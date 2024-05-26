Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул
Украина должна была получить современные истребители F-16 еще два года назад
Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептул в интервью АрмияInform, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил", - отметил он.
Ранее сообщалось, что на военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.
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Генпрокурор, дивно очі ховає за регламент КМУ, а Шмигаль, тільки очочками блимає, бо для того його, оті «особи», і посадили, щоб захищав їх інтереси і не РИПАВСЯ! За це йому в трудовій книжці і ЗАПИС ЗРОБЛЯТЬ, для пенсійних нарахувань, як паХАРЮ… от вони і відробляють… Але, не для інтересів України!! А пенсію в Україні м наражають, оті дурні, яких обстрілює прутін..
https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
моя жінка потімзапасний генерал США.
Дедпул.