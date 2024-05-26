Зеленський закликав Байдена та Сі Цзіньпіна приїхати на Саміт миру: Потрібна участь лідерів світу. ВIДЕО

Україна не може зупинити війну власними зусиллями і розраховує на участь лідерів світу у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії влітку цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до світових лідерів, записаному на фоні місць останніх російських ударів по Харкову, інформує Цензор.НЕТ.

"Для них це задоволення - спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - наголошує Зеленський.

"Чи хоче Росія діалогу?" - порушує питання глава держави.

За його словами, Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах.

"Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - додає він.

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Зеленський нагадує, що разом зі Швейцарією Україна готує Саміт миру, який розпочнеться 15 червня.

Наразі є підтвердження участі вже понад 80 держав і Україна продовжує працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт.

"Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - резюмує Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 80 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.