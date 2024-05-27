Покровское направление самое горячее за сегодня, - Зеленский
Владимир Зеленский рассказал об обстановке на фронте, и назвал Покровское направление самым горячим на линии боевого соприкосновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Так, по словам Зеленского, наиболее горячее направление за сегодня - "Покровское в Донецкой области. Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать".
"Наши подразделения, наши воины делают огромное дело - сдерживают это российское давление и снова доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне", - добавил глава государства.
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хто не знає навіть не загуглить, шо би розуміти за що річ...
на пожиттеве разом з ****** в одній камері?
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....