У США завершила навчання на F-16 перша група українських пілотів
На військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила речниця повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханніган.
"Пілоти проходили навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні",- зазначила Ханніган.
Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.
Зараз українські пілоти прямують до Європи для додаткового навчання.
Винищувачі F-16 для України
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
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Якби та група пілотів повернулась ще з літаками...через тиждень вже якраз початок літа...
На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
P.S. СССР це СРСР.
Сподіваюсь влітку почути гарні новини про купу збитих кацапських літачків)
и отправились на дополнительное обучение.
Если я заменю батарейки"
/В.Бутусов/
Доречі, я так і не зрозумів позицію Бутусова. Коли йому ставлять прямі запитання про його ставлення до війни, він закривається розповідями про "человечество, отступившее от Бога" і "подготовку к скорейшему приходу и воцарению антихриста"...
бутусов бутусову, рознь.
Літаки будуть - бомби запізняться
Бомби привезуть, осіння мокрота розпочнеться!