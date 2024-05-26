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Новини Відео Війна
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Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати на Саміт миру: Потрібна участь лідерів світу. ВIДЕО

Україна не може зупинити війну власними зусиллями і розраховує на участь лідерів світу у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів, записаному на фоні місць останніх російських ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.

"Для них це задоволення - спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - наголошує Зеленський.

"Чи хоче Росія діалогу?" - порушує питання глава держави.

За його словами, Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах.

"Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - додає він.

Також читайте: Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський нагадує, що разом зі Швейцарією Україна готує Саміт миру, який розпочнеться 15 червня.

Наразі є підтвердження участі вже понад 80 держав і Україна продовжує працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт.

"Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - резюмує Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) росія (65162) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+32
А ще Байден просив не красти гроші, які вони дають армії і не красти гуманітарку, яку вони дають українцям, виконали?
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26.05.2024 11:11
+29
А що, Байден не хоче? Так він закликав позбутися від єрмака, виконав?
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26.05.2024 11:09
+18
Поклали вони на тебе свої в'ялі болти,бубачка. Розважайтеся з дєрьмаком.
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26.05.2024 11:14
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А що, Байден не хоче? Так він закликав позбутися від єрмака, виконав?
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26.05.2024 11:09 Відповісти
Ви разом із ларьочником прийшли, разом і сядете...на довічне!
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26.05.2024 12:27 Відповісти
Китай - поплічник РАШИСТІВ, не визнає , що раша напала на самостійну Державу , називає війну « конфліктом» , українці самі себе ******** їхніми бомбами і грає ПОВНІСТЬЮ на стороні всіх диктаторів ! Зе, спалився вже давно своїм заграванням перед ОСЬЮ ЗЛА
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26.05.2024 20:08 Відповісти
Зачем звать уже отказавшихся.
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26.05.2024 11:11 Відповісти
А ще Байден просив не красти гроші, які вони дають армії і не красти гуманітарку, яку вони дають українцям, виконали?
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26.05.2024 11:11 Відповісти
Згортаите вже тои саміт - кіна не буде
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26.05.2024 11:13 Відповісти
А пагаваріть?
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26.05.2024 11:17 Відповісти
На телемарафоні хай говорить.Він же заради цього і фінансується.
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26.05.2024 11:20 Відповісти
👏🤣👍
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26.05.2024 11:40 Відповісти
А от і ФСБ з методичкою!
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26.05.2024 11:30 Відповісти
А от і зебіл з зеленим лайном в черепушці! Чи ти з подоляковських ботів?
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26.05.2024 12:52 Відповісти
як згортати? скумбрія нарядів прикупила їх провітрити треба.
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26.05.2024 13:05 Відповісти
Поклали вони на тебе свої в'ялі болти,бубачка. Розважайтеся з дєрьмаком.
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26.05.2024 11:14 Відповісти
Ага,.шоу блазня де все це як пукати в калюжу і результат -потрачені сотні міліонів баксів на постанову 95 кварталу за які можна краще купити зброї для ЗСУ.
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26.05.2024 11:15 Відповісти
На "саміті" НЕ обговорюватимуться теми виводу рашавійськ з території України, і скасування їх "указів" про анексію. Про це ні слова не скажуть.

Байден і Дзиньпінь подумали -- а нахуа тоді той "мирний" саміт збирається?
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26.05.2024 11:17 Відповісти
Ми не чуємо і не хочемо чути, що кажуть нам, але вимагаєм, щоб усі чули, що кажемо ми! Бо МИ - найвеличніший лідер Всесвіту за версією найверховнішого завгоспа світоустрою!

