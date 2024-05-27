Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных. Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты. Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с председателями палат и фракций испанского парламента", - отметил Зеленский в телеграм-канале.
Ранее издание Reuters сообщило, что Зеленский совершит рабочий визит в Испанию. Впоследствии в правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом.
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Узяв би собі вже "боінга 747". Країна ж воює, то чого стісняться...
Над Україною польоти не здійснюються.
Це зелене чмо не може скромніший літак узяти?
Чи й взагалі рейсовим з Варшави прилетіти...
А шути горохові, що граються у "президентика"?
Це ж чувирло голобородькино взагалі хотіло на велосипеді їздити...
Президент Латвії Андріс Берзіньш свого літака не має. Він літає разом із звичайними пасажирами на комерційних літаках, переважно авіакомпанії AirBaltic.
Літає рейсовими літаками також і президент Литви Даля Грібаускайте. Європою вона пересувається економ-класом, поза континентом - бізнес-класом. Саме в економ-класі Даля Грибаускайте здійснила свої перші закордонні візити до Швеції та Латвії. При цьому її політ із Вільнюса до Стокгольма коштував 330 доларів.
Тоді ж колишній президент Сербії літав звичайними рейсами, президент Італіїї Серджо Маттарелла навіть грьобаний Додик з Молдови а наше цабе, коли кожна копійка на вагу золота може лише вийобуватись вдягаючи мілетері
tZE inform
В країні критична ситуація, на кордонах нові точки концентрації російських військ, урочисто повідомивши про все це Зеленський відбув з не планованим візитом, до улюбленої їм Іспанії, де зберігаються грошенята від операцій з "відходами целюлозної промисловості" (маски Держрезерву).
яка гребана стидоба....
а чому воно в піжамі по закордонням їздить?
мабуть Госдеп!
гастролює воно, а соромно нам...
на біса воно Україні й надалі?, гальмо криворожене, що просрало усе і бажає продовжувати?
якого біса там секретут-мародер дермак?..
ну, ладно - пєрєсідєнт Зєля, - затулили носа та вуха і зустрілися з типу представником народу України, але ж гівнюк-зрадник дермак - це бочка лайна у ложці зеленого (прости Господи) меду
У нього ж вже є вілла в Італії і нерухомість у Лондоні.
Нема куди гроші дівать?
якого зустрічають , з оголеними руками в майці ( кольору хакі) ,
високі політики із будь-якої країни 🙁
ВОНО з початку року вже стільки "безпекових угод" напідписувало , що Путло вже ледь встигає салютовати ракетами-шахедами та КАБами на чергову "безпекову угоду".
Зато на шМарафоні шмарам буде про що варнякати.
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає, для дискредитації блазня?
Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
І навіщо такого недомірка та ще й ухилянта було обирати на посаду з якою він не здатен впоратися?
Блазень, як був блазнем, так блазнем і залишився. Це ганьбище України і українців, які його приперли у владу.
Всі олігархи України рік вмовляли його погодитись балотуватись на виборах з гарантованим результатом, поки воно не погодилось.
Тому пояснюю: У владу його приперли такі, як ви зебіли у кількості 73 % з тих, хто приперся на вибори за халявою і солодкими обіцянками.
І не "всі олігархи ... вмовляли" цього наркомана, а лише один Каламойша, який зробив з нього ляльку в цирку і смикав за мотузочки і розпіарював його на своєму каналі Г+Г і москалі його піарили в своєму серіалі "Слуга урода".
бо потрібно провідати свою віллу в Іспанії
на озері Комо , а це по телефону зробити не реально😡
"Два співробітники Управління держохорони, полковники, планували вбити Зеленського.
Однак, співробітники СБУ два місяці пильно спостерігали за діями цих двох полковників із держохорони, яких завербували російські спецслужби.
Підозрювані для скоєння злочину озброїлися дронами-камікадзе, протипіхотними мінами та реактивним гранатометом. За попередніми даними, полковника Гука завербували з "ФСБ" ще в 2014 році. Саме він пізніше завербував у свої лави ще одного полковника Деркача. Також він передавав усю інформацію співробітникам "ФСБ".
За допомогою новітніх технологій стеження СБУ вдалося перехопити розмову між куратором від рашистів та виконавцями.
Після затримання було проведено обшуки на місці їхнього проживання. Вже під час допиту обидва підозрювані зізналися у всьому. У їхніх телефонах знайдено маршрути пересування Зеленського.
Сім'я Гука має проукраїнські погляди, тому не могла повірити в арешт. Але, як виявилося, Гук народився на рф, тож без проблем перейшов на бік кремля.
Щомісяця агент отримував від рф 3 тисячі доларів. Другий злочинець Деркач вирішив перейти на бік рф виключно заради грошей. При цьому він також був упевнений, що Гук допоможе йому просунутися службовими східцями...
У травні 2024 року президент України звільнив начальника Управління держохорони Рудя."
костюм з відливоммайку зелену і в ЯлтуІспанію... (с)