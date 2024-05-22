Первые специалисты, которые будут обслуживать F-16, начали прибывать в Украину, - Воздушные силы
В Украину начали прибывать первые специалисты в обслуживании самолетов-истребителей F-16.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.
"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - отметил он.
Представитель ВС ВСУ добавил, что обученные за рубежом специалисты смогут делиться своим опытом с другими украинскими военными техниками.
"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно", - отметил Евлаш.
F-16 для Украины
По данным западных СМИ, первые истребители F-16 прибудут в Украину до июля 2024 года.
В начале мая в Воздушных силах заявили, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16.
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Анонсьори хренові...
- Та як же її смажити коли риби немає?!
- Ти смаж, смаж.... риба буде!
прийшли на сватання,
мама хлопця почала говорити який він добрий, слухняний, роботящий, неп"ющий, некурящий і тд.
син слухав тай каже:
мамо, жарте рибу.
я ж в чужій хаті і риби нема.
ото сидіть та не ...издіть...
приблизно так...
Ведут себя как дешевые популисты, чесслово...
Влада військово-цивільних тік-токерів...
Ну зачем это всё нужно так афишировать, может, потом ещё будут "активно информировать общественность" о прибытии первых F-16, и ещё, может, даже укажут место их дислокации..
Пусть это было бы секретом, а потом для врага это оказалось бы "приятной неожиданностью.."
Язык что помело..