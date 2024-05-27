Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

"Прибыл в Испанию, чтобы подписать двустороннее соглашение по безопасности и провести переговоры с Премьер-министром Педро Санчесом. Будем говорить о продолжении оборонного сотрудничества, подготовке нового пакета военной помощи, тренировке украинских военных. Впереди у нас два саммита: Саммит мира и Саммит Европейского совета. Согласуем наши шаги, чтобы каждый из них дал конкретные результаты. Также буду принят Его Величеством Королем Фелипе VI и встречусь с председателями палат и фракций испанского парламента", - отметил Зеленский в телеграм-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом: запланирована совместная пресс-конференция с Санчесом

Ранее издание Reuters сообщило, что Зеленский совершит рабочий визит в Испанию. Впоследствии в правительстве Испании подтвердили, что сегодня ждут Зеленского с визитом.