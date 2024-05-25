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Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к африканским народам по случаю Дня Африки.

Об этом говорится в обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что Африка всегда имела и всегда будет иметь значение для развития всего человечества.

"Сейчас каждый настоящий лидер видит, что силы на планете меняются, и в этом веке быть действительно сильным будет невозможно без сотрудничества и взаимоуважения с нациями Африки. И это не что-то чисто политическое. Это факт нашей жизни на планете: Африка, ее люди, ее возможности, ее стабильность будут определять, на что способен весь наш мир.

Я искренне желаю, чтобы Африка была континентом мира, уважения к каждому сообществу и неизменно суверенных наций, чей голос неизменно будет весить, когда решаются глобальные дела. Каждой внешней силе уже стоит привыкнуть к тому, что ваш континент является домом для его народов и вы сами выбираете, кто заслуживает вашей благосклонности. Именно так и должно быть", - говорится в обращении.

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Зеленский отметил, что несмотря на жестокое полномасштабное вторжение РФ Украина делает максимум, чтобы практическими делами подтвердить нашу философию отношения к другим народам - наше уважение к каждому народу.

"Первое - мы сорвали морскую блокаду наших портов, начатую российским флотом, и возобновили морской экспорт, а также гуманитарные поставки нашего продовольствия. Зерно из Украины уже добавляет продовольственной безопасности таким странам, как Египет, Алжир, Ливия, Нигерия, Судан, Эфиопия, Сомали. И мы расширяем наши поставки продовольствия. Мы готовы помогать больше. Мы готовы строить продовольственные хабы в Африке и инвестировать свой опыт в технологическое развитие ваших стран. В частности, недавно мы говорили об этом с лидером Мозамбика. Надеюсь на сотрудничество также и с другими странами. Второе - Украина всегда с уважением относилась к тысячам и тысячам студентов из стран Африки, которые на протяжении десятилетий приезжали на обучение в наши университеты. Понятно, что сейчас, во время войны на нашей земле, образовательный обмен ограничен. Однако он обязательно будет восстановлен - и на основе современных потребностей. Каждый народ заслуживает достаточно крепкого образовательного суверенитета, чтобы иметь в своей стране собственный фундамент для общественного развития, чтобы молодые люди оставались дома и строили жизнь с пользой для своей родины. Мы готовы помогать этому. И третий пункт - основа основ современной жизни - энергетика. Из-за ударов российских ракет, из-за ударов российских дронов по нашим электростанциям нам необходимо полностью перестроить украинскую энергетику - сделать ее более децентрализованной, более современной, более защищенной, и мы это обязательно сделаем", - подчеркнул Зеленский.

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Также президент напомнил, что недавно Украина осуществила самую большую одновременную волну открытия посольств в Африке - открыли десять новых посольств на континенте.

