Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

Украина должна была получить современные истребители F-16 еще два года назад

Об этом заявил генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептул в интервью АрмияInform, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что на военной базе в Аризоне завершила обучение на самолетах F-16 первая группа боевых пилотов из Украины.