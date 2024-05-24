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Новини
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Китай та Бразилія опублікували спільне комюніке: Підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю РФ

Спільна заява Китаю та Бразилії щодо України

Китай і Бразилія поділяють спільну позицію щодо політичного врегулювання російсько-української війни й підтримують проведення Глобального саміту миру за рівноправної участі всіх сторін, включаючи Росію.

Про це йдеться в комюніке про переговори в Пекіні топдипломата Китаю Ван Ї з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморімом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що пропонують Китай та Бразилія?

У документі країни сформулювали шість пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу". Сама ж Росія в комюніке не згадується жодного разу і не зрозуміло, чи ці заклики взагалі стосуються країни-агресорки, яка понад два роки тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

По-перше, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру у Швейцарії, - Bloomberg

Країни закликають до переговорів

Крім того, у заяві країни наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.

"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів", - ідеться у комюніке.

Наступний пункт стосується збільшення гуманітарної допомоги "відповідним регіонам", запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, а також захист цивільних осіб.

Використання зброї

Китай та Бразилія акцентують також на неприйнятності використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери Бразилії та ПАР не братимуть участь у Глобальному саміті миру, - ЗМІ

Водночас у документі немає уточнення, чи стосуються ці два пункти саме російсько-української війни.

Міжнародне співробітництво

Останнім пунктом Китай і Бразилія закликають протидіяти "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи" та докладати зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури.

"Обидві сторони (Китай і Бразилія) запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні мирним переговорам", - йдеться у комюніке.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Також читайте: Китай звинуватив Велику Британію у зриві мирних переговорів між Україною та Росією у 2022 році

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.

Автор: 

Бразилія (278) Китай (4560) росія (65052) Ван Ї (76) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+30
Цікаво, а нацистів на чолі з гітлером, під час другої світової, запрошували на подібні дійства?
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24.05.2024 09:27
+25
Це будуть чергові посиденьки без конкретного результату. Приймуть якусь декларацію "за все хороше та проти всього поганого" і пороз'їжджаються.
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24.05.2024 09:31
+15
це все зрозуміло.., але час втрачено, не кажучи, що ворогу начхати на ту "формулу миру", як і на всіх. хто там.. В них є Китай, П/Корея та Іран, а це "трохи забагато", як для нас..
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24.05.2024 09:43
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Цікаво, а нацистів на чолі з гітлером, під час другої світової, запрошували на подібні дійства?
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24.05.2024 09:27 Відповісти
там хоча б сили були не в такому співвідношенні, як зараз..Бо 1:20--то якось той саміт ні про шо
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24.05.2024 09:40 Відповісти
З чого ви взяли, що "1:20"?
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24.05.2024 10:00 Відповісти
В Тегеран, в Ялту... Однак в ті часи події ще інколи називали своїми іменами - т. Гітлер і т. Сталін звичайно називали себе визволителями, але інший світ не зрівнював агресора з жертвою і не закликав жертву прийняти "мирний план" агресора.

А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...

Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
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24.05.2024 09:55 Відповісти
ну так !!! з початку з коричнивими німецькими нацистами Захід (В.Британія, Франція) згідно "мюненської змови" поділила Чехословатчину, потім 2 нацистьких режими, у серпні 1939 року, червоний і коричневий, поділили між собою Польщу та усю Європу згідно так званого пакту "молотова-ребентропа" !!! потім у так звану, міфічну "вов" західні союзники червоних комуно-нацистів (срср), по антигітлерівській коаліції, США, В.Британія поділили Європу, віддавши червоним нацистам, одним із зачинщиків 2Світової війни, під окупацію майже на 50 років, усі країни сходу Європи від країн Балтії, Схівдної прусії, Карелії (як частини Фінляндії) на півночі до Болгарії, колишньої югославії на півдні, до так 1/3 Німетчини (так званої "гдр" з половиною Берліну) на заході !!! деякі території цих країн, наприклад Карелія, Східна Прусія окуповані кацапами сьогодні !!!
)(уйло ж хоче що б йому зараз віддали те що союзники, червоних комуно-нацистів, по антигітлерівській коаліції наобіцяли червоному нацисту, узурпатору йосці сталіну (джугашвілі) спочатку в Тегерані, а потім у Ялті - відродження срср, "варшавського договору" і так званорго "сев" ...
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24.05.2024 12:13 Відповісти
Китайоз треба слати на йух, бо вони використовують шизофреніка Пуйла на свою користь. Заодно чекають, доки Росія ослабне настільки, що труп Пуйла пропливе по ріці мимо Сі. Для цього моменту у Сі вже припасено три гармошки на випадок, якщо дві порвуться.
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24.05.2024 15:57 Відповісти
Нє, вони Піпу обожнюють. Всі чотири струни порвуть
Це в них як балабайка у кацапів
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24.05.2024 17:35 Відповісти
надо оккупацию китая Японией называть "китайским кризисом "
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24.05.2024 21:55 Відповісти
Звісно. Що іще ви хотіли почути ?Навіщо вимолювати ворогів стати на твою сторону. Не розумію.
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24.05.2024 09:27 Відповісти
Ну і нехай, ці двоє убогих, підтримують воєнного злочинця???
Прутін убиває ЛЮДЕЙ, ще з часів першої Чеченської війни, кадиров може це підтвердити з мешканцями Ічкерії!
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24.05.2024 09:27 Відповісти
це все зрозуміло.., але час втрачено, не кажучи, що ворогу начхати на ту "формулу миру", як і на всіх. хто там.. В них є Китай, П/Корея та Іран, а це "трохи забагато", як для нас..
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24.05.2024 09:43 Відповісти
Це будуть чергові посиденьки без конкретного результату. Приймуть якусь декларацію "за все хороше та проти всього поганого" і пороз'їжджаються.
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24.05.2024 09:31 Відповісти
саме так і буде.., бо щось інше ніхто не в змозі, ще і не хочуть.
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24.05.2024 09:44 Відповісти
Хочуть влаштувати там колотнечу. Хоча від тої ''говорильні'' користі буде мало. Щоб вони там не вирішили, щоб вони там не підписали-*уйло їх пошле. Тому кацапню треба бити всім цивілізованим світом! Україна сама ту саранчу не знищить.
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24.05.2024 09:31 Відповісти
Вісь зла вимальовується все чіткіше.
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24.05.2024 09:32 Відповісти
Китай, зразумел, Бразилія куди?Дебилоіди.
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24.05.2024 09:32 Відповісти
А чого вас здивувала бразілія? Вона в питанні щодо того щоб Україна була знищєна одразу підтримала мордор і послідовно виступає на боці москалів. Те що найвеличніший віщує своєму лохторату що бразілія гуд то проблема лохторату.
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24.05.2024 11:08 Відповісти
та Бразилії пофіг на "конфлікт" в Україні, їхні ЗМІ наз. це війною, зацікавлені лише кілька осіб
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17.06.2024 13:59 Відповісти
Перекладу з "китайсько-бразильської" на людську мову - бла-бла-бла.
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24.05.2024 09:38 Відповісти
Хай ці 2 гонд..ни, країна одного з яких є підписантом Будапештського меморандуму як дерна держава, відкриють Статут ООН і пальцем покажуть, що агресор може на рівних проводити переговори з жертвою агресії та ще вимагати для себе якійсь умови
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24.05.2024 09:39 Відповісти
Опублікуйте для китайсько-бразильських гандонів напрямок накуй.
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24.05.2024 09:43 Відповісти
їм на ті публікації чхати
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24.05.2024 09:45 Відповісти
Типу не чхати на їхнє сране комюніке.
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24.05.2024 11:27 Відповісти
Що для них найважливіше "заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій", тобто доки українців убивають десть там в Україні все порядку...
Це й насправді стосується і до інших країн, які забороняють нам обстрілювати їх зброєю РФ.
Єдина гарантія вашої безпеки це не НАТО і інші договори, а наявність ЯЗ і чітка доктрина її застосування, все решта ілюзія...
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24.05.2024 09:54 Відповісти
Якщо хитродупі китайці жонглюють терміном "українська криза", то взагалі тоді до чого зайвохромосомна русня у перемовинах?

