Перші спеціалісти, які будуть обслуговувати F-16, почали прибувати в Україну, - Повітряні сили
В Україну почали прибувати перші фахівці в обслуговуванні літаків-винищувачів F-16.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.
"Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну", - зазначив він.
Речник ПС ЗСУ додав, що навчені за кордоном фахівці зможуть ділитися своїм досвідом з іншими українськими військовими техніками.
"Ми вже бачили, наприклад, що в Україні з’явився перший тренажер F-16, який нам передала Чеська Республіка. Звісно, цей процес невпинний, і він буде продовжуватися постійно", - зазначив Євлаш.
F-16 для України
За даними західних ЗМІ, перші винищувачі F-16 прибудуть в Україну до липня 2024 року.
На початку травня у Повітряних силах заявили, що частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16.
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Анонсьори хренові...
- Та як же її смажити коли риби немає?!
- Ти смаж, смаж.... риба буде!
прийшли на сватання,
мама хлопця почала говорити який він добрий, слухняний, роботящий, неп"ющий, некурящий і тд.
син слухав тай каже:
мамо, жарте рибу.
я ж в чужій хаті і риби нема.
ото сидіть та не ...издіть...
приблизно так...
Ведут себя как дешевые популисты, чесслово...
Влада військово-цивільних тік-токерів...
Ну зачем это всё нужно так афишировать, может, потом ещё будут "активно информировать общественность" о прибытии первых F-16, и ещё, может, даже укажут место их дислокации..
Пусть это было бы секретом, а потом для врага это оказалось бы "приятной неожиданностью.."
Язык что помело..