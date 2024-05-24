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Перша група українських пілотів, які завершили навчання на F-16 у США, продовжить підготовку в Європі, - Повітряні сили

Українські пілоти завершили навчання на F-16 у США

Після завершення процесу навчання в США на винищувачах F-16 українські пілоти повертаються до Європи для тренувань.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб надалі прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.

Він зауважив, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, але й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші спеціалісти, які будуть обслуговувати F-16, почали прибувати в Україну, - Повітряні сили

За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, будуть виконувати завдання з патрулювання, а також будуть завдавати ударів по ворогу на лінії зіткнення.

Раніше повідомлялося, що на військовій базі в Арізоні завершила навчання на літаках F-16 перша група бойових пілотів з України.

Автор: 

навчання (575) Повітряні сили (2619) F16 F-16 (673) Євлаш Ілля (162) пілот (82)


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Топ коментарі
+20
Це вже якийсь безкінечний *******
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24.05.2024 10:39
+9
а ше ж є, південна америка, африка, австралія, океанія і навіть антарктида.
коротше, вчитись вчитись вчитись!
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24.05.2024 10:43
+5
Чергова гарна новина...
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24.05.2024 10:40
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Це вже якийсь безкінечний *******
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24.05.2024 10:39 Відповісти
Неужели ты думаешь что нам скажут правду? Никому из нас эта правда не нужна только потому что правда - это военная тайна. И потому тут все до последнего момента будет укрыто "туманом войны". Более того - даже тогда когда самолеты начнут работать - все равно мы сможем делать выводы только по косвенным данным.
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Зеля нікому правду не скаже, ніхто і не сумнівається.
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24.05.2024 10:52 Відповісти
Ви думаєте, що в зеленої сволоти існує поняття"військова таємниця"??
В кремлі всі таємниці знають швидше, ніж в Україні...
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24.05.2024 13:52 Відповісти
і на це звернули увагу всі свідомі українці..
слухати та читати цю хрінь, вже просто гидко.
скоро, через півроку завезуть паливо
потім, ще через півроку колеса
+півроку крила
і почнуть будувати ангари..
дійсно якийсь пісєц
нас мають за недалекий відкрито, в очі
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24.05.2024 10:53 Відповісти
так завжди і скрізь "мудрий нарід" потрібен як "виборець" і всьо
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24.05.2024 11:16 Відповісти
Для літаків потрібні пілоти, тех. персонал, укриття, фальшиві надувні літаки. багато-тонна логістика, ПВО/ПРО для прикриття аеродромів (і резервні аеродроми в Польші/Румунії)..... і безперервне навчання геть усіх
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Чергова гарна новина...
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24.05.2024 10:40 Відповісти
а ше ж є, південна америка, африка, австралія, океанія і навіть антарктида.
коротше, вчитись вчитись вчитись!
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24.05.2024 10:43 Відповісти
Ще років 10 навчань?
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24.05.2024 10:43 Відповісти
Я думав серіал "Ф-16" вже йде до фіналу,але виявляється ще буде новий сезон.Таке відчуття,що готовлять пілотів керувати космічним лінкором "Ямато" для польоту в сусідню галактику Андромеда.
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24.05.2024 10:43 Відповісти
https://youtube.com/shorts/5WqapS6ezFM?si=fQv0UhIcM5igFIhS
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24.05.2024 10:44 Відповісти
Рано чи пізно все має кінець
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24.05.2024 10:45 Відповісти
Тепер лишилось питання хто передасть літаки і скільки... Данія більшість своїх під впливом штатів продала Аргентині....

І друге чи рішаться надати нам з новими радарами AN/APG-83 та ракетами AIM120 ...
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24.05.2024 10:48 Відповісти
да успокойтесь вы никто вам в открытую правдивую инфу не скинет в инфополе про самолетики что где и когда,туман войны)
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Так то воно так-тільки підарські ракети прилітають в основному тоді коли "треба" і туди куди "треба". Не факт що підари черпають інфу з того ж цензора....
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24.05.2024 10:56 Відповісти
Особисто я думаю що ті всі пілоти, більшість з них, просто всі розбіглися, бачачи той ******* що коїться в країні. Вони ж там до батарей не пристьогнуті, і не на підвалі тцк вчаться... Ось і думайте нащо ще й "тренувальний аппарат" привезли до нас. Новина там була на тому тижні що стоїть десь на нашому литовищі. Якби всі ті хто поїхали навчатись по всьому світу повернулись то й аппарат нам не потрібен був би, мабуть.
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24.05.2024 10:55 Відповісти
Може ми не все знаємо. А журналісти то взагалі астрологи доморощені
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24.05.2024 11:08 Відповісти
Таке враження що академіки будуть літати на цих літаках або космонавти.
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24.05.2024 11:08 Відповісти
Не нийте - класних пілотів готують декілька років. Це ще досить швидко наших повчили.
Чи ви хочете, аби вони не довчились, і були збіті у першому ж бою?
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24.05.2024 11:14 Відповісти
Ось вже скоро,напевно на початку осені, ну може ближче до зими,ну вже точно наприкінці зими будуть, ну хіба що на початку весни, але вже точно не пізніше літа,ну вже якщо з запізненням, то на початку осені, ну вже точно не пізніше зими,ну може до кінця зими не встигнуть то вже будуть навесні точно, ну хіба що на початок літа,але вже восени.........
Треба заявити що ми починаємо ядерну програму,якщо нам так допомогти не хочуть.
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24.05.2024 11:15 Відповісти
а мову англійську мабуть вже вивчили?
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24.05.2024 11:18 Відповісти
Ес-ес, ОБХС!
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24.05.2024 14:07 Відповісти
Думаю, що всі новини про ф-16 слід розглядати, як початок тривалого процесу переозброєння повітряних сил.
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24.05.2024 11:21 Відповісти

