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Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ

Володимир Зеленський поїде в Бельгію та підпише безпекову угоду

Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Бельгії у вівторок 28 травня.

Про це повідомляє Agence France Presse, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що президент має підписати в Брюсселі двосторонню безпекову угоду. Як пише AFP, Зеленський прилетить до Брюсселя в межах турне кількома європейськими країнами з метою заручитися підтримкою.

Нагадаємо напередодні глава держави прибув із офіційним візитом до Іспанії. Там він разом з премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесом підписав двосторонню безпекову угоду.

Читайте: Зеленський обговорив підготовку до Саміту миру з іспанськими праламентарями

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Топ коментарі
+7
А хтось з українців бачив чи читав текст цих угод?

Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?
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28.05.2024 05:16
+5
Та сам таке питаю, де ж подивитися ці таємничі зеугоди. Шо воно там підписує, яку цінність вони мають?
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28.05.2024 06:23
+4
То все пусте. Імітація "патужної" діяльності найвкличнішого. Дивує, чому пан Бутусов приймає участь у піарі ублюдка.
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28.05.2024 07:28
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У серпні 2023 року Нідерланди та Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач F-16.
Цьому передував дозвіл на передачу від США. Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія.

Бельгія теж передасть Україні F-16, але з 2025 року. У грудні Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24.

Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі. Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.
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28.05.2024 01:38 Відповісти
У 2020-х і без війни в Україні кожна з цих країн уже зняла ці літаки з озброєння, щоб перейти на нові F-35. ВПС Данії, Норвегії та Нідерландів вже використовують останні як основні винищувачі, Бельгія тільки почала їх отримувати - перший політ бельгійського F-35 відбувся 14 травня.

При цьому деякі з цих країн збираються передати Україні лише частину своїх вільних F-16. Іншу частину вони продають третім країнам.

Данія, у складі ВПС якої було 43 винищувачі (33 одномісних F-16A і 10 двомісних F-16B), продала 24 з них Аргентині. Скільки данці передадуть ЗСУ, наразі не оголосили.

Норвегія в 2022 році продала 32 із 57 своїх F-16 Румунії. Відомо, що 22 літаки передадуть Україні. Коли саме - також невідомо.

Нідерланди, які колись мали 138 винищувачів F-16 власного виробництва, обіцяють передати Україні щонайменше 24 літаки. Решту свого авіапарку вони списали і частково розпродали в середині 2000-х.
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28.05.2024 03:24 Відповісти
Oбирати Україні не доводиться. Головна цінність будь-яких літаків - їхня наявність.
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28.05.2024 03:29 Відповісти
Повідомляють що саме так виглядає зараз аеродром Луганська. Гарно https://t.me/pecherymordora356
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28.05.2024 01:44 Відповісти
А шо там у Рафахi ?
Шось мовчать.
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28.05.2024 02:40 Відповісти
А хтось з українців бачив чи читав текст цих угод?

Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?
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28.05.2024 05:16 Відповісти
Та сам таке питаю, де ж подивитися ці таємничі зеугоди. Шо воно там підписує, яку цінність вони мають?
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28.05.2024 06:23 Відповісти
То все пусте. Імітація "патужної" діяльності найвкличнішого. Дивує, чому пан Бутусов приймає участь у піарі ублюдка.
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28.05.2024 07:28 Відповісти
Ці угоди про наміри тих країн допомогати і сприяти У ВР не ратифікуються, розірвати угоду може одна країна коли завгодно без згоди іншої Угоди ні про що, багато галасу, гарна назва і пшик на виході Так само і той саміт "миру" де про мир ніхто навіть не слова не скаже(про мир в Україні)
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28.05.2024 07:45 Відповісти
В Іспанії на пляжі полежав, в Португалії портвейну попив, зараз поїде до Бельгії шоколаду поїсти. Мабуть так втомився, бідося. Не може Володимир Олександрович без гастролей!
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28.05.2024 07:33 Відповісти
Скільки уже у вави фантиків?
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28.05.2024 08:40 Відповісти
У рядового дурня набагато меньше
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28.05.2024 08:57 Відповісти
 
 