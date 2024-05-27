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Новости Война
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Покровское направление самое горячее за сегодня, - Зеленский

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Владимир Зеленский рассказал об обстановке на фронте, и назвал Покровское направление самым горячим на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Так, по словам Зеленского, наиболее горячее направление за сегодня - "Покровское в Донецкой области. Но и на Харьковщине, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать".

"Наши подразделения, наши воины делают огромное дело - сдерживают это российское давление и снова доказывают, что российские сумасшедшие могут планировать разное против Украины, но стойкость украинцев, смелость наших воинов действительно решает все на этой войне", - добавил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу - это чисто политическое решение, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20324)


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Топ комментарии
+12
Фолькішер Веобахтєр, мля, народний оглядач, прожектор пєрєстройкі.
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27.05.2024 00:07
+10
хто ця неопрятна людина?
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27.05.2024 00:07
+8
майка ліняла, кеди забруднені, мозок відбитий - ай я яй...
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....
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27.05.2024 00:23
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Фолькішер Веобахтєр, мля, народний оглядач, прожектор пєрєстройкі.
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27.05.2024 00:07 Ответить
в повному обсязі - як вона і була...
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27.05.2024 00:09 Ответить
Фолькішер Веобахтєр - і от побачите,
хто не знає навіть не загуглить, шо би розуміти за що річ...
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27.05.2024 00:14 Ответить
ну добре, не бєобахтєр, але ж і на лєвітана гудносий аж ніяк не тягне
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27.05.2024 00:36 Ответить
а на що він взагалі тягне як не на приреченого
на пожиттеве разом з ****** в одній камері?
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27.05.2024 00:40 Ответить
вже хочу бачити ту боротьбу двох володарів світу - двох борців сумо!
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27.05.2024 00:47 Ответить
хто ця неопрятна людина?
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27.05.2024 00:07 Ответить
нетряпка прессекретар ГЕНШТАБУ , которого поставила Безугла, доки не змінила ще з Єрмаком Сирського на Арестовича .
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27.05.2024 00:11 Ответить
майка ліняла, кеди забруднені, мозок відбитий - ай я яй...
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....
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27.05.2024 00:23 Ответить
Володимиру Саничу,сидячи в теплій ванночці Наташі Мосейчук,і читаючи суфлер,який тримає Андрій Борисович,видніше де найгарячіше.Головне,щоб кокс ніколи не кінчався.P.S: для тих,хто кричить постійно,що наш бубочка хАроший,он нє употрєбляєт: https://m.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk https://m.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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27.05.2024 00:24 Ответить
Схожий на репортера шрайбікуса.
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27.05.2024 10:50 Ответить
Вова, організуй збір на відпочинок, десь там, де ти любиш - Італія, Іспанія. Може, Масква, бо ти теж там любив виступати. Їдь, ми забезпечимо, тільки не повертайся.
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27.05.2024 11:10 Ответить
Скільки можна цього Zеленого пустозвонства?
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27.05.2024 12:31 Ответить
 
 