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Новини Війна
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Покровський напрямок найгарячіший за сьогодні, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський розповів про обстановку на фронті, та назвав Покровський напрямок найгарячішим на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Так за словами Зеленського, найбільш гарячий напрямок за сьогодні - "Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати". 

"Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу - стримують цей російський тиск і знову доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України, але стійкість українців, сміливість наших воїнів справді вирішує все на цій війні", - додав глава держави.

Також дивіться: Ми знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу – це суто політичне рішення, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23775)


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Топ коментарі
+12
Фолькішер Веобахтєр, мля, народний оглядач, прожектор пєрєстройкі.
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27.05.2024 00:07
+10
хто ця неопрятна людина?
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27.05.2024 00:07
+8
майка ліняла, кеди забруднені, мозок відбитий - ай я яй...
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....
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27.05.2024 00:23
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Фолькішер Веобахтєр, мля, народний оглядач, прожектор пєрєстройкі.
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27.05.2024 00:07 Відповісти
в повному обсязі - як вона і була...
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27.05.2024 00:09 Відповісти
Фолькішер Веобахтєр - і от побачите,
хто не знає навіть не загуглить, шо би розуміти за що річ...
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27.05.2024 00:14 Відповісти
ну добре, не бєобахтєр, але ж і на лєвітана гудносий аж ніяк не тягне
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27.05.2024 00:36 Відповісти
а на що він взагалі тягне як не на приреченого
на пожиттеве разом з ****** в одній камері?
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27.05.2024 00:40 Відповісти
вже хочу бачити ту боротьбу двох володарів світу - двох борців сумо!
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27.05.2024 00:47 Відповісти
хто ця неопрятна людина?
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27.05.2024 00:07 Відповісти
нетряпка прессекретар ГЕНШТАБУ , которого поставила Безугла, доки не змінила ще з Єрмаком Сирського на Арестовича .
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27.05.2024 00:11 Відповісти
майка ліняла, кеди забруднені, мозок відбитий - ай я яй...
звинуватити захід, що він зійшовся з кацапами у змові позавчора,
а сьогодні закликати Байдена приїхати на якусь срань? - майка ліняла....
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27.05.2024 00:23 Відповісти
Володимиру Саничу,сидячи в теплій ванночці Наташі Мосейчук,і читаючи суфлер,який тримає Андрій Борисович,видніше де найгарячіше.Головне,щоб кокс ніколи не кінчався.P.S: для тих,хто кричить постійно,що наш бубочка хАроший,он нє употрєбляєт: https://m.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk https://m.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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27.05.2024 00:24 Відповісти
Схожий на репортера шрайбікуса.
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27.05.2024 10:50 Відповісти
Вова, організуй збір на відпочинок, десь там, де ти любиш - Італія, Іспанія. Може, Масква, бо ти теж там любив виступати. Їдь, ми забезпечимо, тільки не повертайся.
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27.05.2024 11:10 Відповісти
Скільки можна цього Zеленого пустозвонства?
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27.05.2024 12:31 Відповісти
 
 