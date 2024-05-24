У США завершила навчання на F-16 перша група українських пілотів

На військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханніган.

"Пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні",- зазначила Ханніган.

Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.

Зараз українські пілоти прямують до Європи для додаткового навчання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО

Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.