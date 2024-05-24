Перша група українських пілотів, які завершили навчання на F-16 у США, продовжить підготовку в Європі, - Повітряні сили

Після завершення процесу навчання в США на винищувачах F-16 українські пілоти повертаються до Європи для тренувань.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб надалі прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.

Він зауважив, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, але й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.

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За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, будуть виконувати завдання з патрулювання, а також будуть завдавати ударів по ворогу на лінії зіткнення.

Раніше повідомлялося, що на військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.