Щось таке мені почулось в цьому хрипінні...
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26.05.2024 11:17 Відповісти
Ці два світові лідери вважають себе не достойними ділити один саміт з Найвеличнішим Лідером **********, тому відходять у тінь, даючи можливість Сонцесяйному сяяти одниосібно над усім самітом.
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26.05.2024 11:17 Відповісти
Вони то лідери, а ти хто такий? Протухший зелений клоун
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26.05.2024 11:19 Відповісти
Вони роблять точно як зє!
Зє теж закликали щось робити - готуватись до повномасштабної війни,продовжити,а не руйнувати реформи Порошенка,не копіювати рашу в диктатурі влади і ще багато чого! Почув? Так. Зробив? Ні.
От так і вони і ще багато країн чули заклики Зє! Зроблять? Мабуть ні.
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26.05.2024 11:20 Відповісти
Мені здається, що якщо це зелене лайно туди не припреться, ніхто цього й не помітить
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26.05.2024 11:25 Відповісти
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26.05.2024 11:27 Відповісти
Чучело обдовбане,тобі делікатно натякають,що ти для них вже б/у! А їхати через півсвіту,щоб послухати бикування від простроченого-себе не поважати! Хай африканці та інші "потужні"країни т.з.глобального півдня на тебе подивляться,їм буде цікаво.
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26.05.2024 11:27 Відповісти
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26.05.2024 11:28 Відповісти
Гундосий лох. Головні світові гравці твій саміт послали за руським кораблем, і він тепер перетворився на гарбуз. Заручитися їх присутністю треба було до створення цього саміту, бо він без них - ніщо. Тільки США і Китай можуть припинити цю війну. А ти бігав по планеті, збирав стадо якихось кабо-верде та берега слонової кості, і пафосно цим кичився. Ну і що тепер? Нездара, та ще й нелегітимна.
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26.05.2024 11:30 Відповісти
Леви , із "зеленими шакалами" ніколи не обідають разом
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26.05.2024 11:32 Відповісти
Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати..... На концерт? https://www.youtube.com/watch?v=Ovg7LVtxoNU
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26.05.2024 11:33 Відповісти
Коли президент шоумен. Байден це побачить?
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26.05.2024 11:40 Відповісти
Дітсадок " Батончик " 🤡 що ще ..? Забірай пасочки , та вали з українського пісочника нах...в загалі з історії ...позорисько !
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26.05.2024 11:44 Відповісти
...валить в дурдом "Солнышко".
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26.05.2024 11:51 Відповісти
А "нпш підор"? не хоче гнити у тюрьмі? І Твм і зникнути? Гидко впамятати, як *****... Масма Рима За свог випердиша. Шоб Воно смоли напилося
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26.05.2024 11:53 Відповісти
Ну#уй вообще этот саммит, который вообще ничего не решит. Повод для забухать для типа элиты?
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26.05.2024 11:58 Відповісти
та вали з українського пісочника нах...в загалі з історії ... А о нем и не будут особо говорить, как об исторической личности. На вопрос, мол, шо це таке зебил, ответ будет, шо це главный плановик (по лечебному плану) времен сдачи мочи Пальчевскому, передним числом... Пани Луиза, кста , Вы там ближе, сможете повлиять... Пальчевский козел, бросил жену и детей та й злигався з прошмою, купил на Майорке виллу. Ща она там проживает, уже ему и выкидышей привела... Однако Евролабовский Пальчевский не засветил ту виллу в своих доходах.
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26.05.2024 11:58 Відповісти
Они не приедут потому что у них договорняк.
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26.05.2024 12:02 Відповісти
А что такое, нужны лидеры мира а не кусок дерьма в твоем обличье? А ты дурашка оказывается ничего не значишь в этом мире? Ты просто ноль для мировых лидеров, и эту репутацию создали не они, а ты лично своим поведением и поступками.
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26.05.2024 12:05 Відповісти
На них не справила враження твоя гра на піаніно! Спробуй схожим чином зіграти на іншому інструменті, наприклад, барабані - може допоможе.
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26.05.2024 12:11 Відповісти
Бий! Бий, барабан печалі!
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26.05.2024 13:57 Відповісти
Зєля! Спочатку припини гадити Україні!!! Не факт, що в тебе вийде, але спробуй. Хочаб звільни Червінського

Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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26.05.2024 12:20 Відповісти
***** ясно дав зрозуміти він може зупинити війну , але в тих кордонах де вони є і визнання світом того , що це вже московія


дивний саміт миру , завідомо зрозуміло що він провальний , попри те зо там будуть різні меморандуми підтримки України і т п
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26.05.2024 12:30 Відповісти
Єдина мета гундосого на саміті миру у Швейцарії, це легітимізуватись де-юре як Президент України. "Прострочений" вважає, якщо він побуває на цьому заході в статусі Президента і лідери, представники провідних країн світу, по факту, визнають це, будуть зустрічі, перемовини, спільні заяви, підписані документи, тощо...то українське бидло повинно стулити пельки і забути про вибори Президента.
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26.05.2024 12:51 Відповісти
В нас є Конституція, яка чітко каже, що Зєльц вже втратив повноваження і став В.О. Ніякі саміти цього не змінять, і лєгєтімним він може стати тільки у Ростові.
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26.05.2024 13:09 Відповісти
Так в цьому і справа. Гундосий з дєрьмаком вважають, хочуть, наполягають..... якщо, скажімо, Макрон, Шольц, Сунак.... спілкуються з ним, як з Президентом України, тим більше на офіційних заходах - це офіційне, міжнародне визнання його як Президента. Іншими словами "авторитетом давят")
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26.05.2024 14:29 Відповісти
Зелена гундоса зозуля. Накукувала криваву руйнівну війну, накукуе ще й ганебного миру.
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26.05.2024 13:00 Відповісти
https://t.me/pecherhill/944 Печерский холм

