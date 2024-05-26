Ми знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу – це суто політичне рішення, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про всі місця звідки росіяни запускають ракети та підіймають бойові літаки та закликав партнерів допомогти з їх знищенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Увесь день сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету – будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених – більше 40. Кожному надається необхідна допомога. До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби – сотні людей працюють: ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка. Допомагає обласна і міська влади. Дякую кожному й кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків.

Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яким іншим терористам – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя.

Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - сказав Зеленський.

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