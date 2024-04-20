Для Украины важно участие Бразилии в Глобальном саммите мира, - Зеленский
Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам.
"Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Бразилии. Впрочем, долгое время Украина не могла донести до этой страны правду о развязанной Россией войне. Так произошло из-за длительных отношений Бразилии с Советским Союзом, продолжения современной Россией его политики и продвижения российских пропагандистских нарративов в информационном пространстве стран Латинской Америки.
"И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и затем разглашать эту информацию", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил журналистов за приезд в Украину и добавил, что приглашает посетить нашу страну президента Бразилии.
Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН, где имел возможность пообщаться с ним лично.
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Це той варіант, коли жалкуєш, що у декого язик без кісток..
Є звичайно ж варіанти як заставити його піти самого.
Наприклад - петиція яка набере пару мільйонів голосів, з приблизним текстом: "Обіцяв на один термін? Він закінчився. Та що - давай, шуруй звідси..., до слідчого."
Але це не означає що 21 травня щось таке відбудеться і воно само десь піде.
І чиїсь мрії та бажання про 20-те травня тут ні до чого.
В мене там написано:
Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.
Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?