https://telegra.ph/file/b353c6c9823d50db60b64.jpg ​​ 🏛️После бомбежки россиянами Харькова управляемыми бомбами, вся властная вертикаль, от интернет-ботов Миши Подоляка до самого Зеленского, обвинили в трагедии (кто открыто, кто намеками) коллективный Запад. Мол, это Запад виноват, так как не дает Украине дополнительных систем "Пэтриот" и запрещает бить их ракетами по территории материковой России. Зеленский договорился до того, что мол россияне спокойно гуляют по ту сторону границы, именно из-за запрета США и Британии стрелять.

😮Резонный вопрос, а что боеприпасы к советским образцам вооружений уже закончились? А где поделись модернизированные ракеты С-200, которыми хвалится ВСУ?

🤔Странно? Удивительно?

🤗Все странности испаряются, если вспомнить, что буквально днем ранее от долдности был отстранен заместитель директора НАБУ Гизо Углава. Отстранили его под смешным предлогом, обвинили будто бы Углава передавал данные о расследованиях НАБУ третьим лицам. А кто такой Углава?

🇬🇪А Углава, это последний крупный руководитель НАБУ, чье назначение произошло под полным контролем американцев и украинских антикоррупционеров во времена Порошенко. Бывший заместитель генпрокурора Грузии времен Саакашвили, Углава приехал на украинскую землю в составе команды грузинских реформаторов, и с тех пор он постояннл был заместителем директора НАБУ. Собственно, благодаря Углаве, НАБУ все еще сохраняет все свойства независимого следственного органа и тем создает массу проблем команде Зеленского.

☠️Скажем просто. Если сейчас Игорь Коломойский выйдет из СИЗО, его сразу же задержат детективы НАБУ, читайте - ФБР США.

🏗️Что послужило причиной отстранения Гизо Углавы - очевидно. Углава крепко взялся за Юрия Голика, руководителя президентского проекта "Большое строительство", размах воровства на котором рискует навсегда затмить краснопямятного Павла Ивановича Лазаренко. Одно это создало Офису Ермака массу проблем.

🤦🏼Однако последней каплей стало предъявление подозрения бывшему заместителю Ермака Андрею Смирнову. Дело в том, что Смирнов, среди прочего - протеже одиозного Андрея Портнова. В перспективе ареста Смирнова многие увидели угрозу взятия американцами Офиса президента Украины под свой полный контроль.

🤢Увольнния Углавы было актом отчаяния. Американцы уже требуют объяснений. Очевидно, Ермак и Зеленский пошли ва-банк. Сейчас Зеленский соберет в кулак весь свой актерский темперамент и устроит послам США и Британии бурную истерику, в духе: "У нас люди гибнут! Россия бомбит мирные кварталы! А вы! Вы запрещаете стрелять по России!"

🙅🏻‍♂️Что будет дальше, спрогнозировать невозможно. Все будет зависеть от реакции американской стороны. Зеленскому же без преувеличения уже нечего терять. Внешняя политика Украины под его руководством превращена в такой хаос, что оправдать свои провалы он имеет только один шанс - во всем обвинить Запад.
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26.05.2024 13:19 Відповісти
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26.05.2024 13:33 Відповісти
Нет, не приедет Си, он подельник Путина, ему это не надо. И Байден тоже не приедет, не факт что он знает про Саммит мира и Украина ему глубоко по барабану. Байдену более важно, что бы памперс вовремя поменяли.
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26.05.2024 14:16 Відповісти
Вовачка,ти ще до СциДзиньНаПиню,відправ агрохламідію,бо треба ж якось агенту-резиденту з патроном зустрітися.
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26.05.2024 14:51 Відповісти
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26.05.2024 15:18 Відповісти
Тобі, чмо тупориле, дипломатично вже заявили: пішов на..й разом своїм самітом.
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26.05.2024 20:47 Відповісти
Дегенерат зеля кличе на саміт людину яка є ворогом України і допомагає кацапам нас вбивати він мав розірвати всі відпочити з Китаєм визнати Тайвань і розірвати всі відносини з Китаєм
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26.05.2024 21:55 Відповісти
 
 