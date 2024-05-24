Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике: Поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ

Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.

Об этом говорится в коммюнике о переговорах в Пекине топ-дипломата Китая Ван И с главным советником президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморимом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что предлагают Китай и Бразилия?

В документе страны сформулировали шесть пунктов, которые, по их мнению, позволят решить "украинский кризис". Сама же Россия в коммюнике не упоминается ни разу и не понятно, касаются ли эти призывы вообще страны-агрессора, которая более двух лет назад начала широкомасштабное вторжение в Украину.

Во-первых, Китай и Бразилия призывают "все стороны" придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширять поле боевых действий, обострять ситуацию на фронте и избегать провокаций.

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Страны призывают к переговорам

Кроме того, в заявлении страны отмечают диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь решения "украинского кризиса", а также необходимость деэскалации и всеобъемлющего прекращения огня.

"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в надлежащее время, которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честном обсуждении всех мирных планов", - говорится в коммюнике.

Следующий пункт касается увеличения гуманитарной помощи "соответствующим регионам", предотвращения гуманитарного кризиса и избежания нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, а также защиты гражданских лиц.

Использование оружия

Китай и Бразилия акцентируют также на неприемлемости использования оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического, а также недопустимости нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.

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В то же время в документе нет уточнения, касаются ли эти два пункта именно российско-украинской войны.

Международное сотрудничество

Последним пунктом Китай и Бразилия призывают противодействовать "разделению мира на изолированные политические или экономические группы" и прилагать усилия для усиления международного сотрудничества в сферах энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критической инфраструктуры.

"Обе стороны (Китай и Бразилия) приглашают членов международного сообщества поддержать и одобрить вышеупомянутые совместные договоренности и совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам", - говорится в коммюнике.

Глобальный саммит мира

Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

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Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.