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Зеленский совершит рабочий визит в Испанию на этой неделе, - Reuters

Володимир Зеленський поїде в Іспанію

Владимир Зеленский совершит рабочую поездку в Испанию в начале недели.

Об этом пишет издание Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что президент прибудет в Мадрид, где он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом, а после него - с королем Фелипе VI.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что Владимир Зеленский поедет в Испанию 17 мая. Однако тогда визит пришлось отменить из-за российского наступления на Харьковщине.

Также читайте: Покровское направление самое горячее за сегодня, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) Испания (860)


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Топ комментарии
+17
вова, у мене є прілічная рубашка.
я тобі її подарю, оденься, бо між люди поїдеш
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27.05.2024 00:50
+11
Ваша рубашка під його кєди не підійде,треба ще файні мешти
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27.05.2024 00:56
+11
В мене в дворі безхатько,дєд Валєра,щоранку картон збирає біля супермаркета,так він попрілічніє вдягається,чим Санич,і вищу освіту має,вірші Василя Симоненка по пам'яті цитує...в нього красовочкі New Balance,штанішки adidas,біла рубашка,галстук і довге пальто,трішки правда підуставше,а так в принципі можна хоть завтра замість Вови відправляти на аудієнцію до короля,гірше точно не буде
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27.05.2024 02:12
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вова, у мене є прілічная рубашка.
я тобі її подарю, оденься, бо між люди поїдеш
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27.05.2024 00:50 Ответить
Ваша рубашка під його кєди не підійде,треба ще файні мешти
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27.05.2024 00:56 Ответить
з королем!!!
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27.05.2024 01:03 Ответить
Ну і шо,подумаєш король,це ж не значить,що треба улюблений,оливковий,нестіраний світшот не вдягати і кєди Saucony JAZZ .Це вам не хухри-мухри,а всесвітньо відома школа Криворіжської дипломанітії.Володимир Санич ще научить короля цвіркати скрізь зуби
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27.05.2024 01:21 Ответить
... і сьомки лузгати накарачках

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27.05.2024 01:27 Ответить
В мене в дворі безхатько,дєд Валєра,щоранку картон збирає біля супермаркета,так він попрілічніє вдягається,чим Санич,і вищу освіту має,вірші Василя Симоненка по пам'яті цитує...в нього красовочкі New Balance,штанішки adidas,біла рубашка,галстук і довге пальто,трішки правда підуставше,а так в принципі можна хоть завтра замість Вови відправляти на аудієнцію до короля,гірше точно не буде
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27.05.2024 02:12 Ответить
та у нетряпкиякоїсь є вже власний Києвськодамашній не Криворіжськый ларьочник-пахан. - Його школою було шефство-співпраця з російським бандитом -спортсменом української закваски .
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27.05.2024 07:28 Ответить
в мене брючята, ще з весілля...
там тіки сантіметрів 30 підібрати і буде буба огогейош!
жінка може це зробити зaдаром, хоч і реліквія це.
пінджак не тягне - плечі не ті...
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27.05.2024 01:09 Ответить
Ви шо,ви знаєте,шо буде з Лєнкою Зеленською,коли вона побачить по тєлєвізору Володимира Санича в Іспанії,в шлюбних штанах і з Андрієм Борисовичем?
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27.05.2024 02:31 Ответить
Сам,чи з в/о дружини президента,Андрієм Борисовичем Єрмаком?
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27.05.2024 00:53 Ответить
а хіба там не навпаки? ХОТЯ...какаяразница ... "янетряпкаякась" -дійсно , так зазвичай муж падкаблучнік каже
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27.05.2024 01:29 Ответить
Мені колись пояснювали,що в "голубців" вроді все навпаки,той хто в позі зю-це актив,а пасив заді пристроюється)
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27.05.2024 01:46 Ответить
ну тоді. я зовсім заплуталася - а от демократи таких дуже захищають тому Байден й не рішається їх розтягти
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27.05.2024 03:05 Ответить
Росіяни окупували село Нетайлове https://nv.ua/ukr/ukraine/events/shcho-vidbuvayetsya-na-fronti-na-yakih-napryamkah-idut-boji-v-genshtabi-rozpovili-50421957.html на Донеччині та просунулися біля ще кількох населених пунктів. Про це https://t.me/DeepStateUA/19564 повідомили аналітики проєкту DeepState у ніч проти понеділка, 27 травня.

Як йдеться в повідомленні, росіяни просунулися біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупували Нетайлове.
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27.05.2024 00:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GzR_IWnxI5U Трuмайся Іcпанія - кабальєрич на підході!
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27.05.2024 01:00 Ответить
переодягнемо Президента зі шпани в людське!
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27.05.2024 01:11 Ответить
Краще, в чисте.
Давно пора, та й критикувати тоді його стане якось НЕкомільфо.
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27.05.2024 05:14 Ответить
не вставило - ***** легітімне обнуліте в пятий раз ....😂
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27.05.2024 05:22 Ответить
ZN

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг західні країни від послаблення підтримки України в її захисті від російської агресії.

Такі слова французького лідера після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-sonntag-430.html#Macron цитує Tagesschau.

"Стояти сьогодні на боці миру означає дати силу тим, хто стоїть на боці правди. Мир ‒ це не капітуляція. Мир ‒ це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", ‒ зауважив він.

