Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати на Саміт миру: Потрібна участь лідерів світу. ВIДЕО
Україна не може зупинити війну власними зусиллями і розраховує на участь лідерів світу у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку цього року.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів, записаному на фоні місць останніх російських ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.
"Для них це задоволення - спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.
Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - наголошує Зеленський.
"Чи хоче Росія діалогу?" - порушує питання глава держави.
За його словами, Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах.
"Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - додає він.
Зеленський нагадує, що разом зі Швейцарією Україна готує Саміт миру, який розпочнеться 15 червня.
Наразі є підтвердження участі вже понад 80 держав і Україна продовжує працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт.
"Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - резюмує Зеленський.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Байден і Дзиньпінь подумали -- а нахуа тоді той "мирний" саміт збирається?
Щось таке мені почулось в цьому хрипінні...
Зє теж закликали щось робити - готуватись до повномасштабної війни,продовжити,а не руйнувати реформи Порошенка,не копіювати рашу в диктатурі влади і ще багато чого! Почув? Так. Зробив? Ні.
От так і вони і ще багато країн чули заклики Зє! Зроблять? Мабуть ні.
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
дивний саміт миру , завідомо зрозуміло що він провальний , попри те зо там будуть різні меморандуми підтримки України і т п
https://telegra.ph/file/b353c6c9823d50db60b64.jpg 🏛️После бомбежки россиянами Харькова управляемыми бомбами, вся властная вертикаль, от интернет-ботов Миши Подоляка до самого Зеленского, обвинили в трагедии (кто открыто, кто намеками) коллективный Запад. Мол, это Запад виноват, так как не дает Украине дополнительных систем "Пэтриот" и запрещает бить их ракетами по территории материковой России. Зеленский договорился до того, что мол россияне спокойно гуляют по ту сторону границы, именно из-за запрета США и Британии стрелять.
😮Резонный вопрос, а что боеприпасы к советским образцам вооружений уже закончились? А где поделись модернизированные ракеты С-200, которыми хвалится ВСУ?
🤔Странно? Удивительно?
🤗Все странности испаряются, если вспомнить, что буквально днем ранее от долдности был отстранен заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Отстранили его под смешным предлогом, обвинили будто бы Углава передавал данные о расследованиях НАБУ третьим лицам. А кто такой Углава?
🇬🇪А Углава, это последний крупный руководитель НАБУ, чье назначение произошло под полным контролем американцев и украинских антикоррупционеров во времена Порошенко. Бывший заместитель генпрокурора Грузии времен Саакашвили, Углава приехал на украинскую землю в составе команды грузинских реформаторов, и с тех пор он постояннл был заместителем директора НАБУ. Собственно, благодаря Углаве, НАБУ все еще сохраняет все свойства независимого следственного органа и тем создает массу проблем команде Зеленского.
☠️Скажем просто. Если сейчас Игорь Коломойский выйдет из СИЗО, его сразу же задержат детективы НАБУ, читайте - ФБР США.
🏗️Что послужило причиной отстранения Гизо Углавы - очевидно. Углава крепко взялся за Юрия Голика, руководителя президентского проекта "Большое строительство", размах воровства на котором рискует навсегда затмить краснопямятного Павла Ивановича Лазаренко. Одно это создало Офису Ермака массу проблем.
🤦🏼Однако последней каплей стало предъявление подозрения бывшему заместителю Ермака Андрею Смирнову. Дело в том, что Смирнов, среди прочего - протеже одиозного Андрея Портнова. В перспективе ареста Смирнова многие увидели угрозу взятия американцами Офиса президента Украины под свой полный контроль.
🤢Увольнния Углавы было актом отчаяния. Американцы уже требуют объяснений. Очевидно, Ермак и Зеленский пошли ва-банк. Сейчас Зеленский соберет в кулак весь свой актерский темперамент и устроит послам США и Британии бурную истерику, в духе: "У нас люди гибнут! Россия бомбит мирные кварталы! А вы! Вы запрещаете стрелять по России!"
🙅🏻♂️Что будет дальше, спрогнозировать невозможно. Все будет зависеть от реакции американской стороны. Зеленскому же без преувеличения уже нечего терять. Внешняя политика Украины под его руководством превращена в такой хаос, что оправдать свои провалы он имеет только один шанс - во всем обвинить Запад.