Китай та Бразилія опублікували спільне комюніке: Підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю РФ

Китай і Бразилія поділяють спільну позицію щодо політичного врегулювання російсько-української війни й підтримують проведення Глобального саміту миру за рівноправної участі всіх сторін, включаючи Росію.

Про це йдеться в комюніке про переговори в Пекіні топдипломата Китаю Ван Ї з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморімом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що пропонують Китай та Бразилія?

У документі країни сформулювали шість пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу". Сама ж Росія в комюніке не згадується жодного разу і не зрозуміло, чи ці заклики взагалі стосуються країни-агресорки, яка понад два роки тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

По-перше, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.

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Країни закликають до переговорів

Крім того, у заяві країни наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.

"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів", - ідеться у комюніке.

Наступний пункт стосується збільшення гуманітарної допомоги "відповідним регіонам", запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, а також захист цивільних осіб.

Використання зброї

Китай та Бразилія акцентують також на неприйнятності використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти.

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Водночас у документі немає уточнення, чи стосуються ці два пункти саме російсько-української війни.

Міжнародне співробітництво

Останнім пунктом Китай і Бразилія закликають протидіяти "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи" та докладати зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури.

"Обидві сторони (Китай і Бразилія) запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні мирним переговорам", - йдеться у комюніке.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.