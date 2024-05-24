Китай и Бразилия опубликовали совместное коммюнике: Поддерживают "мирную конференцию" по Украине только с участием РФ
Китай и Бразилия разделяют общую позицию по политическому урегулированию российско-украинской войны и поддерживают проведение Глобального саммита мира при равноправном участии всех сторон, включая Россию.
Об этом говорится в коммюнике о переговорах в Пекине топ-дипломата Китая Ван И с главным советником президента Бразилии по вопросам международной политики Селсо Аморимом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что предлагают Китай и Бразилия?
В документе страны сформулировали шесть пунктов, которые, по их мнению, позволят решить "украинский кризис". Сама же Россия в коммюнике не упоминается ни разу и не понятно, касаются ли эти призывы вообще страны-агрессора, которая более двух лет назад начала широкомасштабное вторжение в Украину.
Во-первых, Китай и Бразилия призывают "все стороны" придерживаться трех принципов деэскалации ситуации, а именно запрета расширять поле боевых действий, обострять ситуацию на фронте и избегать провокаций.
Страны призывают к переговорам
Кроме того, в заявлении страны отмечают диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь решения "украинского кризиса", а также необходимость деэскалации и всеобъемлющего прекращения огня.
"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в надлежащее время, которую признают как Россия, так и Украина, при равноправном участии всех сторон, а также честном обсуждении всех мирных планов", - говорится в коммюнике.
Следующий пункт касается увеличения гуманитарной помощи "соответствующим регионам", предотвращения гуманитарного кризиса и избежания нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, а также защиты гражданских лиц.
Использование оружия
Китай и Бразилия акцентируют также на неприемлемости использования оружия массового уничтожения, в частности ядерного, химического и биологического, а также недопустимости нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты.
В то же время в документе нет уточнения, касаются ли эти два пункта именно российско-украинской войны.
Международное сотрудничество
Последним пунктом Китай и Бразилия призывают противодействовать "разделению мира на изолированные политические или экономические группы" и прилагать усилия для усиления международного сотрудничества в сферах энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критической инфраструктуры.
"Обе стороны (Китай и Бразилия) приглашают членов международного сообщества поддержать и одобрить вышеупомянутые совместные договоренности и совместно сыграть конструктивную роль в деэскалации ситуации и содействии мирным переговорам", - говорится в коммюнике.
Глобальный саммит мира
Напомним, на двухдневной конференции высокого уровня будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
В целом уже более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...
Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
)(уйло ж хоче що б йому зараз віддали те що союзники, червоних комуно-нацистів, по антигітлерівській коаліції наобіцяли червоному нацисту, узурпатору йосці сталіну (джугашвілі) спочатку в Тегерані, а потім у Ялті - відродження срср, "варшавського договору" і так званорго "сев" ...
Це в них як балабайка у кацапів
Прутін убиває ЛЮДЕЙ, ще з часів першої Чеченської війни, кадиров може це підтвердити з мешканцями Ічкерії!
Це й насправді стосується і до інших країн, які забороняють нам обстрілювати їх зброєю РФ.
Єдина гарантія вашої безпеки це не НАТО і інші договори, а наявність ЯЗ і чітка доктрина її застосування, все решта ілюзія...
Лицемірні азіати повинні визначитись: "Вам шашєчкі, ілі єхать...?"
Тому "не дивимось вгору", яким потворним - з моральної точки зору - виявилось людство в цілому.
Давайть, Сі, покажи хто тут у світі лідєр, а хто підєр. Хоча всі і так це знають, просто корчать іх себе дурачків.
Реально вирішити ситуацію можна тільки за переговорами але це мають бути Франція, Німечина, Британія, США, Індія та Китай... від кого насправді залежить хід війни...
Китай вирішує геополітничні проблеми через підтримку орків ну і заробляє на війні... без його підтримки орки швидко підуть на завершення....
Це як було при мінських домовленостей коли типу садили за стіл переговорів з ДНР хоча ті ніх... не вирішували а реально рішав кукловод раша... так і тут реально рішає Китай...
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, КОНГО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ);
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)…
******* «ВІСЬ ЗЛА»…