Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к африканским народам по случаю Дня Африки.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Африка всегда имела и всегда будет иметь значение для развития всего человечества.

"Сейчас каждый настоящий лидер видит, что силы на планете меняются, и в этом веке быть действительно сильным будет невозможно без сотрудничества и взаимоуважения с нациями Африки. И это не что-то чисто политическое. Это факт нашей жизни на планете: Африка, ее люди, ее возможности, ее стабильность будут определять, на что способен весь наш мир.

Я искренне желаю, чтобы Африка была континентом мира, уважения к каждому сообществу и неизменно суверенных наций, чей голос неизменно будет весить, когда решаются глобальные дела. Каждой внешней силе уже стоит привыкнуть к тому, что ваш континент является домом для его народов и вы сами выбираете, кто заслуживает вашей благосклонности. Именно так и должно быть", - говорится в обращении.

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Зеленский отметил, что несмотря на жестокое полномасштабное вторжение РФ Украина делает максимум, чтобы практическими делами подтвердить нашу философию отношения к другим народам - наше уважение к каждому народу.

"Первое - мы сорвали морскую блокаду наших портов, начатую российским флотом, и возобновили морской экспорт, а также гуманитарные поставки нашего продовольствия. Зерно из Украины уже добавляет продовольственной безопасности таким странам, как Египет, Алжир, Ливия, Нигерия, Судан, Эфиопия, Сомали. И мы расширяем наши поставки продовольствия. Мы готовы помогать больше. Мы готовы строить продовольственные хабы в Африке и инвестировать свой опыт в технологическое развитие ваших стран. В частности, недавно мы говорили об этом с лидером Мозамбика. Надеюсь на сотрудничество также и с другими странами. Второе - Украина всегда с уважением относилась к тысячам и тысячам студентов из стран Африки, которые на протяжении десятилетий приезжали на обучение в наши университеты. Понятно, что сейчас, во время войны на нашей земле, образовательный обмен ограничен. Однако он обязательно будет восстановлен - и на основе современных потребностей. Каждый народ заслуживает достаточно крепкого образовательного суверенитета, чтобы иметь в своей стране собственный фундамент для общественного развития, чтобы молодые люди оставались дома и строили жизнь с пользой для своей родины. Мы готовы помогать этому. И третий пункт - основа основ современной жизни - энергетика. Из-за ударов российских ракет, из-за ударов российских дронов по нашим электростанциям нам необходимо полностью перестроить украинскую энергетику - сделать ее более децентрализованной, более современной, более защищенной, и мы это обязательно сделаем", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент напомнил, что недавно Украина осуществила самую большую одновременную волну открытия посольств в Африке - открыли десять новых посольств на континенте.

"Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира и всем вам мы желаем мира!" - подытожил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.