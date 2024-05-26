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Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону України, - Зеленський

Звернення Зеленського 24 травня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до спроби наступальних дій за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, а біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Зеленського до світових лідерів напередодні Саміту миру.

"Саме Росія є єдиним джерелом агресії і постійно намагається розширити війну. Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу.

Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру.

Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на перемовинах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна вже має досвід обману Росією на перемовинах – які лише стали прикриттям для підготовки нового нападу. І саме тому потрібен Саміт миру, на якому будуть присутні світові лідери, яких Москва не зможе обдурити.

Зеленський закликав Джо Байдена та Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру у Швейцарії, щоб спільно зупинити Росію. 

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Автор: 

армія рф (17309) кордон (4761) Зеленський Володимир (23775)


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Топ коментарі
+63
Найстрашніше для України це оманське угрупування на Банковій
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26.05.2024 11:53
+40
Та ти шо? 😲 Вона угруповання збирає поблизу наших кордонів з листопада 2021 року. Тільки тоді Зєлєнскій цього не бачив. Хоча можна за нього порадіти - за ті два роки він знайшов хорошого офтальмолога.
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26.05.2024 11:52
+37
Няшки в нас були. Зараз всі вони в асфальті завдяки цьому хрипато-хуцпатому покидьку та тим, хто його наобирав...
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26.05.2024 11:53
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Всё ждёте капитуляции ?
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26.05.2024 15:06 Відповісти
А чого ж українське керівництво, завжди виявляється таким довірливим, що кацапи його постійно дурять. Коли вже прийде розуміння того, що з кацапами, ні про що не можна домовлятися і нічого не можна підписувати. Будь-яка угода з кацапами, просто, запускає відлік часу, до того моменту, коли їм буде найбільш вигідно її порушити.
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26.05.2024 14:12 Відповісти
а шо такоє, шишличгі вже не буде жарити на майскіє?
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26.05.2024 14:31 Відповісти
#нелегітимногобуратінкугеть!
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26.05.2024 14:53 Відповісти
Ну збирають і що треба так ресетувати? На початку 22р не заважало 200 тисячне угруповання а тепер що? В Карпати їдь, шашлик поїж і не розводь паніку бо будемо гроші втрачати Ну геть як якась Скабеева репетуєш і тривожну валізку розбери не потрібна вона
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26.05.2024 15:00 Відповісти
Народу говорят что у врага там недостаточно войск, а Западу что собираются напасть.
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26.05.2024 15:07 Відповісти
Все що треба знати про Зеленського
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26.05.2024 15:16 Відповісти
... джерело з оточення Зеленського передало в США документи, аудіо і відеоматеріали, що стосуються розробок Генерального Штаба ЗСУ планів контрнаступу і захоплення Криму, що був розроблений в листопаді 2022-лютому 2023 року, з початком операції в травні 2023 року.

В матеріалах зафіксована пряма заборона Зеленським проведення даної операції і негативна реакція його оточення на ці плани.

Від евакуації в США, джерело відмовилось.

tZ
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26.05.2024 21:24 Відповісти
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