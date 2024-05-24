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Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике: Поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ

Спільна заява Китаю та Бразилії щодо України

Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.

Об этом говорится в коммюнике о переговорах в Пекине топ-дипломата Китая Ван И с главным советником президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморимом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что предлагают Китай и Бразилия?

В документе страны сформулировали шесть пунктов, которые, по их мнению, позволят решить "украинский кризис". Сама же Россия в коммюнике не упоминается ни разу и не понятно, касаются ли эти призывы вообще страны-агрессора, которая более двух лет назад начала широкомасштабное вторжение в Украину.

Во-первых, Китай и Бразилия призывают "все стороны" придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширять поле боевых действий, обострять ситуацию на фронте и избегать провокаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - Bloomberg

Страны призывают к переговорам

Кроме того, в заявлении страны отмечают диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь решения "украинского кризиса", а также необходимость деэскалации и всеобъемлющего прекращения огня.

"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в надлежащее время, которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честном обсуждении всех мирных планов", - говорится в коммюнике.

Следующий пункт касается увеличения гуманитарной помощи "соответствующим регионам", предотвращения гуманитарного кризиса и избежания нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, а также защиты гражданских лиц.

Использование оружия

Китай и Бразилия акцентируют также на неприемлемости использования оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического, а также недопустимости нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира, - СМИ

В то же время в документе нет уточнения, касаются ли эти два пункта именно российско-украинской войны.

Международное сотрудничество

Последним пунктом Китай и Бразилия призывают противодействовать "разделению мира на изолированные политические или экономические группы" и прилагать усилия для усиления международного сотрудничества в сферах энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критической инфраструктуры.

"Обе стороны (Китай и Бразилия) приглашают членов международного сообщества поддержать и одобрить вышеупомянутые совместные договоренности и совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам", - говорится в коммюнике.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

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Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Бразилия (304) Китай (2949) россия (95441) Ван И (70) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+30
Цікаво, а нацистів на чолі з гітлером, під час другої світової, запрошували на подібні дійства?
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24.05.2024 09:27
+25
Це будуть чергові посиденьки без конкретного результату. Приймуть якусь декларацію "за все хороше та проти всього поганого" і пороз'їжджаються.
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24.05.2024 09:31
+15
це все зрозуміло.., але час втрачено, не кажучи, що ворогу начхати на ту "формулу миру", як і на всіх. хто там.. В них є Китай, П/Корея та Іран, а це "трохи забагато", як для нас..
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24.05.2024 09:43
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а нацистів на чолі з гітлером, під час другої світової, запрошували на подібні дійства?
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24.05.2024 09:27 Ответить
там хоча б сили були не в такому співвідношенні, як зараз..Бо 1:20--то якось той саміт ні про шо
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24.05.2024 09:40 Ответить
З чого ви взяли, що "1:20"?
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24.05.2024 10:00 Ответить
В Тегеран, в Ялту... Однак в ті часи події ще інколи називали своїми іменами - т. Гітлер і т. Сталін звичайно називали себе визволителями, але інший світ не зрівнював агресора з жертвою і не закликав жертву прийняти "мирний план" агресора.

А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...

Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
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24.05.2024 09:55 Ответить
ну так !!! з початку з коричнивими німецькими нацистами Захід (В.Британія, Франція) згідно "мюненської змови" поділила Чехословатчину, потім 2 нацистьких режими, у серпні 1939 року, червоний і коричневий, поділили між собою Польщу та усю Європу згідно так званого пакту "молотова-ребентропа" !!! потім у так звану, міфічну "вов" західні союзники червоних комуно-нацистів (срср), по антигітлерівській коаліції, США, В.Британія поділили Європу, віддавши червоним нацистам, одним із зачинщиків 2Світової війни, під окупацію майже на 50 років, усі країни сходу Європи від країн Балтії, Схівдної прусії, Карелії (як частини Фінляндії) на півночі до Болгарії, колишньої югославії на півдні, до так 1/3 Німетчини (так званої "гдр" з половиною Берліну) на заході !!! деякі території цих країн, наприклад Карелія, Східна Прусія окуповані кацапами сьогодні !!!
)(уйло ж хоче що б йому зараз віддали те що союзники, червоних комуно-нацистів, по антигітлерівській коаліції наобіцяли червоному нацисту, узурпатору йосці сталіну (джугашвілі) спочатку в Тегерані, а потім у Ялті - відродження срср, "варшавського договору" і так званорго "сев" ...
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24.05.2024 12:13 Ответить
Китайоз треба слати на йух, бо вони використовують шизофреніка Пуйла на свою користь. Заодно чекають, доки Росія ослабне настільки, що труп Пуйла пропливе по ріці мимо Сі. Для цього моменту у Сі вже припасено три гармошки на випадок, якщо дві порвуться.
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24.05.2024 15:57 Ответить
Нє, вони Піпу обожнюють. Всі чотири струни порвуть
Це в них як балабайка у кацапів
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24.05.2024 17:35 Ответить
надо оккупацию китая Японией называть "китайским кризисом "
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24.05.2024 21:55 Ответить
Звісно. Що іще ви хотіли почути ?Навіщо вимолювати ворогів стати на твою сторону. Не розумію.
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24.05.2024 09:27 Ответить
Ну і нехай, ці двоє убогих, підтримують воєнного злочинця???
Прутін убиває ЛЮДЕЙ, ще з часів першої Чеченської війни, кадиров може це підтвердити з мешканцями Ічкерії!
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24.05.2024 09:27 Ответить
це все зрозуміло.., але час втрачено, не кажучи, що ворогу начхати на ту "формулу миру", як і на всіх. хто там.. В них є Китай, П/Корея та Іран, а це "трохи забагато", як для нас..
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24.05.2024 09:43 Ответить
Це будуть чергові посиденьки без конкретного результату. Приймуть якусь декларацію "за все хороше та проти всього поганого" і пороз'їжджаються.
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24.05.2024 09:31 Ответить
саме так і буде.., бо щось інше ніхто не в змозі, ще і не хочуть.
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24.05.2024 09:44 Ответить
Хочуть влаштувати там колотнечу. Хоча від тої ''говорильні'' користі буде мало. Щоб вони там не вирішили, щоб вони там не підписали-*уйло їх пошле. Тому кацапню треба бити всім цивілізованим світом! Україна сама ту саранчу не знищить.
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24.05.2024 09:31 Ответить
Вісь зла вимальовується все чіткіше.
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24.05.2024 09:32 Ответить
Китай, зразумел, Бразилія куди?Дебилоіди.
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24.05.2024 09:32 Ответить
А чого вас здивувала бразілія? Вона в питанні щодо того щоб Україна була знищєна одразу підтримала мордор і послідовно виступає на боці москалів. Те що найвеличніший віщує своєму лохторату що бразілія гуд то проблема лохторату.
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24.05.2024 11:08 Ответить
та Бразилії пофіг на "конфлікт" в Україні, їхні ЗМІ наз. це війною, зацікавлені лише кілька осіб
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17.06.2024 13:59 Ответить
Перекладу з "китайсько-бразильської" на людську мову - бла-бла-бла.
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24.05.2024 09:38 Ответить
Хай ці 2 гонд..ни, країна одного з яких є підписантом Будапештського меморандуму як дерна держава, відкриють Статут ООН і пальцем покажуть, що агресор може на рівних проводити переговори з жертвою агресії та ще вимагати для себе якійсь умови
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24.05.2024 09:39 Ответить
Опублікуйте для китайсько-бразильських гандонів напрямок накуй.
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24.05.2024 09:43 Ответить
їм на ті публікації чхати
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24.05.2024 09:45 Ответить
Типу не чхати на їхнє сране комюніке.
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24.05.2024 11:27 Ответить
Що для них найважливіше "заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій", тобто доки українців убивають десть там в Україні все порядку...
Це й насправді стосується і до інших країн, які забороняють нам обстрілювати їх зброєю РФ.
Єдина гарантія вашої безпеки це не НАТО і інші договори, а наявність ЯЗ і чітка доктрина її застосування, все решта ілюзія...
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24.05.2024 09:54 Ответить
Якщо хитродупі китайці жонглюють терміном "українська криза", то взагалі тоді до чого зайвохромосомна русня у перемовинах?

