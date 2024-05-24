Путин боится и хочет сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 821-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел в Харькове совещание по безопасности - были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.
Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи - с учетом информации от разведок. Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать Саммит. Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности.
России нечего противопоставить мировому большинству: несмотря на всю путинскую ложь, он зависит от окружения - в широком смысле этого слова. От международного окружения - тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это на самом деле понимает.
Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", - рассказал Зеленский.
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І щоб в подальшому не стало, Україна в плюсі.
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них. Джерело:
Що може дати той Самміт? ЗЕ досі не озвучів жодної питомої цілі цього пустопорожнього збіговиська. Як він збирається досягти успіху, не маючі чітко окремленої мети?
Хоча здається мета все ж є: "Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати", Зеленський збирається брехати більш за інших учасників.
Це й буде його ЗЕбільний успіх.
Єдиний успіх.
Ну,приймуть резолюцію,опублікують,що далі?
Ага,путін злякається,бо вовочка,агент буратіно, сказав....
талантіЩє
Може хто знає?
Але це неточно.
Біда.
Нам потрібні вибори.
путін Бубочку боїться аж сереться від страху 🤣
ООН повинна прийняти рішення. Також рішення про розслідування всіх злочинів росії і Трибунал.
В смысле по всей россии. Я за.