти
Не зваблюйтесь, ще не раз "не пройде і три роки", на жаль.
P.S. СССР це СРСР.
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24.05.2024 09:48 Відповісти
Це звичайно добре, но якось дуже повільно, мусолять цю тему вже два роки.
Сподіваюсь влітку почути гарні новини про купу збитих кацапських літачків)
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24.05.2024 07:44 Відповісти
наконец то завершили обучение...
и отправились на дополнительное обучение.
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24.05.2024 08:09 Відповісти
"Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки"
/В.Бутусов/
Доречі, я так і не зрозумів позицію Бутусова. Коли йому ставлять прямі запитання про його ставлення до війни, він закривається розповідями про "человечество, отступившее от Бога" і "подготовку к скорейшему приходу и воцарению антихриста"...
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24.05.2024 08:41 Відповісти
не знаю, як це українською.
бутусов бутусову, рознь.
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24.05.2024 08:57 Відповісти
А можно было об этом и не писать, пусть это было бы для оккупанта приятным сюрпризом когда F-16 внезапно появились бы и и стали крушить этих подонков..
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24.05.2024 09:54 Відповісти
Ви недооцінюєте їхню розвідку.
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24.05.2024 10:38 Відповісти
Крушили уже. Абрамсами и Леопардами. Боюсь, что такой же будет выхлоп.
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24.05.2024 11:44 Відповісти
Крушили й добре. Тому й Рашисти не біля Київа вже, й Херсон звільнили, й Харків не під окупацією. Рашисти мають велику перевогу й те що вони майже не рухаються у перед заслуга ЗСУ й постачання від союзників!
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24.05.2024 12:45 Відповісти
Это старьё, Абрамсы и Леопарды что смогли то сделали на славу, а F-16 с ними не сравнить, никак, это несколько уровней выше..
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24.05.2024 15:53 Відповісти
А де призвіща, ім'я по батькові, домашні адреси сімей, фото самих пілотів? Що за неповна інформація.
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24.05.2024 12:35 Відповісти
Я вже півтора роки (!!!) читаю про навчання українських пілотів! І в цій новині пишуть що закінчила навчання тільки перша група! ПЕРША! Блін, ви знущаєтесь?!
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24.05.2024 12:56 Відповісти
Розкажете про F-16, коли будуть перші збиті ними Ту-95 чи Ту-22М3.
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24.05.2024 13:24 Відповісти
Літуни вже єсть, літаків нема!
Літаки будуть - бомби запізняться
Бомби привезуть, осіння мокрота розпочнеться!
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24.05.2024 13:54 Відповісти
... а ще злітні смуги не побудують, або збудують так, як в Харківській області фортифікації.
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24.05.2024 14:16 Відповісти
 
 