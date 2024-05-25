УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13654 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 845 45

Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до африканських народів з нагоди Дня Африки.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що Африка завжди мала та завжди матиме значення для розвитку всього людства.

"Зараз кожен справжній лідер бачить, що сили на планеті змінюються, і в цьому столітті бути справді сильним буде неможливо без співпраці та взаємоповаги з націями Африки. І це не щось суто політичне. Це факт нашого життя на планеті: Африка, її люди, її можливості, її стабільність будуть визначати, на що здатен увесь наш світ.

Я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй, чий голос незмінно важитиме, коли вирішуються глобальні справи. Кожній зовнішній силі вже варто звикнути до того, що ваш континент є домом для його народів і ви самі обираєте, хто заслуговує на вашу прихильність. Саме так і має бути", - йдеться у зверненні.

Також читайте: Зеленський та прем’єр Кабо-Верде Коррея-і-Сілва обговорили залучення африканських країн до Саміту миру

Зеленський зауважив, що попри жорстоке повномасштабне вторгнення РФ Україна робить максимум, щоб практичними справами підтвердити нашу філософію ставлення до інших народів – нашу повагу до кожного народу.

"Перше – ми зірвали морську блокаду наших портів, розпочату російським флотом, і відновили морський експорт, а також гуманітарне постачання нашого продовольства. Зерно з України вже додає продовольчої безпеки таким країнам, як Єгипет, Алжир, Лівія, Нігерія, Судан, Ефіопія, Сомалі. І ми розширюємо наше постачання продовольства. Ми готові допомагати більше. Ми готові будувати продовольчі хаби в Африці та інвестувати свій досвід у технологічний розвиток ваших країн. Зокрема, нещодавно ми говорили про це із лідером Мозамбіку. Сподіваюся на співпрацю також і з іншими країнами. Друге – Україна завжди з повагою ставилася до тисяч і тисяч студентів із країн Африки, які протягом десятиліть приїжджали на навчання в наші університети. Зрозуміло, що зараз, у час війни на нашій землі, освітній обмін обмежений. Проте він обов’язково буде відновлений – і на основі сучасних потреб. Кожен народ заслуговує на достатньо міцний освітній суверенітет, щоб мати у своїй країні власний фундамент для суспільного розвитку, щоб молоді люди залишалися вдома та будували життя з користю для своєї батьківщини. Ми готові допомагати цьому. І третій пункт – основа основ сучасного життя – енергетика. Через удари російських ракет, через удари російських дронів по наших електростанціях нам необхідно повністю перебудувати українську енергетику – зробити її більш децентралізованою, більш сучасною, більш захищеною, і ми це обов’язково зробимо", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін боїться і хоче зірвати Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Також президент нагадав, що нещодавно Україна здійснила найбільшу одночасну хвилю відкриття посольств в Африці - відкрили десять нових посольств на континенті.

"Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру і всім вам ми бажаємо миру!" - підсумував Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Африка (306) Зеленський Володимир (23829) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
25.05.2024 15:38
+21
Дякую, дуже дякую, потужно. Наркоман галімий.
показати весь коментар
25.05.2024 15:35
+11
Неперевершена промова найвеличнішого африканця! Африканські діти вивчатимуть її у своїх школах!
показати весь коментар
25.05.2024 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віно нетряпочне нелошисте чекає на таких самих з Африки , як вони з Єрмаком? Чи в мене слабкі лінзи в окулярах, літеру "л"прочитала як схожу без лапки зліва ...
показати весь коментар
25.05.2024 17:33 Відповісти
Неперевершена промова найвеличнішого африканця! Африканські діти вивчатимуть її у своїх школах!
показати весь коментар
25.05.2024 15:34 Відповісти
Беріть більше! Нєтлєнку Зе! перекладуть всьома мовами світу, дітей Африки він забезпечить примірниками безплатно..
показати весь коментар
25.05.2024 15:40 Відповісти
А потім знімуть фільм як він запатентованим органом грає на тантамі і оберуть Верховним вождем племені Тумба-Юмба!
показати весь коментар
25.05.2024 15:44 Відповісти
Для одної ПАР знадобиться переклад дванадцятьма мовами!
показати весь коментар
25.05.2024 15:52 Відповісти
А я про що! Це ж як розвернутись можна! Який простір для закопування бабла))
показати весь коментар
25.05.2024 16:02 Відповісти
Дякую, дуже дякую, потужно. Наркоман галімий.
показати весь коментар
25.05.2024 15:35 Відповісти
а хоуйло очікує їх у африканському батальоні.
показати весь коментар
25.05.2024 15:36 Відповісти
рамафоса мазафака не приїде, вони з сасільвою і сі вінніпухом протів. протів всього поганого і за все хороше.
показати весь коментар
25.05.2024 15:37 Відповісти
А "все хороше" - то все, що погане для "білих".
показати весь коментар
25.05.2024 15:50 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2024 15:38 Відповісти
Так Баиден не приіде - саміт котику під хвіст
показати весь коментар
25.05.2024 15:43 Відповісти
Лідери Африки просто так не їздять,вони ложили великий,чорний банан на міжнародне право.Санич,ти їм кожному по 10 тис. тон зерна насип,тоді приїдуть,а якщо по 20 тис. тон насипеш,то вони ще й тризуб собі на руці наб'ють,як мама Єрмака.
показати весь коментар
25.05.2024 15:44 Відповісти
Якщо чесно, то журналіс Литвин, який пише всі ці тексти, повинен молоко за шкідливу роботу отримувати, хоча такого місця роботи він вже, ніколи не знайде...
показати весь коментар
25.05.2024 15:44 Відповісти
,,Чунга- чанга, Чунга-чанга еш кокоси жуй банани Чунга чанга !" (Звернення з нагоди дня Африки.
показати весь коментар
25.05.2024 15:51 Відповісти
********
показати весь коментар
25.05.2024 15:53 Відповісти
Як з писаною торбою. Іди краще органом грати, це в тебе краще виходить.
показати весь коментар
25.05.2024 15:57 Відповісти
...хто на нас, з лігітімним?
показати весь коментар
25.05.2024 15:57 Відповісти
Потужний очикувач
показати весь коментар
25.05.2024 15:59 Відповісти
делегати вже визначені
показати весь коментар
25.05.2024 16:00 Відповісти
То делегатка, походу))
показати весь коментар
25.05.2024 16:04 Відповісти
сорочку білу не забудь вдягнути, позорище
показати весь коментар
25.05.2024 16:11 Відповісти
Рівень найвеличнішого.
показати весь коментар
25.05.2024 16:12 Відповісти
А від Океаніі скільки аттолів будуть надсилати0 своїх представників.
показати весь коментар
25.05.2024 16:22 Відповісти
Своим трудам Отчизну возвеличив,
Народам Африки мы облегчаем Путь.
(Старый совковый лозунг).
показати весь коментар
25.05.2024 16:32 Відповісти
Тим часом як горе президент готуєтся до "форуму миру" рашиські варвари щоденно вбивають мирних громадян та руйнують міста і села.
показати весь коментар
25.05.2024 16:51 Відповісти
Саміт миру-це перднути в калюжу бо нічого такого щоб реально допомогло Україні не буде а тільки Зеля помавпує та покорчиться перед публікою бо йому як блазню хочеться уваги та піару. На ті кошти що підуть на цей саміт купили бо зброї для ЗСУ.
показати весь коментар
25.05.2024 16:57 Відповісти
Африка - как-то по-домашнему... Вошдь какого-то племени папуа будет?
показати весь коментар
25.05.2024 17:35 Відповісти
коли б абрахамія це запрошення оголосив, то з африки всі його родичі поприбігали б, не тільки лідери )))
показати весь коментар
25.05.2024 17:54 Відповісти
Харків знищують,а цей носиться з папірцем,як дурень зі ступою. Цинічно, зрадливо і противно
показати весь коментар
25.05.2024 18:09 Відповісти
А як що буде усе навпоки , Та делегати з Африки , будуть наполягати щоб , Україна припинила вже агресію проти расіі
показати весь коментар
25.05.2024 18:47 Відповісти
А лідери США що вже плюнули на це все?
показати весь коментар
25.05.2024 18:50 Відповісти
Як воно із тим самітом всіх задовбали Це мильна бульбашка
показати весь коментар
25.05.2024 19:02 Відповісти
Как бы выпереть его в Африку. Варианты: Гвинея, Антарктида.
показати весь коментар
25.05.2024 20:55 Відповісти
Папуаси і зулуси його би зразу зарізали і зжерли. Щоправда - пронесло би, але то таке...
показати весь коментар
25.05.2024 21:37 Відповісти
Та йди ти! Оце новина)),,,
показати весь коментар
25.05.2024 21:18 Відповісти
Лідери Африки краще б повернулись до своїх європейських господарів назад
показати весь коментар
25.05.2024 21:33 Відповісти
Так низько Україну не опускав ще жоден президент. Навіть Янукович. Науру-коддівуар-кабоверде - африкано... З цим обдолбаним підарасом уже ніхто не хоче розмовляти. Цей ср. "саміт миру", по-перше - нічого не вартий і не несе жодних юридичних зобов"язань. А, по-друге - це "біла ворона" для зе-лохів, щоб відвернути увагу від повного провалу на фронтах, всіх векторів зовнішньої і внутрішньої політики. ПОВНИЙ ПРОВАЛ.
показати весь коментар
25.05.2024 21:33 Відповісти
глобальный пердёжь зе ленского
показати весь коментар
25.05.2024 23:01 Відповісти
Потужна промова! А ж сльозу вибиває!!!
показати весь коментар
26.05.2024 00:03 Відповісти
Вовачка 🤡 ...ну чого тебе так Господь не взлюбив , лишивши розуму ...? Зайчик ти під коремлівською ялиночкою ...вже бл* ь Літо і ти вже ніхто ...іди нах... не муч Україну !!!
показати весь коментар
26.05.2024 00:27 Відповісти
А ти очікуєш допомоги військ Естонії?.... бо Президент Естонії сказав :"Що Україна відмовилась від їхньої допомоги"?Посилання на цензор.нет.
показати весь коментар
26.05.2024 01:27 Відповісти
 
 