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Лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру, - ЗМІ

Лідери ПАР та Бразилії не братимуть участь у Глобальному Саміті миру

Президенти Бразилії Лула да Сілва та ПАР Сиріл Рамафоса не братимуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Brasil.

Дипломатичні джерела заявили, що Лула да Сілва та глава МЗС Мауро Вієйра вирішили, що делегацію, яка представить Бразилію на саміті, очолить не президент. Наразі невідомо, хто це робитиме.

Видання зазначає, що на думку бразильського лідера та представників МЗС, Лулі "немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони конфлікту".

Водночас Daily Maveric із посиланням на речника президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомляє, що лідер Південно-Африканської Репспубліки також не братиме участь у Глобальному саміті миру.

Рамафоса не буде присутнім "через післявиборчі процеси, що відбуватимуться". Ймовірно, що участь братиме хтось із представників уряду ПАР.

Читайте: Зеленський провів розмову із президентом ПАР Рамафосою: Розповів про підготовку до Глобального саміту миру

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Автор: 

Бразилія (278) ПАР (156) Лула да Сілва (25) Рамафоса Сиріл (22) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
Два гандони лягли під китайців.
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17.05.2024 11:51
+3
Шо за самит миру? А как же репарации и контрибуции? Или это мы будем расплачиваться ?
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17.05.2024 11:50
+3
таки пики тільки у дупу *****
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17.05.2024 11:52
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Та воно ім треба - глянь які хитродупі
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17.05.2024 11:49 Відповісти
дві курви

ну то ніц, "на обіжених воду возять":
основи нового світового порядку треба закладати без проституток
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17.05.2024 11:58 Відповісти
Шо за самит миру? А как же репарации и контрибуции? Или это мы будем расплачиваться ?
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17.05.2024 11:50 Відповісти
Два гандони лягли під китайців.
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17.05.2024 11:51 Відповісти
таки пики тільки у дупу *****
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17.05.2024 11:52 Відповісти
А ***** вони там треба африканські морди!
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17.05.2024 11:52 Відповісти
Тобто за війну...

Так і запишемо.
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17.05.2024 11:54 Відповісти
Мабуть вони, геть охляли, від важкої роботи для НАРОДІВ СВІТУ….
Немічні… Світ різноманітний, і весь час неповторний!
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17.05.2024 11:56 Відповісти
Так!!!! підари вони такІ!!!!!
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17.05.2024 11:57 Відповісти
санкції, ******** до сраки.
вистачає у кацапів грошей і на війну, і купувати політиків.
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17.05.2024 11:57 Відповісти
Кацапи якраз і хочуть щоб усі так думали, схоже на Вас подіяло, отямтеся!
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17.05.2024 14:55 Відповісти
то, чому ж не їдуть лула сільва та сиріл?
ідейні?
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17.05.2024 14:59 Відповісти
ну та навіть якщо їм грошей насипали це не означає, що санкції не діють, і що у ***** все добре. Згадайте історію з кінцем радянського союзу, вони теж тоді казали "Вашим санкциям труба".
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17.05.2024 15:09 Відповісти
Оман, мене цікавить присутність Оману, все ж таки, давнішні інвестиційні друзі...
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17.05.2024 11:58 Відповісти
"Восток есть Восток,
А Запад есть Запад
И вместе им никогда не сойтись..."
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17.05.2024 12:00 Відповісти
Вони нічого не вирішують на тому саміті.... якщо так взяти було достатньо Китаю, Британії, Франції, США, Німеччини та Швейцарії.... всі решта туристи фактично...
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17.05.2024 12:00 Відповісти
В чем вообще смысл этого саммита? Просто встретиться и поболтать, селфи новые для телемарафета сделать? Что мешает на уровне ООН обсуждать?
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17.05.2024 12:03 Відповісти
где у кацапов есть право вето? какой смысл тогда?
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17.05.2024 14:09 Відповісти
Ця парочка є не тільки союзниками нацистської Росії, а й ворогами Ізраїлю. Збіг? Не думаю!
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17.05.2024 12:04 Відповісти
Вони не чули що явка обязательна
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17.05.2024 12:14 Відповісти
Дві промосковські мавпи стали в позу... Цілком передбачувано. Ну й по банану їм в дупу! І без них обійдемось.
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17.05.2024 12:31 Відповісти
дві мавпи відморозились, що тут дивного
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17.05.2024 12:36 Відповісти
Х*йло їм за все заплатило. Гроші вже можна нікуди не їхати.
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17.05.2024 12:51 Відповісти
..интересно,а на похороны ******** приедут ?
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17.05.2024 13:28 Відповісти
Допоки Україна не зробить свою ядерну зброю, і побільше, і не поставить увесь світ перед фактом її застосування в великій кількості, доти буде вся ця катавасія - ми будемо помирати, вони торгувати і зверхньо нас повчати як нам діяти. Треба зробити так, щоб врешті до них дійшло, що вся земна куля може перестати існувати , якщо одні будуть соплі жувати, а інші ху№лу підігравати і допомагати. Нас не влаштовує воювати 30-40-50 років. А інші будуть спостерігати, або заробляти на нашій війні ! Але цю зброю нам не зробити при гнусявому запроданцю янелоху. Воно нерішуче і сцикливе. Тож ми повинні думати про якнайшвидше усунення його від влади. Він нам дуже дорого вартує. Особливо дорого ми платимо за це своїми життями !!!
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17.05.2024 15:53 Відповісти
 
 