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24.05.2024 11:27 Відповісти
З усього того потужного наступу військ пітьми по всьому фронту, з розширенням зони бойових дій на Харківсько-Вовчанський напрямок, може вийти великий пшик. І не лише. Бо пітьма може отримати такий удар, від якого одразу ж запромить миру.
Якщо ЗСУ поцілить в "ахілесову п'яту" ворога.
А вона така:
Станом на сьогодні на 150 тис. гектарах плеса колишнього Каховського водосховища за 1,5 роки буйно проросли густі вербові хащі висотою 2,5 - 3 метри.
Тому, як вбачається, пройти непоміченою на лівобережжя легкій піхоті для проведення розвідки боєм з наступним захопленням плацдарму по лінії Дніпрорудне-Орлянське, стало технічно можливим (більш детально - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1666501783093387273?t=eZ4YixqvuhTGARddR4BuPw&s=19 тут ). Це створить умови для форсування Дніпра двома-трьома резервними ударними механізованими бригадами, які можуть обвалити весь Південний фронт рашистських військ аж до Джанкоя в Криму.
Але є одне "але" - потрібне панування в повітрі хоча б на цій вузькій ділянці. Тобто треба провести дві підготовчі операції:
- знищення всієї аеродромної інфраструктури в Криму і на Півдні;
- заведення в Україну і забезпечення роботи хоча б однієї ескадрилії F-16.
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24.05.2024 11:28 Відповісти
І навіщо підказувати ворогу????
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24.05.2024 12:14 Відповісти
Зараз вузький (80 км) сухопутний "прохід" рашистів у Крим "охороняє" не багато- не мало аж 4 загальновійськові армії ("5 ОА", "29 ОА", "35 ОА", "36 ОА") та один армійський корпус 68 АК. Тобто, сукупно все це войсько тягне на цілий воєнний округ.
От тому, боячись такого розсікаючого удару ЗСУ з форсуванням Дніпра, ці ворожі сили їх генштаб не може собі дозволити використати на Сході і Півночі.
Ось деякі моменти задуму генштабу ворога (йдеться про подвійне оточення угрупування ЗСУ в Харківській області), які на даний час вже провалились:
@ "З метою проведення такої операції в режимі секретності почали стягуватися "6 ОА" та "11 АК" під Бєлгород. Демонстративно показували підтягування 44-го "потішного" корпусу, щоб відвернути увагу. Під Куп'янськом 1-а танкова армія демонстративно обстрілювала ЛБС.
Таким чином, з півночі планувався наступ "6 ОА" та "11 АК" з метою оволодіти Вовчанськом та вийти на лінію Хотімля-Білий Колодязь, а із заходу 1 ТА мала пройти 10 км до р.Оскіл та "якщо пощастить" форсувати річку й перерізати рокаду Шевченкові-Куп'янськ.
А тим часом 44-й корпус "шумить".
План розгадало ГУР і ЗСУ почали стягувати резерви на цю ділянку фронту. Начальник гш рф Герасимов ("Муму") не хотів долі Шойгу й інших опалтних генералів, тому вирішив, що краще буде "повторити" Сінківку у вигляді нескінченного взяття Вовчанська.
Тож наступ розпочався на десять діб раніше наміченого плану, коли "6 ОА" та частини "11 АК" ще не під'їхали. Муму терміново набрав до 10 батальйонів та кинув їх уперед.
Водночас 1 ТА розпочала активні бойові дії у загальному напрямку на Піщане-Берестове. "20 ОА" у вигляді її 3 МСД забезпечувала прикриття лівого флангу танкової армії.
У міру прибуття свіжих сил Муму кидав їх у бій на марші. Бачачи, що рознесене за часом введення основних сил у бій катастрофічне і ні до чого не призводить, Муму зупиняє цей самовбивчий потік і починає накопичувати резерви. Знімає з Куп'янська частини 1 ТА у вигляді 2 МСД та 47 ТД.
Наразі цей "наступ" триває за інерцією. Муму час збиратися в слід за Шойгою. Операцію повністю провалено.".
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24.05.2024 12:47 Відповісти
сто пудів...
колись казали - рідну маму за гроші прдасть, а тепер за лайки
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24.05.2024 15:07 Відповісти
Будуть тренуватись,поки не скінчиться війна!
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24.05.2024 11:44 Відповісти
А з F-16 теж не можна буде бити по території Засрашки?
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24.05.2024 11:46 Відповісти
О Маркіян вже іде.
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24.05.2024 11:52 Відповісти
Таке враження що ми якісь папуаси з бананової держави які вмовляють вищий разум з альфа-центаври надати бойові зорельоти
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24.05.2024 11:57 Відповісти
сша боится что мы надерем задницу раше, вот и тянут с самолетами.
Сколько танков у сша и сколько передали, почитайте и станет ясно,кто есть ху......
а в это время погибают украинцы, хотя им пох.
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24.05.2024 12:13 Відповісти
Украинские пилоты для F-16 самые дорогие туристы в мире! Тут - научатся, там - потренеруются, потом где-то еще повысят квалификацию. Похоже, что ребят понабирали по объявлению "Желающим на халяву научится летать на самолетах и посмотреть весь мир".
Забудьте про F-16 - это ''морковка'', которая будет всегда маячить на горизонте.
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24.05.2024 14:05 Відповісти
Понабирали пілотів?

Пілотів в чому вина по епопеї з літаками? Навряд є якийсь саботаж від кого-небудь. Скоріше за все нам з самого початку обіцяли нереалістичний строк по передачі
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25.05.2024 10:35 Відповісти
 
 