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Новини
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Для України важлива участь Бразилії у Глобальному саміті миру, - Зеленський

зеленський

Україна зацікавлена в активній участі Бразилії та, зокрема, Президента Лули да Сілви в першому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.

"Вважаю, що його присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України", – зазначив  Зеленський.

Президент наголосив, що для України дуже важлива підтримка Бразилії. Утім тривалий час Україна не могла донести до цієї країни правду про розвʼязану Росією війну. Так сталося через довгострокові відносини Бразилії з Радянським Союзом, продовження сучасною Росією його політики і просування російських пропагандистських наративів в інформаційному просторі країн Латинської Америки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразильська ініціатива дозволить Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, - Reuters

"І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію", – сказав Президент.

Зеленський подякував журналістам за приїзд в Україну й додав, що запрошує відвідати нашу країну Президента Бразилії.

Глава держави також нагадав, що зустрічався з Лулою да Сілвою у вересні 2023 року на полях сесії Генасамблеї ООН, де мав змогу поспілкуватися з ним особисто.

Читайте: Путіна запросять на саміт G20 до Бразилії, але йому доведеться мати справу із ордером МКС, - президент Лула да Сілва

Автор: 

Бразилія (278) Зеленський Володимир (23764) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
кокс скінчився у блазня
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20.04.2024 15:58
+5
Уже 16 годин, як герой-розвідник за законом повинен перебувати на волі. Правових підстав після не продовженого в судовому засіданні терміну тримання під вартою більше нема. Нічні засідання трійки чекістів із сепарами прокурорами без адвокатів і відкритості правосуддя - не враховується. То було на 100% злочинним діянням.

Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.

Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
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20.04.2024 16:04
+5
Вова, Залужного вже звільнив зі служби?
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?
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20.04.2024 16:10
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кокс скінчився у блазня
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20.04.2024 15:58 Відповісти
Блазень *********, коли вже 20 травня.
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20.04.2024 16:01 Відповісти
І що то воно буде після 20 травня?
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20.04.2024 16:02 Відповісти
Отож, думаю воно ще більше триндіти буде..

Це той варіант, коли жалкуєш, що у декого язик без кісток..
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20.04.2024 16:04 Відповісти
формальний кінець пісюниста
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20.04.2024 16:12 Відповісти
Те що формально закінчиться президентський термін відведений Конституцію, я розумію. Але воно буде президентом до обрання нового...
Є звичайно ж варіанти як заставити його піти самого.
Наприклад - петиція яка набере пару мільйонів голосів, з приблизним текстом: "Обіцяв на один термін? Він закінчився. Та що - давай, шуруй звідси..., до слідчого."
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20.04.2024 16:20 Відповісти
21 травня
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20.04.2024 16:13 Відповісти
То ви також із того КВК?
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20.04.2024 16:23 Відповісти
Скоріше із антіКВК.
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20.04.2024 16:38 Відповісти
То навіщо той "конкурс капітанів" про 21 травня?
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20.04.2024 16:39 Відповісти
Вас зєрмак влаштовує?
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20.04.2024 16:43 Відповісти
Ніт.
Але це не означає що 21 травня щось таке відбудеться і воно само десь піде.
І чиїсь мрії та бажання про 20-те травня тут ні до чого.
В мене там написано:
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20.04.2024 16:52 Відповісти
А що каже дЄрамак?
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20.04.2024 16:03 Відповісти
Уже 16 годин, як герой-розвідник за законом повинен перебувати на волі. Правових підстав після не продовженого в судовому засіданні терміну тримання під вартою більше нема. Нічні засідання трійки чекістів із сепарами прокурорами без адвокатів і відкритості правосуддя - не враховується. То було на 100% злочинним діянням.

Натомість, Романа Червінського о 22:00 учора викрали із приміщення суду невідомі особи, яких поліція з незрозумілих підстав називає конвоєм СБУ. Далі його вивезли в невідомому напрямку. Можливо, в київське сізо СБУ, можливо в Кропивницьке. Досі ні про місце перебування полоненого українського офіцера, ні про підстави його незаконного затримання не сповіщають ні дружині, ні адвокатам.

Це, зрештою, й так уже було зрозуміло, але зараз ще добавилося підстав називати Червінського не затриманим чи арештованим, а військовополоненим у лапах внутрішніх окупантів.
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20.04.2024 16:04 Відповісти
Сподіваюсь він живий...
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20.04.2024 18:00 Відповісти
Вова, Залужного вже звільнив зі служби?
Агреман вже є - чого чекаєш?
Може Британія для нас - "не дуже важлива країна"?
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20.04.2024 16:10 Відповісти
І чим прокацапська Лула важлива на цьому саміті? А тепер як, Рамштайни закінчились почались глобальні саміти? Далі саміти закінчаться почнуться міжнародні форуми?
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20.04.2024 16:16 Відповісти
Гандон б/ушний! Що значить"бажано щоб був справедливий мир для України"? Хіба ще може бути і не справедивий мир? Мразота кінчена!!!
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20.04.2024 16:26 Відповісти
Цікаво - це зелене опудало "президента" зможе одразу знайти Бразилію на мапі світу?
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20.04.2024 16:41 Відповісти
Єдине, що він може знайти, його бункер на глобусі України!
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20.04.2024 17:00 Відповісти
Задрав вже цей клоун зі своїм "самітом міру". 500 % що це буде униле зборище, після якого всі висловлять глибоку стурбованість й розбредуться.
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20.04.2024 16:47 Відповісти
А він на карнавалі в Бразилії на піаніно без штанів зіграє?
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20.04.2024 17:19 Відповісти
Гаранта замкинуло на "глобальних самітах миру", не вистачає фрази " усього прогресивного людства" і чмокаючего маршала Брежнева на екрані телевізора і ми повернемося на років сорок назад! Немов Зеленський Мойсей з знаком мінус!
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20.04.2024 18:02 Відповісти
Мабуть зелька буде тікати у майбутнему до Бразилії то треба налагуджувати контакти бо у Европі крадіїв та зрадників видають на батьківщіну
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20.04.2024 18:22 Відповісти
 
 