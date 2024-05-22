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Новини
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Перші спеціалісти, які будуть обслуговувати F-16, почали прибувати в Україну, - Повітряні сили

f-16

В Україну почали прибувати перші фахівці в обслуговуванні літаків-винищувачів F-16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - зазначив він.

Речник ПС ЗСУ додав, що навчені за кордоном фахівці  зможуть ділитися своїм досвідом з іншими українськими військовими техніками.

"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - зазначив Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 українських військових завершили навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах

F-16 для України

За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.

На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.

Автор: 

Повітряні сили (2616) F16 F-16 (673) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+18
Та давайте вже координати, персональні дані персоналу і все інше...
Анонсьори хренові...
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22.05.2024 12:36
+15
Чем меньше мы знаем тем лучше. И про появление чего то нового на фронте можно будет только узнать по косвенным признакам - например по массовому самолетопаду врага.
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22.05.2024 12:47
+4
Якщо брати Кримський напрямок но Румунія ближче, можливо вони там і будуть але точно нам про це ніхто не скаже, тай це звичайним людям не потрібно.
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22.05.2024 12:43
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Румуни поляки не хочуть розмістити Ф - 16 на своіи територіі?
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22.05.2024 12:31 Відповісти
Якщо брати Кримський напрямок но Румунія ближче, можливо вони там і будуть але точно нам про це ніхто не скаже, тай це звичайним людям не потрібно.
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22.05.2024 12:43 Відповісти
Чем меньше мы знаем тем лучше. И про появление чего то нового на фронте можно будет только узнать по косвенным признакам - например по массовому самолетопаду врага.
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22.05.2024 12:47 Відповісти
рашка на другии день скаже - всі все бачуть
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22.05.2024 13:21 Відповісти
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22.05.2024 12:46 Відповісти
Та давайте вже координати, персональні дані персоналу і все інше...
Анонсьори хренові...
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22.05.2024 12:36 Відповісти
Думаєш москалі їх вже не мають????? Наївний
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22.05.2024 12:51 Відповісти
Вот поетому меня сильно бесит что наша власть хочет сразу чтобы Украине дали сразу 100 штук F-16. Видимо чтобы рашисты накрыли всех оптом и уже сесть за стол капитуляции. В идеале хорошо чтобы нам давали не больше чем 2 F-16 в неделю. Чтобы первую партию рашисты разбомбили зато потом наши уже почешут затылок и следующие F-16 научатся хорошо прятать
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22.05.2024 13:01 Відповісти
- Соф-а-а-а, смаж рибу!!!
- Та як же її смажити коли риби немає?!
- Ти смаж, смаж.... риба буде!
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22.05.2024 12:47 Відповісти
це з анегдота але по другому.
прийшли на сватання,
мама хлопця почала говорити який він добрий, слухняний, роботящий, неп"ющий, некурящий і тд.
син слухав тай каже:
мамо, жарте рибу.
я ж в чужій хаті і риби нема.
ото сидіть та не ...издіть...
приблизно так...
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22.05.2024 13:14 Відповісти
русні кизда!
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22.05.2024 12:49 Відповісти
Це точно, но киздіти треба меньше...
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22.05.2024 13:03 Відповісти
Ето те что должны были еще в феврале, потом начале марта потом в апреле а потом после Пасхи вместе с F-16 прибыть в Украину? Торопыги вы наши
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22.05.2024 12:58 Відповісти
Народ повинен жити надією. Короткостроковою. Якщо надія довгострокова, то народ сумнівається у своїй владі.
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22.05.2024 13:10 Відповісти
как же это все долго, как будто нельзя набрать спецов из нато
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22.05.2024 12:58 Відповісти
Они знают, что такое режим секретности, военная тайна, эффект неожиданности?
Ведут себя как дешевые популисты, чесслово...
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22.05.2024 13:06 Відповісти
понти понад усе
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22.05.2024 13:36 Відповісти
Якщо буде режим секретності, то як рашисти зможуть відвести в тил свої цінні цілі, чи як вони б підготувались до контрнаступу у 2023р, хоча й недолугого авторства зеленої квартальної ОПи?
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22.05.2024 23:11 Відповісти
"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре", - заявив Павлюк.

Влада військово-цивільних тік-токерів...
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22.05.2024 13:22 Відповісти
Дебіл, ***...
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22.05.2024 13:24 Відповісти
грьобані піарщики...
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22.05.2024 13:35 Відповісти
Мають бути добре захищені ангари для обслуговування. Можливо в наступному році щось полетить в напрямку ворога. Вважаю що якщо не застосовувати зброю в повному обсязі по ********** то війна буде безкінечною... Ми вже зараз маємо створювати зброю яка дозволить нам знищити Владивосток і вдарити по Пхеньяну та Пекіну...
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22.05.2024 13:36 Відповісти
він що не розуміє що таке державна таємниця?
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22.05.2024 13:40 Відповісти
Ну і доки вони будуть прибувати, до осені?!
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22.05.2024 13:43 Відповісти
анонсировать такое-феерический **********..............................
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22.05.2024 13:52 Відповісти
Навіщо писати про ці речі- хто прибуде і куди, яке озброєння і скільки його Україна одержить чи одержує. Невжєе це спеціально для ворога, щоб він активізував своїх агентів для уточнення і геолокації? Чому наш сраний єдиний марафон не може роз*яснити такі речі,і для тих недалеких, які допомагають ворогу? І які будуть наслідки їхньої зради - конфіскація майна і 10-15 років тюрми. І про їхню зараду ми взнаємо від нашмх розвідників в структурах ФСБ, ГРУ. Та і після війни все відкриється. Бо ці люди не розуміють , що вони скоюють...
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22.05.2024 13:59 Відповісти
Про це потрібно було роз*яснювати сто раз і розклеювати листівки...
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22.05.2024 14:01 Відповісти
"Первые специалисты, которые будут обслуживать F-16, начали прибывать в Украину,"
Ну зачем это всё нужно так афишировать, может, потом ещё будут "активно информировать общественность" о прибытии первых F-16, и ещё, может, даже укажут место их дислокации..
Пусть это было бы секретом, а потом для врага это оказалось бы "приятной неожиданностью.."
Язык что помело..
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22.05.2024 14:28 Відповісти
..меньше знаешь,лучше спишь..Автор зачем,наводишь шум по теме.. Кому надо тот знает,Ты куда лезешь??? Смерть мокшанским выродкам...
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22.05.2024 15:20 Відповісти
 
 