Лицемірні азіати повинні визначитись: "Вам шашєчкі, ілі єхать...?"
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24.05.2024 09:59 Ответить
Вони вже визначились і дуже неприємно для нас та євроатлантики.
Тому "не дивимось вгору", яким потворним - з моральної точки зору - виявилось людство в цілому.
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24.05.2024 11:34 Ответить
Тоді що? Правильно - мавпи і вузькоокі йдуть на йух!
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24.05.2024 10:00 Ответить
Не дуже понятно. Якщо китайцям з бразильцями не подобається наш форум - хай організують свій. Запросять туди і рашку, і іран з хамасом можуть запросити. Флаг вам в руки як то кажуть. Подивимось на ефективність.
Давайть, Сі, покажи хто тут у світі лідєр, а хто підєр. Хоча всі і так це знають, просто корчать іх себе дурачків.
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24.05.2024 10:07 Ответить
трохи простіше, як на мій погляд, то Бразилії "конфлікт" як-то пофіг, але їм важливо хоч з Китаєм мати щось спільне, аби протистояти амерам
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17.06.2024 14:04 Ответить
Так рашисты же сами не хотят приезжать на этот самый форум... пусть китайцы и бразильцы их угововаривают для начала
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24.05.2024 10:10 Ответить
Нічого їм не заважає провести ту конференцію у трьох. Китай, Бразилія та роззсія.
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24.05.2024 10:11 Ответить
Цікаво, скільки мільйонів китайців вже пакують речі для переїзду в Бразилію укрєплять дружбу?
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24.05.2024 10:12 Ответить
Цікаво, а у зустрічному комюніке можна писати "Ну то йдіть усі утрьох нах*й!"...?
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24.05.2024 10:18 Ответить
Об этом не принято говорить, но Запад это объединение всех белых людей, причем исключительно белых. Все эти разноцветные страны всегда будут против.
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24.05.2024 10:27 Ответить
а шо таке "Запад" ? 😶
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17.06.2024 14:05 Ответить
Схоже, з-поміж двох лікуватимуть того, кого дешевше, але не хворого. З якого переляку російську кризу назвали українською? Щоб тепер узаконити окупацію мільйонів українців? То чи потрібні такі торгівельні партнери? Репутація має бути хоча б нейтральною , а не гидкою.
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24.05.2024 10:29 Ответить
уже Италия и Германия четко сказали, что эти "мирные" посиденьки не имеют за собой юридической силы, а бенин Нарик носиться с ними как дурень, показывая свои "достижения" которых нет, вот Оманский договорняк тот действует и Украина каждый день его ощущает....ждем когда всплывет вся его суть....
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24.05.2024 10:35 Ответить
А от невдовзі доведеться Бразилії якось домовлятися з Чілі...Чілійцям - перемоги!!
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24.05.2024 10:39 Ответить
Две нищебродских страны по ВВП на душу населения объединились))))
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24.05.2024 10:39 Ответить
Нажаль у орків партнери надійніші чим у нас... для яких business as usual і вибори мають більше значення чим надання озброєння для ударів по раші...

Реально вирішити ситуацію можна тільки за переговорами але це мають бути Франція, Німечина, Британія, США, Індія та Китай... від кого насправді залежить хід війни...
Китай вирішує геополітничні проблеми через підтримку орків ну і заробляє на війні... без його підтримки орки швидко підуть на завершення....

Це як було при мінських домовленостей коли типу садили за стіл переговорів з ДНР хоча ті ніх... не вирішували а реально рішав кукловод раша... так і тут реально рішає Китай...
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24.05.2024 10:44 Ответить
Іде третя світова війна. То що головні супротивники не втягнулися в відкриті бойові дії то тільке питання часу, ну або якась зі сторін, тобто або Китай або США, рухне економічно. Китай хоче підтягнутися після штатів, але Байден не хоче воювати зовсім. Зато є шанс що трамп стане призедентом то він точно випаде в ізоляцію і тоді китай піде воювати відкрито. Нажаль для нас це не будуть болота, бо прутін вже продав все китаю і зараз своїм мясом руйнує глобальний світ, як свого часу то робив Гітлєр на чолі Німеччини.
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24.05.2024 11:15 Ответить
Китай дуже вразливий, варто лише зруйнувати їхні зовнішні контакти - вони їздять самі себе.
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17.06.2024 14:11 Ответить
Ні. Кацапію поки не допускають. Весь цивілізований Світ побоюється зустрічі Зелі з Пуйлом. Мало чого актор ще такого побачить в очах кагебіста. І всі зусилля партнерів виявляться марними перед ледве стримуваним бажанням Зе-обли до продовження домовлянь з кацапами.
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24.05.2024 12:05 Ответить
Зустрілись дві мавпи-бразильська і жовтоморда.Можете зі своїм комюніке піти нах обоє.
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24.05.2024 12:28 Ответить
посередниками "врегулювання" вони не будуть, нехай навіть не мріють.
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24.05.2024 12:56 Ответить
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, КОНГО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)…

******* «ВІСЬ ЗЛА»…
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24.05.2024 13:40 Ответить
что то до хоена ты союзников приписал своей вонючей паРаше
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24.05.2024 21:50 Ответить
не капси, навіть не читав
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17.06.2024 14:12 Ответить
Щось я не пам'ятаю щоби адольфа гітлера запрошували на тегеранську і ялтинську конференції 1943-44 рр. А може я не ту історію вчив в школі та інституті???
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24.05.2024 15:14 Ответить
гандони
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24.05.2024 15:36 Ответить
Нищебродные фавелы и хозяин ишака очень хотят увидеть ботоксного
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24.05.2024 15:53 Ответить
Сильно подосрали такое заявив. Не приехать и промолчать ---это одно, а такое быкануть---это предательство и неуважение к тем что приедут.
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24.05.2024 20:18 Ответить
а хто й кого "предательство и неуважение" ?
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17.06.2024 14:16 Ответить
 
 