"Ожидаем лидеров Африки на Саммите мира и всем вам мы желаем мира!" - подытожил Зеленский.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Африка (278) Зеленский Владимир (20362) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+23
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25.05.2024 15:38
+21
Дякую, дуже дякую, потужно. Наркоман галімий.
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25.05.2024 15:35
+11
Неперевершена промова найвеличнішого африканця! Африканські діти вивчатимуть її у своїх школах!
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25.05.2024 15:34
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Правила форума Совет форумчан
віно нетряпочне нелошисте чекає на таких самих з Африки , як вони з Єрмаком? Чи в мене слабкі лінзи в окулярах, літеру "л"прочитала як схожу без лапки зліва ...
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25.05.2024 17:33 Ответить
Неперевершена промова найвеличнішого африканця! Африканські діти вивчатимуть її у своїх школах!
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25.05.2024 15:34 Ответить
Беріть більше! Нєтлєнку Зе! перекладуть всьома мовами світу, дітей Африки він забезпечить примірниками безплатно..
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25.05.2024 15:40 Ответить
А потім знімуть фільм як він запатентованим органом грає на тантамі і оберуть Верховним вождем племені Тумба-Юмба!
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25.05.2024 15:44 Ответить
Для одної ПАР знадобиться переклад дванадцятьма мовами!
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25.05.2024 15:52 Ответить
А я про що! Це ж як розвернутись можна! Який простір для закопування бабла))
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25.05.2024 16:02 Ответить
Дякую, дуже дякую, потужно. Наркоман галімий.
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25.05.2024 15:35 Ответить
а хоуйло очікує їх у африканському батальоні.
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25.05.2024 15:36 Ответить
рамафоса мазафака не приїде, вони з сасільвою і сі вінніпухом протів. протів всього поганого і за все хороше.
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25.05.2024 15:37 Ответить
А "все хороше" - то все, що погане для "білих".
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25.05.2024 15:50 Ответить
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25.05.2024 15:38 Ответить
Так Баиден не приіде - саміт котику під хвіст
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25.05.2024 15:43 Ответить
Лідери Африки просто так не їздять,вони ложили великий,чорний банан на міжнародне право.Санич,ти їм кожному по 10 тис. тон зерна насип,тоді приїдуть,а якщо по 20 тис. тон насипеш,то вони ще й тризуб собі на руці наб'ють,як мама Єрмака.
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25.05.2024 15:44 Ответить
Якщо чесно, то журналіс Литвин, який пише всі ці тексти, повинен молоко за шкідливу роботу отримувати, хоча такого місця роботи він вже, ніколи не знайде...
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25.05.2024 15:44 Ответить
,,Чунга- чанга, Чунга-чанга еш кокоси жуй банани Чунга чанга !" (Звернення з нагоди дня Африки.
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25.05.2024 15:51 Ответить
********
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25.05.2024 15:53 Ответить
Як з писаною торбою. Іди краще органом грати, це в тебе краще виходить.
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25.05.2024 15:57 Ответить
...хто на нас, з лігітімним?
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25.05.2024 15:57 Ответить
Потужний очикувач
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25.05.2024 15:59 Ответить
делегати вже визначені
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25.05.2024 16:00 Ответить
То делегатка, походу))
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25.05.2024 16:04 Ответить
сорочку білу не забудь вдягнути, позорище
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25.05.2024 16:11 Ответить
Рівень найвеличнішого.
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25.05.2024 16:12 Ответить
А від Океаніі скільки аттолів будуть надсилати0 своїх представників.
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25.05.2024 16:22 Ответить
Своим трудам Отчизну возвеличив,
Народам Африки мы облегчаем Путь.
(Старый совковый лозунг).
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25.05.2024 16:32 Ответить
Тим часом як горе президент готуєтся до "форуму миру" рашиські варвари щоденно вбивають мирних громадян та руйнують міста і села.
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25.05.2024 16:51 Ответить
Саміт миру-це перднути в калюжу бо нічого такого щоб реально допомогло Україні не буде а тільки Зеля помавпує та покорчиться перед публікою бо йому як блазню хочеться уваги та піару. На ті кошти що підуть на цей саміт купили бо зброї для ЗСУ.
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25.05.2024 16:57 Ответить
Африка - как-то по-домашнему... Вошдь какого-то племени папуа будет?
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25.05.2024 17:35 Ответить
коли б абрахамія це запрошення оголосив, то з африки всі його родичі поприбігали б, не тільки лідери )))
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25.05.2024 17:54 Ответить
Харків знищують,а цей носиться з папірцем,як дурень зі ступою. Цинічно, зрадливо і противно
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25.05.2024 18:09 Ответить
А як що буде усе навпоки , Та делегати з Африки , будуть наполягати щоб , Україна припинила вже агресію проти расіі
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25.05.2024 18:47 Ответить
А лідери США що вже плюнули на це все?
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25.05.2024 18:50 Ответить
Як воно із тим самітом всіх задовбали Це мильна бульбашка
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25.05.2024 19:02 Ответить
Как бы выпереть его в Африку. Варианты: Гвинея, Антарктида.
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25.05.2024 20:55 Ответить
Папуаси і зулуси його би зразу зарізали і зжерли. Щоправда - пронесло би, але то таке...
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25.05.2024 21:37 Ответить
Та йди ти! Оце новина)),,,
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25.05.2024 21:18 Ответить
Лідери Африки краще б повернулись до своїх європейських господарів назад
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25.05.2024 21:33 Ответить
Так низько Україну не опускав ще жоден президент. Навіть Янукович. Науру-коддівуар-кабоверде - африкано... З цим обдолбаним підарасом уже ніхто не хоче розмовляти. Цей ср. "саміт миру", по-перше - нічого не вартий і не несе жодних юридичних зобов"язань. А, по-друге - це "біла ворона" для зе-лохів, щоб відвернути увагу від повного провалу на фронтах, всіх векторів зовнішньої і внутрішньої політики. ПОВНИЙ ПРОВАЛ.
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25.05.2024 21:33 Ответить
глобальный пердёжь зе ленского
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25.05.2024 23:01 Ответить
Потужна промова! А ж сльозу вибиває!!!
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26.05.2024 00:03 Ответить
Вовачка 🤡 ...ну чого тебе так Господь не взлюбив , лишивши розуму ...? Зайчик ти під коремлівською ялиночкою ...вже бл* ь Літо і ти вже ніхто ...іди нах... не муч Україну !!!
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26.05.2024 00:27 Ответить
А ти очікуєш допомоги військ Естонії?.... бо Президент Естонії сказав :"Що Україна відмовилась від їхньої допомоги"?Посилання на цензор.нет.
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26.05.2024 01:27 Ответить
 
 