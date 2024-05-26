РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10982 посетителя онлайн
Новости Война
8 173 114

Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

Літаки F-16 для України

Украина должна была получить современные истребители F-16 еще два года назад

Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептул в интервью АрмияInform, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая группа украинских пилотов, завершивших обучение на F-16 в США, продолжит подготовку в Европе, - Воздушные силы

Ранее сообщалось, что на военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.

Автор: 

помощь (7793) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Дать F- 16 российской агентуре в украинской власти?
Дать F- 16 тем, кто СМЕЯЛСЯ над Байденом
Вспомните - как Байден за полгода до начала вторжения
Практически кричал - россия нападет!
Так себя с союзниками не ведут
Не плюют в колодец, из которого собираются пить....
показать весь комментарий
26.05.2024 15:21
+19
Україна мало чого мала...отримати.. Всі в запасі надто розумні..
Обожнюю цих киздаболів..
Отримали -озабочення і глубокі озабочення.
показать весь комментарий
26.05.2024 15:19
+13
Да конечно - совсем другое
Слив операции по захвату вагнеровцев - это тоже другое
Отступление и практически сдача оборудованных фортификаций на Донбассе - это тоже про другое
Я так много могу ПРО ДРУГОЕ
НА УКРАИНСКУЮ ГААГУ ХВАТИТ!!
Но не могу забыть особенное - визит Владимира Александровича в Мариуполь
16 февраля 2022 года!!!!!!!
Когда он успокоил мариупольцев - живите себе
Все буде добре!!!!
Только за это его можно поставить к стенке - как Чаушеску!!!
Ужасно, но справедливо...
показать весь комментарий
26.05.2024 16:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Насколько помню 100 млн. долларов были выделены на обучение летчиков еще летом 2022 года,но кто то решил поиграть в геополитические игры и заморозил финансы.
показать весь комментарий
26.05.2024 15:41 Ответить
Відверто, про ОЧЕВИДНЕ щодо привладних приблуд95…
Генпрокурор, дивно очі ховає за регламент КМУ, а Шмигаль, тільки очочками блимає, бо для того його, оті «особи», і посадили, щоб захищав їх інтереси і не РИПАВСЯ! За це йому в трудовій книжці і ЗАПИС ЗРОБЛЯТЬ, для пенсійних нарахувань, як паХАРЮ… от вони і відробляють… Але, не для інтересів України!! А пенсію в Україні м наражають, оті дурні, яких обстрілює прутін..

https://dl-news.defence-line.org/?p=31312
показать весь комментарий
26.05.2024 15:59 Ответить
Очевидно Єрмак тормозить поставку F-16 всіма доступними йому способами! А вірний піаніст Зеленський допомагає йому в цьому! На совісті цієї парочки десятки тисяч загиблих українців...
показать весь комментарий
26.05.2024 15:57 Ответить
це типу сарказм?
показать весь комментарий
27.05.2024 00:44 Ответить

показать весь комментарий
26.05.2024 16:15 Ответить
ИПСО !
показать весь комментарий
26.05.2024 17:26 Ответить
Прям як наш попередник. Коли вже в минулому і на лаві вічних запасних, то такі думки їм у голову лізуть. Напевно лава думки додає.
показать весь комментарий
26.05.2024 16:16 Ответить
Мали б дати. Але ж ескалація, *уйло нападе!
показать весь комментарий
26.05.2024 16:18 Ответить
не знаю як на два, але з усіма питаннями спізнюються мінімум на рік... Хаймарси, Леопарди, Атакамси, заборона бити ними за "порєбрік"...
показать весь комментарий
26.05.2024 16:30 Ответить
Добре бути розумним, як моя жінка потім запасний генерал США.
показать весь комментарий
26.05.2024 16:37 Ответить
Україна мала б навчати пілотів на шведські Гріпени разом з Ф-16. Чуток про будівництво підземних заводів і виробництво власних ЗРК і ОТРК мало б бути більше, ніж про заморозку лінії фронту. Іудоліберастія, сер, знищила протестантський Захід і так само знищує Україну.
показать весь комментарий
26.05.2024 18:34 Ответить
Пілоти вже давно навчаються і лише тільки завершили навчання.
показать весь комментарий
26.05.2024 19:08 Ответить
Мабуть дехто закінчив навчання, але всі військові льотчики мають неоднакові здібності, знання, досвід та навички. Крім того, потрібно було готувати ще авіатехніків, командний склад, дооснащення літаків, запчастини та рембазу, авіабази, ЗПС яка зовсім не вписується у вимоги пострадянських ПС України. Потрібна була підготовка льотчиків до бойового застосування десятків типів озброень для платформи F-16. Дуже важлива хоча б часткова інтеграція наших ПС , озброєних F-16, у систему дальнього радіолокаційного попередження НАТО...
показать весь комментарий
26.05.2024 20:46 Ответить
генерал Дептул

Дедпул.
показать весь комментарий
26.05.2024 19:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 