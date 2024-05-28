Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности в Брюсселе, - СМИ
Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.
Об этом сообщает Agence France Presse, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что президент должен подписать в Брюсселе двустороннее соглашение по безопасности. Как пишет AFP, Зеленский прилетит в Брюссель в рамках турне по нескольким европейским странам с целью заручиться поддержкой.
Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.
Топ комментарии
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Цьому передував дозвіл на передачу від США. Крім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія.
Бельгія теж передасть Україні F-16, але з 2025 року. У грудні Нідерланди заявили про рішення розпочати підготовку до передачі Україні перших 18 літаків, а згодом збільшили цю кількість до 24.
Загалом країна пообіцяла Києву 42 винищувачі. Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.
При цьому деякі з цих країн збираються передати Україні лише частину своїх вільних F-16. Іншу частину вони продають третім країнам.
Данія, у складі ВПС якої було 43 винищувачі (33 одномісних F-16A і 10 двомісних F-16B), продала 24 з них Аргентині. Скільки данці передадуть ЗСУ, наразі не оголосили.
Норвегія в 2022 році продала 32 із 57 своїх F-16 Румунії. Відомо, що 22 літаки передадуть Україні. Коли саме - також невідомо.
Нідерланди, які колись мали 138 винищувачів F-16 власного виробництва, обіцяють передати Україні щонайменше 24 літаки. Решту свого авіапарку вони списали і частково розпродали в середині 2000-х.
Шось мовчать.
Це хоч якось погоджувалось з ВР та українським народом?