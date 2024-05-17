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Лидеры Бразилии и ЮАР не будут участвовать в Глобальном саммите мира, - СМИ

Лідери ПАР та Бразилії не братимуть участь у Глобальному Саміті миру

Президенты Бразилии Лула да Силва и ЮАР Сирил Рамафоса не будут участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Brasil.

Дипломатические источники заявили, что Лула да Силва и глава МИД Мауро Виейра решили, что делегацию, которая представит Бразилию на саммите, возглавит не президент. Пока неизвестно, кто это будет делать.

Издание отмечает, что по мнению бразильского лидера и представителей МИД, Луле "нет смысла участвовать в саммите, в котором не участвуют две стороны конфликта".

В то же время Daily Maveric, со ссылкой на представителя президента ЮАР Сирила Рамафосу, сообщает, что лидер Южно-Африканской Репспублики также не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

Рамафоса не будет присутствовать "из-за происходящих послевыборных процессов". Вероятно, что участие будет принимать кто-то из представителей правительства ЮАР.

Также читайте: Для Украины важно участие Бразилии в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Автор: 

Бразилия (304) ЮАР (207) Лула да Силва (24) Рамафоса Сирил (19) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+7
Два гандони лягли під китайців.
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17.05.2024 11:51
+3
Шо за самит миру? А как же репарации и контрибуции? Или это мы будем расплачиваться ?
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17.05.2024 11:50
+3
таки пики тільки у дупу *****
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17.05.2024 11:52
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Та воно ім треба - глянь які хитродупі
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17.05.2024 11:49 Ответить
дві курви

ну то ніц, "на обіжених воду возять":
основи нового світового порядку треба закладати без проституток
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17.05.2024 11:58 Ответить
Шо за самит миру? А как же репарации и контрибуции? Или это мы будем расплачиваться ?
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17.05.2024 11:50 Ответить
Два гандони лягли під китайців.
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17.05.2024 11:51 Ответить
таки пики тільки у дупу *****
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17.05.2024 11:52 Ответить
А ***** вони там треба африканські морди!
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17.05.2024 11:52 Ответить
Тобто за війну...

Так і запишемо.
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17.05.2024 11:54 Ответить
Мабуть вони, геть охляли, від важкої роботи для НАРОДІВ СВІТУ….
Немічні… Світ різноманітний, і весь час неповторний!
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17.05.2024 11:56 Ответить
Так!!!! підари вони такІ!!!!!
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17.05.2024 11:57 Ответить
санкції, ******** до сраки.
вистачає у кацапів грошей і на війну, і купувати політиків.
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17.05.2024 11:57 Ответить
Кацапи якраз і хочуть щоб усі так думали, схоже на Вас подіяло, отямтеся!
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17.05.2024 14:55 Ответить
то, чому ж не їдуть лула сільва та сиріл?
ідейні?
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17.05.2024 14:59 Ответить
ну та навіть якщо їм грошей насипали це не означає, що санкції не діють, і що у ***** все добре. Згадайте історію з кінцем радянського союзу, вони теж тоді казали "Вашим санкциям труба".
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17.05.2024 15:09 Ответить
Оман, мене цікавить присутність Оману, все ж таки, давнішні інвестиційні друзі...
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17.05.2024 11:58 Ответить
"Восток есть Восток,
А Запад есть Запад
И вместе им никогда не сойтись..."
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17.05.2024 12:00 Ответить
Вони нічого не вирішують на тому саміті.... якщо так взяти було достатньо Китаю, Британії, Франції, США, Німеччини та Швейцарії.... всі решта туристи фактично...
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17.05.2024 12:00 Ответить
В чем вообще смысл этого саммита? Просто встретиться и поболтать, селфи новые для телемарафета сделать? Что мешает на уровне ООН обсуждать?
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17.05.2024 12:03 Ответить
где у кацапов есть право вето? какой смысл тогда?
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17.05.2024 14:09 Ответить
Ця парочка є не тільки союзниками нацистської Росії, а й ворогами Ізраїлю. Збіг? Не думаю!
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17.05.2024 12:04 Ответить
Вони не чули що явка обязательна
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17.05.2024 12:14 Ответить
Дві промосковські мавпи стали в позу... Цілком передбачувано. Ну й по банану їм в дупу! І без них обійдемось.
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17.05.2024 12:31 Ответить
дві мавпи відморозились, що тут дивного
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17.05.2024 12:36 Ответить
Х*йло їм за все заплатило. Гроші вже можна нікуди не їхати.
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17.05.2024 12:51 Ответить
..интересно,а на похороны ******** приедут ?
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17.05.2024 13:28 Ответить
Допоки Україна не зробить свою ядерну зброю, і побільше, і не поставить увесь світ перед фактом її застосування в великій кількості, доти буде вся ця катавасія - ми будемо помирати, вони торгувати і зверхньо нас повчати як нам діяти. Треба зробити так, щоб врешті до них дійшло, що вся земна куля може перестати існувати , якщо одні будуть соплі жувати, а інші ху№лу підігравати і допомагати. Нас не влаштовує воювати 30-40-50 років. А інші будуть спостерігати, або заробляти на нашій війні ! Але цю зброю нам не зробити при гнусявому запроданцю янелоху. Воно нерішуче і сцикливе. Тож ми повинні думати про якнайшвидше усунення його від влади. Він нам дуже дорого вартує. Особливо дорого ми платимо за це своїми життями !!!
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17.05.2024 15:53 Ответить
 
 