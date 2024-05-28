Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.
Про це повідомляє Agence France Presse, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що президент має підписати в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Як пише AFP, Зеленський прилетить до Брюсселя в межах турне кількома європейськими країнами з метою заручитися підтримкою.
Нагадаємо напередодні глава держави прибув із офіційним візитом до Іспанії. Там він разом з премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесом підписав двосторонню безпекову угоду.
Топ коментарі
+7 Остап Покотило
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+5 Андрей Емельянов 4c155c98
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+4 Богдан Сварга
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Цьому передував дозвіл на передачу від США. Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія.
Бельгія теж передасть Україні F-16, але з 2025 року. У грудні Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24.
Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі. Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.
При цьому деякі з цих країн збираються передати Україні лише частину своїх вільних F-16. Іншу частину вони продають третім країнам.
Данія, у складі ВПС якої було 43 винищувачі (33 одномісних F-16A і 10 двомісних F-16B), продала 24 з них Аргентині. Скільки данці передадуть ЗСУ, наразі не оголосили.
Норвегія в 2022 році продала 32 із 57 своїх F-16 Румунії. Відомо, що 22 літаки передадуть Україні. Коли саме - також невідомо.
Нідерланди, які колись мали 138 винищувачів F-16 власного виробництва, обіцяють передати Україні щонайменше 24 літаки. Решту свого авіапарку вони списали і частково розпродали в середині 2000-х.
Шось мовчать.
Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?