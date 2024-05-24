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В США завершила обучение на F-16 первая группа украинских пилотов

Пілоти завершили навчання в США на F-16

На военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила пресс-секретарь воздушных сил Нацгвардии США Эрин Ханниган.

"Пилоты проходили обучение на 162-й авиабазе Национальной гвардии в Тусоне",- отметила Ханниган.

Пресс-секретарь не рассказала, сколько украинских военных входило в группу, отметив, что это является получением требований оперативной безопасности.

Сейчас украинские пилоты направляются в Европу для дополнительного обучения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Также читайте: Часть украинских пилотов уже завершает учиться на F-16, - Воздушные силы

Автор: 

США (26528) обучение (525) F-16 (553)


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Топ комментарии
+9
«Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.» Джерело:

На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
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24.05.2024 06:52
+9
Не пройшло і три роки.... Цікаво якби літаки і алюміній в СССР пішли не в 41му а в кінці 43го? І десь так по 30штук на рік (як абрамси).
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24.05.2024 07:25
+6
Готові вже воювати під Главкомом Безуглою ?
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24.05.2024 06:21
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Правила форума Совет форумчан
Готові вже воювати під Главкомом Безуглою ?
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24.05.2024 06:21 Ответить
Та шо ж Ви з самого ранку й про жахи!

Якби та група пілотів повернулась ще з літаками...через тиждень вже якраз початок літа...
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24.05.2024 06:31 Ответить
«Речниця не розповіла, скільки українських військових входило до групи, наголосивши, що це є отриманням вимог оперативної безпеки.» Джерело:

На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
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24.05.2024 06:52 Ответить
Сподіваюся, що хоча б речниця сказала правильно - "дотриманням".
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24.05.2024 08:23 Ответить
Не пройшло і три роки.... Цікаво якби літаки і алюміній в СССР пішли не в 41му а в кінці 43го? І десь так по 30штук на рік (як абрамси).
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24.05.2024 07:25 Ответить
Не зваблюйтесь, ще не раз "не пройде і три роки", на жаль.
P.S. СССР це СРСР.
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24.05.2024 09:48 Ответить
Це звичайно добре, но якось дуже повільно, мусолять цю тему вже два роки.
Сподіваюсь влітку почути гарні новини про купу збитих кацапських літачків)
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24.05.2024 07:44 Ответить
наконец то завершили обучение...
и отправились на дополнительное обучение.
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24.05.2024 08:09 Ответить
"Эта музыка будет вечной
Если я заменю батарейки"
/В.Бутусов/
Доречі, я так і не зрозумів позицію Бутусова. Коли йому ставлять прямі запитання про його ставлення до війни, він закривається розповідями про "человечество, отступившее от Бога" і "подготовку к скорейшему приходу и воцарению антихриста"...
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24.05.2024 08:41 Ответить
не знаю, як це українською.
бутусов бутусову, рознь.
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24.05.2024 08:57 Ответить
А можно было об этом и не писать, пусть это было бы для оккупанта приятным сюрпризом когда F-16 внезапно появились бы и и стали крушить этих подонков..
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24.05.2024 09:54 Ответить
Ви недооцінюєте їхню розвідку.
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24.05.2024 10:38 Ответить
Крушили уже. Абрамсами и Леопардами. Боюсь, что такой же будет выхлоп.
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24.05.2024 11:44 Ответить
Крушили й добре. Тому й Рашисти не біля Київа вже, й Херсон звільнили, й Харків не під окупацією. Рашисти мають велику перевогу й те що вони майже не рухаються у перед заслуга ЗСУ й постачання від союзників!
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24.05.2024 12:45 Ответить
Это старьё, Абрамсы и Леопарды что смогли то сделали на славу, а F-16 с ними не сравнить, никак, это несколько уровней выше..
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24.05.2024 15:53 Ответить
А де призвіща, ім'я по батькові, домашні адреси сімей, фото самих пілотів? Що за неповна інформація.
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24.05.2024 12:35 Ответить
Я вже півтора роки (!!!) читаю про навчання українських пілотів! І в цій новині пишуть що закінчила навчання тільки перша група! ПЕРША! Блін, ви знущаєтесь?!
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24.05.2024 12:56 Ответить
Розкажете про F-16, коли будуть перші збиті ними Ту-95 чи Ту-22М3.
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24.05.2024 13:24 Ответить
Літуни вже єсть, літаків нема!
Літаки будуть - бомби запізняться
Бомби привезуть, осіння мокрота розпочнеться!
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24.05.2024 13:54 Ответить
... а ще злітні смуги не побудують, або збудують так, як в Харківській області фортифікації.
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24.05.2024 14:16 Ответить
 
 