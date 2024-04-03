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Новини
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Бразильська ініціатива дозволить Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, - Reuters

да,лула,сілва,луїс,інасіу

Бразилія виступає за імунітет глав держав, які не є учасниками таких договорів, як Міжнародний кримінальний суд (МКС). Це може дозволити російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідну ініціативу Бразилія вже направила на розгляд Комісії міжнародного права в Женеві.

На думку Ріо-де-Жанейро, подібний імунітет дозволить перешкоджати "довільному використанню кримінальної юрисдикції" в Гаазі і сприятиме мирним відносинам між країнами. Видання зазначає, що схвалення бразильської ініціативи дозволить російському диктатору Володимиру Путіну взяти участь у запланованому на листопад саміті G20 у Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва раніше говорив, що запросив російського президента на захід.

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Бразилія ратифікувала Римський статут у 2002 році. Це накладає на країну зобов'язання заарештувати Путіна за ордером МКС, якщо він прибуде на територію країни.

Проте раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що у Бразилії навряд чи заарештують Путіна.

Автор: 

G20 (322) Бразилія (278) путін (23740) Лула да Сілва (25)


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Топ коментарі
+10
Оце вам "міжнародне право". Хто як хоче,так його і дрюче.
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03.04.2024 11:32
+8
Воно зассить їхать
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03.04.2024 11:31
+2
Який може бути імунетет у нелюдини х..ла,бразилець мабуть теж мріє опинитись під дією імунітету.
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03.04.2024 11:44
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По идее посол Мельник должен будет кинуться на него и перегрызть горло!
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03.04.2024 11:29 Відповісти
не тупи...перегризатель диванний
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03.04.2024 13:02 Відповісти
Воно зассить їхать
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03.04.2024 11:31 Відповісти
Оце вам "міжнародне право". Хто як хоче,так його і дрюче.
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03.04.2024 11:32 Відповісти
Який може бути імунетет у нелюдини х..ла,бразилець мабуть теж мріє опинитись під дією імунітету.
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03.04.2024 11:44 Відповісти
***** не поіде-засцить.
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03.04.2024 11:47 Відповісти
Кстати, ИГИЛ (в процессе теракта в "крокусе") обещался его грохнуть.
Так что при появлении любого экземпляра ***** в Бразилии, там будет весело ...
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03.04.2024 12:11 Відповісти
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03.04.2024 11:51 Відповісти
Судя по фото это исходный экземпляр ***** - носильщик Собчака ...
И если анализировать всё, что понаверчено вокруг этого персонажа,
то его уже давно нет в живых, а то что есть не более чем проект спецслужб.
"Вечно живой", пока его смогут юзать эти спецслужбы.
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03.04.2024 12:43 Відповісти
)(уйло-многоходовочник таки вичікує покращення для себе, як видно, поступово все змінюється не на нашу користь..
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03.04.2024 11:51 Відповісти
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03.04.2024 11:52 Відповісти
У международного преступника не может быть никакого иммунитета.
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03.04.2024 12:01 Відповісти
Лула сам бывший зек.
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03.04.2024 12:04 Відповісти
просто треба відправити Мадяра в робоче відрядження до Бразилії на час саміту ...
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03.04.2024 12:14 Відповісти
хай приїде
розкаже 19 довбням про узький мир
сарматів та скифів
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03.04.2024 12:18 Відповісти
Нехай їде! Мої друзі вже чекають і готовляться. Привіт тобі Lobo! Guerra ao terror!
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03.04.2024 12:34 Відповісти
Бункерна криса за океан не полетить.В Європі дозаправку літака робити не будуть,а в Африці чи на островах Кабо-Верде-небеспечно.
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03.04.2024 13:07 Відповісти
А як це? Міжнародний злочинець N1 на саміті G20. Чи там і лава підсудних буде присутня?
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03.04.2024 13:09 Відповісти
Це президент Бразилії вирішив після зустрічи з Зеленським?
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03.04.2024 13:47 Відповісти
Да Силва,

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03.04.2024 14:34 Відповісти
 
 