Перші спеціалісти, які будуть обслуговувати F-16, почали прибувати в Україну, - Повітряні сили

В Україну почали прибувати перші фахівці в обслуговуванні літаків-винищувачів F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - зазначив він.

Речник ПС ЗСУ додав, що навчені за кордоном фахівці зможуть ділитися своїм досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - зазначив Євлаш.

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F-16 для України

За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.

На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.