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Новости
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Для Украины важно участие Бразилии в Глобальном саммите мира, - Зеленский

зеленський

Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам.

"Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Бразилии. Впрочем, долгое время Украина не могла донести до этой страны правду о развязанной Россией войне. Так произошло из-за длительных отношений Бразилии с Советским Союзом, продолжения современной Россией его политики и продвижения российских пропагандистских нарративов в информационном пространстве стран Латинской Америки.

Читайте также: Бразильская инициатива позволит Путину принять участие в запланированном на ноябрь саммите G20 в Рио-де-Жанейро, - Reuters

"И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и затем разглашать эту информацию", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил журналистов за приезд в Украину и добавил, что приглашает посетить нашу страну президента Бразилии.

Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН, где имел возможность пообщаться с ним лично.

Читайте также: Путина пригласят на саммит G20 в Бразилию, но ему придется иметь дело с ордером МКС, - президент Лула да Силва

Автор: 

Бразилия (304) Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+6
кокс скінчився у блазня
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20.04.2024 15:58
+5
Уже 16 годин, як герой-розвідник за законом повинен перебувати на волі. Правових підстав після не продовженого в судовому засіданні терміну тримання під вартою більше нема. Нічні засідання трійки чекістів із сепарами прокурорами без адвокатів і відкритості правосуддя - не враховується. То було на 100% злочинним діянням.

Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.

Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
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20.04.2024 16:04
+5
Вова, Залужного вже звільнив зі служби?
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?
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20.04.2024 16:10
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кокс скінчився у блазня
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20.04.2024 15:58 Ответить
Блазень *********, коли вже 20 травня.
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20.04.2024 16:01 Ответить
І що то воно буде після 20 травня?
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20.04.2024 16:02 Ответить
Отож, думаю воно ще більше триндіти буде..

Це той варіант, коли жалкуєш, що у декого язик без кісток..
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20.04.2024 16:04 Ответить
формальний кінець пісюниста
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20.04.2024 16:12 Ответить
Те що формально закінчиться президентський термін відведений Конституцію, я розумію. Але воно буде президентом до обрання нового...
Є звичайно ж варіанти як заставити його піти самого.
Наприклад - петиція яка набере пару мільйонів голосів, з приблизним текстом: "Обіцяв на один термін? Він закінчився. Та що - давай, шуруй звідси..., до слідчого."
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20.04.2024 16:20 Ответить
21 травня
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20.04.2024 16:13 Ответить
То ви також із того КВК?
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20.04.2024 16:23 Ответить
Скоріше із антіКВК.
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20.04.2024 16:38 Ответить
То навіщо той "конкурс капітанів" про 21 травня?
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20.04.2024 16:39 Ответить
Вас зєрмак влаштовує?
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20.04.2024 16:43 Ответить
Ніт.
Але це не означає що 21 травня щось таке відбудеться і воно само десь піде.
І чиїсь мрії та бажання про 20-те травня тут ні до чого.
В мене там написано:
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20.04.2024 16:52 Ответить
А що каже дЄрамак?
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20.04.2024 16:03 Ответить
Уже 16 годин, як герой-розвідник за законом повинен перебувати на волі. Правових підстав після не продовженого в судовому засіданні терміну тримання під вартою більше нема. Нічні засідання трійки чекістів із сепарами прокурорами без адвокатів і відкритості правосуддя - не враховується. То було на 100% злочинним діянням.

Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.

Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
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20.04.2024 16:04 Ответить
Сподіваюсь він живий...
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20.04.2024 18:00 Ответить
Вова, Залужного вже звільнив зі служби?
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?
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20.04.2024 16:10 Ответить
І чим прокацапська Лула важлива на цьому саміті? А тепер як, Рамштайни закінчились почались глобальні саміти? Далі саміти закінчаться почнуться міжнародні форуми?
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20.04.2024 16:16 Ответить
Гандон б/ушний! Що значить"бажано щоб був справедливий мир для України"? Хіба ще може бути і не справедивий мир? Мразота кінчена!!!
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20.04.2024 16:26 Ответить
Цікаво - це зелене опудало "президента" зможе одразу знайти Бразилію на мапі світу?
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20.04.2024 16:41 Ответить
Єдине, що він може знайти, його бункер на глобусі України!
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20.04.2024 17:00 Ответить
Задрав вже цей клоун зі своїм "самітом міру". 500 % що це буде униле зборище, після якого всі висловлять глибоку стурбованість й розбредуться.
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20.04.2024 16:47 Ответить
А він на карнавалі в Бразилії на піаніно без штанів зіграє?
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20.04.2024 17:19 Ответить
Гаранта замкинуло на "глобальних самітах миру", не вистачає фрази " усього прогресивного людства" і чмокаючего маршала Брежнева на екрані телевізора і ми повернемося на років сорок назад! Немов Зеленський Мойсей з знаком мінус!
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20.04.2024 18:02 Ответить
Мабуть зелька буде тікати у майбутнему до Бразилії то треба налагуджувати контакти бо у Европі крадіїв та зрадників видають на батьківщіну
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20.04.2024 18:22 Ответить
 
 