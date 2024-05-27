Покровський напрямок найгарячіший за сьогодні, - Зеленський
Володимир Зеленський розповів про обстановку на фронті, та назвав Покровський напрямок найгарячішим на лінії бойового зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
Так за словами Зеленського, найбільш гарячий напрямок за сьогодні - "Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати".
"Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу - стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", - додав глава держави.
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хто не знає навіть не загуглить, шо би розуміти за що річ...
на пожиттеве разом з ****** в одній камері?
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....