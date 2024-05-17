Лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру, - ЗМІ

Президенти Бразилії Лула да Сілва та ПАР Сиріл Рамафоса не братимуть участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Brasil.

Дипломатичні джерела заявили, що Лула да Сілва та глава МЗС Мауро Вієйра вирішили, що делегацію, яка представить Бразилію на саміті, очолить не президент. Наразі невідомо, хто це робитиме.

Видання зазначає, що на думку бразильського лідера та представників МЗС, Лулі "немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони конфлікту".

Водночас Daily Maveric із посиланням на речника президента ПАР Сиріла Рамафоси повідомляє, що лідер Південно-Африканської Репспубліки також не братиме участь у Глобальному саміті миру.

Рамафоса не буде присутнім "через післявиборчі процеси, що відбуватимуться". Ймовірно, що участь братиме хтось із представників уряду ПАР.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.