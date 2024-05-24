Путин боится и хочет сорвать Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 821-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел в Харькове совещание по безопасности - были доклады военных, руководителей специальных служб, областной и городской власти. Сейчас нашим воинам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты.

Обсудили сегодня также дальнейшие наши задачи - с учетом информации от разведок. Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать Саммит. Мир способен принудить Россию к миру и к соблюдению норм международной безопасности.

России нечего противопоставить мировому большинству: несмотря на всю путинскую ложь, он зависит от окружения - в широком смысле этого слова. От международного окружения - тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это на самом деле понимает.

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Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без лжи он абсолютно никто. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам с организацией Саммита и проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе", - рассказал Зеленский.