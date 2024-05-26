Ми знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу – це суто політичне рішення, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо про всі місця звідки росіяни запускають ракети та підіймають бойові літаки та закликав партнерів допомогти з їх знищенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Увесь день сьогодні у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету – будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим – після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених – більше 40. Кожному надається необхідна допомога. До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби – сотні людей працюють: ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка. Допомагає обласна і міська влади. Дякую кожному й кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків.
Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яким іншим терористам – знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя.
Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити", - сказав Зеленський.
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Закордонний округ у 19-му проголосував за Пороха. Навіть Ізраїль. Виборці у Польщі -
За кого голосували українці за кордоном: дані 100% опрацьованих бюлетенів
Австралія: Петро Порошенко - 72.72%, проголосували 99 осіб;
Австрія: Петро Порошенко - 66.36%, проголосували 1100 осіб;
Азербайджан: Володимир Зеленський - 51.50%, проголосували 233 особи;
Аргентина: Володимир Зеленський - 57,65% проголосували 196 осіб;
Бельгія: Петро Порошенко - 52,19% проголосували 569 осіб;
Бразилія: Володимир Зеленський - 75% проголосували 24 особи;
Болгарія: Петро Порошенко - 57.77%, проголосували 255 осіб;
Білорусь: Володимир Зеленський - 68,48% проголосували 1120 осіб;
Великобританія: Петро Порошенко - 69,83% проголосували 1412 осіб;
В'єтнам: Петро Порошенко - 79.45%, проголосувала 73 особи;
Вірменія: Володимир Зеленський - 67.64%, проголосували 136 осіб;
Греція: Петро Порошенко - 58,63% проголосували 1257 осіб;
Грузія: Володимир Зеленський - 50.38%, проголосували 389 осіб;
Данія: Петро Порошенко - 63,33% проголосували 471 особа;
Естонія: Володимир Зеленський - 72.29% проголосували 1137 осіб
Єгипет: Петро Порошенко - 59.30%, проголосували 86 осіб;
Йорданія: Володимир Зеленський - 62.68%, проголосували 201 особа;
Ізраїль: Петро Порошенко - 50,46% проголосували 646 осіб;
Іспанія: Петро Порошенко - 56,01% проголосували 4813 осіб;
Індія: Петро Порошенко - 60.86%, проголосували 69 осіб;
Іран: Петро Порошенко - 50%, проголосували 64 особи;
Ірландія: Петро Порошенко - 70,91% проголосували 361 особа;
Італія: Петро Порошенко - 62,14% проголосували 5901 особа;
Канада: Петро Порошенко - 71,20%, проголосували 1799 осіб;
Казахстан: Володимир Зеленський - 49.71%, проголосували 175 осіб;
Катар: Володимир Зеленський - 60,90% проголосували 110 осіб;
Кіпр: Петро Порошенко - 62.65%, проголосували 391 особа;
Киргизстан: Володимир Зеленський - 71.15%, проголосували 52 особи;
Китай: Петро Порошенко - 52.19%, проголосували 569 осіб;
Кувейт: Петро Порошенко і Володимир Зеленський - порівну по 50%, проголосували 92 особи;
Конго: Володимир Зеленський - 58,33% проголосували 252 особи;
Латвія: Володимир Зеленський - 61.54%, проголосували 723 особи;
Литва: Володимир Зеленський - 52.83%, проголосували 477 осіб;
Ліван: Петро Порошенко - 50,93% проголосували 267 осіб;
Македонія: Петро Порошенко - 52.17%, проголосували 46 осіб;
Малайзія: Петро Порошенко - 71.17%, проголосували 111 осіб;
Марокко: Володимир Зеленський - 61,33% проголосували 150 осіб;
Молдова: Володимир Зеленський - 71,31% проголосували 610 осіб;
Нідерланди: Петро Порошенко i 74,61% проголосували 906 осіб;
Німеччина: Петро Порошенко - 55,15% проголосували 6962 особи;
Норвегія: Петро Порошенко - 69,45% проголосували 203 особи;
Об'єднані Арабські Емірати: Петро Порошенко - 51.27%, проголосували 864 особи;
Південна Корея: Петро Порошенко - 56.36%, проголосували 110 осіб;
Південноафриканська Республіка: Петро Порошенко - 59.15%, проголосували 71 особа;
Польща: Володимир Зеленський - 50,65% проголосували 7880 осіб;
Португалія: Петро Порошенко - 57,97% проголосували 1480 осіб;
Румунія: Петро Порошенко - 52.03%, проголосувала 123 особи;
Саудівська Аравія: Петро Порошенко - 60.41%, проголосували 48 осіб;
Сербія: Петро Порошенко - 52,81 проголосували 142 особи;
Сінгапур: Петро Порошенко - 55.95%, проголосували 168 осіб;
Словаччина: Володимир Зеленський - 51.88%, проголосували 451 осіб;
Словенія: Петро Порошенко - 57.14%, проголосували 252 особи;
Сполучені Штати Америки: Петро Порошенко - 73,76%, проголосували 3 522 особи;
Таїланд: Петро Порошенко - 62.74%, проголосували 102 особи;
Туніс: Володимир Зеленський - 57.57%, проголосували 99 осіб;
Туреччина: Петро Порошенко - 55.71%, проголосували 910 осіб;
Туркменістан: Володимир Зеленський - 70.42%, проголосували 71 осіб;
Угорщина: Володимир Зеленський - 50,56% проголосували 439 осіб;
Узбекистан: Петро Порошенко - 56.63%, проголосували 113 осіб;
Фінляндія: Петро Порошенко 53,11% проголосували 514 осіб;
Франція: Петро Порошенко - 66,58% проголосували 1194 особи;
Хорватія: Петро Порошенко - 54.02%, проголосували 87 осіб;
Чорногорія: Петро Порошенко - 73.28%, проголосували 131 особа;
Чилі: Петро Порошенко і Володимир Зеленський - порівну по 50% проголосували 68 осіб;
Швеція: Петро Порошенко - 66.66%, проголосували 387 осіб;
Японія: Петро Порошенко - 58.18%, проголосували 165 осіб.
