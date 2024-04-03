Бразильська ініціатива дозволить Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, - Reuters

Бразилія виступає за імунітет глав держав, які не є учасниками таких договорів, як Міжнародний кримінальний суд (МКС). Це може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідну ініціативу Бразилія вже направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві.

На думку Ріо-де-Жанейро, подібний імунітет дозволить перешкоджати "довільному використанню кримінальної юрисдикції" в Гаазі і сприятиме мирним відносинам між країнами. Видання зазначає, що схвалення бразильської ініціативи дозволить російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше говорив, що запросив російського президента на захід.

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Бразилія ратифікувала Римський статут у 2002 році. Це накладає на країну зобов'язання заарештувати Путіна за ордером МКС, якщо він прибуде на територію країни.

Проте раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що у Бразилії навряд чи заарештують Путіна.