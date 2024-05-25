Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до африканських народів з нагоди Дня Африки.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що Африка завжди мала та завжди матиме значення для розвитку всього людства.

"Зараз кожен справжній лідер бачить, що сили на планеті змінюються, і в цьому столітті бути справді сильним буде неможливо без співпраці та взаємоповаги з націями Африки. І це не щось суто політичне. Це факт нашого життя на планеті: Африка, її люди, її можливості, її стабільність будуть визначати, на що здатен увесь наш світ.

Я щиро бажаю, щоб Африка була континентом миру, поваги до кожної спільноти та незмінно суверенних націй, чий голос незмінно важитиме, коли вирішуються глобальні справи. Кожній зовнішній силі вже варто звикнути до того, що ваш континент є домом для його народів і ви самі обираєте, хто заслуговує на вашу прихильність. Саме так і має бути", - йдеться у зверненні.

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Зеленський зауважив, що попри жорстоке повномасштабне вторгнення РФ Україна робить максимум, щоб практичними справами підтвердити нашу філософію ставлення до інших народів – нашу повагу до кожного народу.

"Перше – ми зірвали морську блокаду наших портів, розпочату російським флотом, і відновили морський експорт, а також гуманітарне постачання нашого продовольства. Зерно з України вже додає продовольчої безпеки таким країнам, як Єгипет, Алжир, Лівія, Нігерія, Судан, Ефіопія, Сомалі. І ми розширюємо наше постачання продовольства. Ми готові допомагати більше. Ми готові будувати продовольчі хаби в Африці та інвестувати свій досвід у технологічний розвиток ваших країн. Зокрема, нещодавно ми говорили про це із лідером Мозамбіку. Сподіваюся на співпрацю також і з іншими країнами. Друге – Україна завжди з повагою ставилася до тисяч і тисяч студентів із країн Африки, які протягом десятиліть приїжджали на навчання в наші університети. Зрозуміло, що зараз, у час війни на нашій землі, освітній обмін обмежений. Проте він обов’язково буде відновлений – і на основі сучасних потреб. Кожен народ заслуговує на достатньо міцний освітній суверенітет, щоб мати у своїй країні власний фундамент для суспільного розвитку, щоб молоді люди залишалися вдома та будували життя з користю для своєї батьківщини. Ми готові допомагати цьому. І третій пункт – основа основ сучасного життя – енергетика. Через удари російських ракет, через удари російських дронів по наших електростанціях нам необхідно повністю перебудувати українську енергетику – зробити її більш децентралізованою, більш сучасною, більш захищеною, і ми це обов’язково зробимо", - наголосив Зеленський.

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Також президент нагадав, що нещодавно Україна здійснила найбільшу одночасну хвилю відкриття посольств в Африці - відкрили десять нових посольств на континенті.

"Очікуємо лідерів Африки на Саміті миру і всім вам ми бажаємо миру!" - підсумував Зеленський.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.