Первые специалисты, которые будут обслуживать F-16, начали прибывать в Украину, - Воздушные силы

В Украину начали прибывать первые специалисты в обслуживании самолетов-истребителей F-16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

"Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает много. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину", - отметил он.

Представитель ВС ВСУ добавил, что обученные за рубежом специалисты смогут делиться своим опытом с другими украинскими военными техниками.

"Мы уже видели, например, что в Украине появился первый тренажер F-16, который нам передала Чешская Республика. Конечно, этот процесс непрерывный, и он будет продолжаться постоянно", - отметил Евлаш.

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F-16 для Украины

По данным западных СМИ, первые истребители F-16 прибудут в Украину до июля 2024 года.

В начале мая в Воздушных силах заявили, что часть украинских пилотов уже завершает обучение на F-16.