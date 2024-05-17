Лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира, - СМИ

Президенты Бразилии Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Brasil.

Дипломатические источники заявили, что Лула да Силва и глава МИД Мауро Виейра решили, что делегацию, которая представит Бразилию на саммите, возглавит не президент. Пока неизвестно, кто это будет делать.

Издание отмечает, что по мнению бразильского лидера и представителей МИД, Луле "нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют две стороны конфликта".

В то же время Daily Maveric, со ссылкой на представителя президента ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает, что лидер Южно-Африканской Репспублики также не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

Рамафоса не будет присутствовать "из-за происходящих послевыборных процессов". Вероятно, что участие будет принимать кто-то из представителей правительства ЮАР.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.