Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до спроби наступальних дій за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, а біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського до світових лідерів напередодні Саміту миру.

"Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.

Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.

Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна вже має досвід обману Росією на перемовинах – які лише стали прикриттям для підготовки нового нападу. І саме тому потрібен Саміт миру, на якому будуть присутні світові лідери, яких Москва не зможе обдурити.

Зеленський закликав Джо Байдена та Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру у Швейцарії, щоб спільно зупинити Росію.

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