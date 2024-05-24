В США завершила обучение на F-16 первая группа украинских пилотов
На военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила пресс-секретарь воздушных сил Нацгвардии США Эрин Ханниган.
"Пилоты проходили обучение на 162-й авиабазе Национальной гвардии в Тусоне",- отметила Ханниган.
Пресс-секретарь не рассказала, сколько украинских военных входило в группу, отметив, что это является получением требований оперативной безопасности.
Сейчас украинские пилоты направляются в Европу для дополнительного обучения.
Истребители F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
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Якби та група пілотів повернулась ще з літаками...через тиждень вже якраз початок літа...
На жаль, у нас знайдуться речники, які розголосять те що треба, і те що нетреба!
P.S. СССР це СРСР.
Сподіваюсь влітку почути гарні новини про купу збитих кацапських літачків)
и отправились на дополнительное обучение.
Если я заменю батарейки"
/В.Бутусов/
Доречі, я так і не зрозумів позицію Бутусова. Коли йому ставлять прямі запитання про його ставлення до війни, він закривається розповідями про "человечество, отступившее от Бога" і "подготовку к скорейшему приходу и воцарению антихриста"...
бутусов бутусову, рознь.
Літаки будуть - бомби запізняться
Бомби привезуть, осіння мокрота розпочнеться!