Штайнмаєр також наголосив, що допомога Україні не повинна припинитися.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що президент Росії Владімір Путін готовий прийняти 24 000 російських солдатів, які гинуть або отримують важкі поранення щомісяця, на додаток до багатьох українських жертв, заради своїх "імперіалістичних мрій".

Однак також Шольц заявив, що наразі https://zn.ua/ukr/europe/sholts-proti-vikoristannja-nimetskoji-zbroji-po-teritoriji-rosiji.html не бачить причин для розширення зони дії західної зброї у війні в Україні, зокрема для ударів по території Росії.

Раніше представниця Вільної демократичної партії Німеччини Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, яка також очолює оборонний комітет Бундестагу, закликала канцлера Шольца та Макрона https://zn.ua/ukr/europe/deputatka-bundestahu-rozkritikuvala-makrona-i-sholtsa-za-ekonomiju-na-vijskovij-dopomozi-ukrajini.html "не економити" на поставки зброї в Україну.
Нагадаємо, Емманюель Макрон відкрито говорить про необхідність https://zn.ua/ukr/POLITICS/makron-ne-vikljuchaje-vidpravlennja-zakhidnikh-vijsk-do-ukrajini-rosijani-ne-vikljuchajut-obmezhenoji-jadernoji-vijni-v-jevropi-u-tsomu-razi.html введення іноземних військ в Україну , щоб запобігти просуванню Росії: це революція у французькій політиці. Як пише The Times, відчуження французького лідера в ретроспективі може виявитися однією з найбільших помилок Владіміра Путіна. Видання зазначає, що https://zn.ua/ukr/europe/makron-vidkrivaje-dveri-jevropi-do-velikoji-britaniji-the-times-.html політика Макрона змінилася після багатьох років власних інтересів, наївності та контрпродуктивної демонстративності.
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27.05.2024 01:12 Ответить
Шкода тих, хто не встиг побувати в Іспанії. Дуже добра країна була.
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27.05.2024 01:19 Ответить
По Атлантике там по своему интересно, нравилось походить погулять, хоть давно было. Виго, Сантандер, а Ла Корунья очень удивительный порт и город. И не сильно жарко. А Болеарские о-ва конечно жемчужина моря Средиземного!
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27.05.2024 01:54 Ответить
Була.....
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27.05.2024 07:38 Ответить
Шось воно заметалось..з якогось візиту таки не повернеться..коли там до Ватикану вже? Частину грошей там ж теж сховав..
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27.05.2024 01:26 Ответить
"з якогось візиту таки не повернеться.." 🙏
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27.05.2024 01:36 Ответить
У президена там є чудова вілла на озері Комо ,
можливо там потрібна його присутність
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27.05.2024 01:44 Ответить
Чергову "безпекову угоду" підпише ... цього разу з Іспанією.

ВОНО з початку року вже стільки "безпекових угод" напідписувало , що Путло вже ледь встигає салютовати ракетами-шахедами та КАБами на чергову "безпекову угоду".

Зато на шМарафоні шмарам буде про що варнякати.
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27.05.2024 02:04 Ответить
Питання стояло так: якщо През не поїде до Іспанії - нам дупа!
Тож, ми врятовані, вра!
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27.05.2024 03:00 Ответить
Дарма кепкуєте, цілий вечір без гундосіків- це пАтужний результат цього туру!
Єдиний результат, що доступний Зеленському.
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27.05.2024 05:18 Ответить
забираю свої весільні брючята взад...
є потна ліняла майка до криворогатого клопа,
нестірана запахнява - 3 гривні...
і кабальєро!
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27.05.2024 03:06 Ответить
Збирається на зустріч з своїм корешем по розуму шарієм,бо той вже несе гебнявий бред про те ,що в "епіцентрі" у Харкові зберігались снаряди.
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27.05.2024 05:31 Ответить
Це опудало "президента" Зеленський взагалі знає значення слова "робочий"?
Робочий - це колись щось роблять. Бажано щось корисне.
А коли він плутається під ногами; пхає усюди свій ніс, хоча нібельмеса ні у чому не розуміється; роздає безглузді вказівки - це не робота. Це драний зелений цирк.
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27.05.2024 07:48 Ответить
Іспанія нам допомагає від самого початку, мабуть, головному зебілу взесвіту, саме це і дошкуляє.
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27.05.2024 08:39 Ответить
Згоден.
Товариш майор з ФСБ наказав Зеленському з'їздити до Іспанії і все пересрати.
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27.05.2024 08:43 Ответить
Відвідає свою хату, зустрінеться з сторожами, оплатить комуналку…
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27.05.2024 08:14 Ответить
Візит він свій відмінив не через наступ, а через приїзд Блінкена, який його серед іншого попередив щодо загравань з Китаєм.
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27.05.2024 08:18 Ответить
****** зелена шпанотна, ви хоч колись, хоч іноді говорите правду?
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27.05.2024 10:43 Ответить
помийте хоч придурка перед поїздкою....
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27.05.2024 10:54 Ответить
наталочка мосійчук його помиє у теплій ванночці із совецьким милом "мойдодир" 😂👍
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27.05.2024 12:22 Ответить
йой, а аж зніяковів від уявляння цього "процесу"...
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28.05.2024 09:09 Ответить
 
 