Для України важлива участь Бразилії у Глобальному саміті миру, - Зеленський
Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, Президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.
"Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії. Утім тривалий час Україна не могла донести до цієї країни правду про розвʼязану Росією війну. Так сталося через довгострокові відносини Бразилії з Радянським Союзом, продовження сучасною Росією його політики і просування російських пропагандистських наративів в інформаційному просторі країн Латинської Америки.
"І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію", – сказав Президент.
Зеленський подякував журналістам за приїзд в Україну й додав, що запрошує відвідати нашу країну Президента Бразилії.
Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН, де мав змогу поспілкуватися з ним особисто.
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Це той варіант, коли жалкуєш, що у декого язик без кісток..
Є звичайно ж варіанти як заставити його піти самого.
Наприклад - петиція яка набере пару мільйонів голосів, з приблизним текстом: "Обіцяв на один термін? Він закінчився. Та що - давай, шуруй звідси..., до слідчого."
Але це не означає що 21 травня щось таке відбудеться і воно само десь піде.
І чиїсь мрії та бажання про 20-те травня тут ні до чого.
В мене там написано:
Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.
Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?