https://24tv.ua/*****************************************************************************
- Що це було?
Можливо, НЛП чи ще якась мара кацапських спецслужб.
https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1607s https://www.youtube.com/watch?v=TzyEvRxNLH4&t=1607s
Так ухвалюй, блд!
Нє, судячи з побудови речення - ні, не доходить.
Бо тут він звинувачує в нападах, в терористичних актакх проти нас армію ворога і максимум *****.
Насправді весь касапський наротець є нашим ворогом і хоче якщо не нашої погибелі, то, принаймі, нашого колонізування, перетворення нас по суті в своїх рабів. Аце до Зе ще не доходить. І, мабіть, ніколи не дійде, через особливості його національного походження. Йому би пожити в Ізраїлі, щоб на прикладі ставлення арабів до євреїв це уяснити собі...
Для нього так і настав час "просто пєрєстать п#здеть"!
От його кацапський дружок - продюсер отримав з бюджету 750 млн на серіали, це скільки ракет можна зробити?
Так дають зброю, щоб не зразу вбили Україну, а поступово.
.. кацапський розводняк .
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УВАГА, МАДЯР НЕ ПРОВОДИТЬ ЗБОРІВ‼️
Прямо зараз, вечір 26 травня 2024 року, у ФБ (очевидно, і у ТікТоці) зі сторінки шахраів оголошено збір Мадяра.
Увімкнена реклама, вже 56 тис лайків.
Вказана картка ШАХРАІВ
5168180010768783- Банк Восток.
У мене нема ніяких зборів.
У підрозділа єдині реквізити допомоги і вони вказані на офіційних сторінках ФБ, та у ТГ каналі МАДЯР🇺🇦.
Звертаюся до Вас з проханням: кидайте скаргу на ту сторінку https://www.facebook.com/profile.php?id=61556629442778 і допоможіть звʼязатися з тим банком для блокування картки і зупинки збору.
Не давайте ввести себе у оману! Підари серед нас.
Ми на війні. Головою крутити
часу нема. І ми ніяких зборів
НЕ ОГОЛОШУВАЛИ!
МАДЯР🇺🇦
26.05.24
В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани.
Від евакуації в США, джерело відмовилось.
tZEinform
Або це просто ЗРАДА?!
Але тут йдеться про інше. Воно мимрить про "політичне рішення". Тобто, він боїться відповідальності за прийняття такого рішення і натякає, щоб хтось інший його прийняв.
18 лютого, 2020
політическі
за 1500км нафтопереробку Московії (чи ще там що?) знищити можемо, а за кількадесят-кількасот км. пускові установки аеродроми склади - треба чиїсь політичні рішення..? аби самому не відповідати, як завжди?
як там поживають Грім чи Сапсан який, блд, ти про.бав на асфальти-чонгари?
звільни Червінського, Легітимний-2
Але час вийшов, треба відповідати на питання в ГПУ ДБР СБУ МВС та ще з десяток структур!! ,
Західні Партнери, знають ще більше, тому і дивляться за розвитком Оманського сценарію!! Можливо, в Ірані ще, щось зіб'ють ..
Головне, за часи цієї війни пограбувати цю країну, та збільшити
свій достаток. За каденцію зріс з 45млн.долл. - до 570млн.долл.
Вчітесь жити і керувати стадом.
Чотириразовий ухилянт зупинив ці розробки. А тепер, ходить з простягнутою рукою.
В той же крейсер маzква Нептуном влучили, і який результат. Що заважало і заважає хрипатим недочерчіллям наштампувати їх під тисячу за 2.4 роки ПМВ? Ні санкцій, ні обмежень у чіпах і платах, купа підземних сховищ, де можна клепати, навіть наочний приклад дикунів у шльопках, з хамасу, які в пустелі ракети роблять... Нічого, тиша і скавчання напкалиги про політичне рішення. Вся біда у "козирному" кроті, який засів в ОПі, і шкодить.
Ну , це БРЕХНЯ ! Ось про що ти , Вова Оманський , добре знаєш - так це про те коли готуватись до травневих шашликів ... згадуюю твій заклик 19 січня 2022 року - досі пам'ятаємо смак тих шашличків ... і в Бучі пам'ятають , і в Маріуполі , і в Харкові ...