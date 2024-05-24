В США завершила обучение на F-16 первая группа украинских пилотов

На военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявила пресс-секретарь воздушных сил Нацгвардии США Эрин Ханниган.

"Пилоты проходили обучение на 162-й авиабазе Национальной гвардии в Тусоне",- отметила Ханниган.

Пресс-секретарь не рассказала, сколько украинских военных входило в группу, отметив, что это является получением требований оперативной безопасности.

Сейчас украинские пилоты направляются в Европу для дополнительного обучения.

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Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

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