Для Украины важно участие Бразилии в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Украина заинтересована в активном участии Бразилии и, в частности, президента Лулы да Силвы в первом Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии в июне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью бразильским журналистам.

"Считаю, что его присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, получающих приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка Бразилии. Впрочем, долгое время Украина не могла донести до этой страны правду о развязанной Россией войне. Так произошло из-за длительных отношений Бразилии с Советским Союзом, продолжения современной Россией его политики и продвижения российских пропагандистских нарративов в информационном пространстве стран Латинской Америки.

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"И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и затем разглашать эту информацию", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил журналистов за приезд в Украину и добавил, что приглашает посетить нашу страну президента Бразилии.

Глава государства также напомнил, что встречался с Лулой да Силвой в сентябре 2023 года на полях сессии Генассамблеи ООН, где имел возможность пообщаться с ним лично.

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