Лицемірні азіати повинні визначитись: "Вам шашєчкі, ілі єхать...?"
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24.05.2024 09:59 Відповісти
Вони вже визначились і дуже неприємно для нас та євроатлантики.
Тому "не дивимось вгору", яким потворним - з моральної точки зору - виявилось людство в цілому.
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24.05.2024 11:34 Відповісти
Тоді що? Правильно - мавпи і вузькоокі йдуть на йух!
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24.05.2024 10:00 Відповісти
Не дуже понятно. Якщо китайцям з бразильцями не подобається наш форум - хай організують свій. Запросять туди і рашку, і іран з хамасом можуть запросити. Флаг вам в руки як то кажуть. Подивимось на ефективність.
Давайть, Сі, покажи хто тут у світі лідєр, а хто підєр. Хоча всі і так це знають, просто корчать іх себе дурачків.
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24.05.2024 10:07 Відповісти
трохи простіше, як на мій погляд, то Бразилії "конфлікт" як-то пофіг, але їм важливо хоч з Китаєм мати щось спільне, аби протистояти амерам
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17.06.2024 14:04 Відповісти
Так рашисты же сами не хотят приезжать на этот самый форум... пусть китайцы и бразильцы их угововаривают для начала
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24.05.2024 10:10 Відповісти
Нічого їм не заважає провести ту конференцію у трьох. Китай, Бразилія та роззсія.
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24.05.2024 10:11 Відповісти
Цікаво, скільки мільйонів китайців вже пакують речі для переїзду в Бразилію укрєплять дружбу?
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24.05.2024 10:12 Відповісти
Цікаво, а у зустрічному комюніке можна писати "Ну то йдіть усі утрьох нах*й!"...?
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24.05.2024 10:18 Відповісти
Об этом не принято говорить, но Запад это объединение всех белых людей, причем исключительно белых. Все эти разноцветные страны всегда будут против.
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24.05.2024 10:27 Відповісти
а шо таке "Запад" ? 😶
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17.06.2024 14:05 Відповісти
Схоже, з-поміж двох лікуватимуть того, кого дешевше, але не хворого. З якого переляку російську кризу назвали українською? Щоб тепер узаконити окупацію мільйонів українців? То чи потрібні такі торгівельні партнери? Репутація має бути хоча б нейтральною , а не гидкою.
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24.05.2024 10:29 Відповісти
уже Италия и Германия четко сказали, что эти "мирные" посиденьки не имеют за собой юридической силы, а бенин Нарик носиться с ними как дурень, показывая свои "достижения" которых нет, вот Оманский договорняк тот действует и Украина каждый день его ощущает....ждем когда всплывет вся его суть....
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24.05.2024 10:35 Відповісти
А от невдовзі доведеться Бразилії якось домовлятися з Чілі...Чілійцям - перемоги!!
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24.05.2024 10:39 Відповісти
Две нищебродских страны по ВВП на душу населения объединились))))
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24.05.2024 10:39 Відповісти
Нажаль у орків партнери надійніші чим у нас... для яких business as usual і вибори мають більше значення чим надання озброєння для ударів по раші...

Реально вирішити ситуацію можна тільки за переговорами але це мають бути Франція, Німечина, Британія, США, Індія та Китай... від кого насправді залежить хід війни...
Китай вирішує геополітничні проблеми через підтримку орків ну і заробляє на війні... без його підтримки орки швидко підуть на завершення....

Це як було при мінських домовленостей коли типу садили за стіл переговорів з ДНР хоча ті ніх... не вирішували а реально рішав кукловод раша... так і тут реально рішає Китай...
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24.05.2024 10:44 Відповісти
Іде третя світова війна. То що головні супротивники не втягнулися в відкриті бойові дії то тільке питання часу, ну або якась зі сторін, тобто або Китай або США, рухне економічно. Китай хоче підтягнутися після штатів, але Байден не хоче воювати зовсім. Зато є шанс що трамп стане призедентом то він точно випаде в ізоляцію і тоді китай піде воювати відкрито. Нажаль для нас це не будуть болота, бо прутін вже продав все китаю і зараз своїм мясом руйнує глобальний світ, як свого часу то робив Гітлєр на чолі Німеччини.
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24.05.2024 11:15 Відповісти
Китай дуже вразливий, варто лише зруйнувати їхні зовнішні контакти - вони їздять самі себе.
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17.06.2024 14:11 Відповісти
Ні. Кацапію поки не допускають. Весь цивілізований Світ побоюється зустрічі Зелі з Пуйлом. Мало чого актор ще такого побачить в очах кагебіста. І всі зусилля партнерів виявляться марними перед ледве стримуваним бажанням Зе-обли до продовження домовлянь з кацапами.
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24.05.2024 12:05 Відповісти
Зустрілись дві мавпи-бразильська і жовтоморда.Можете зі своїм комюніке піти нах обоє.
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24.05.2024 12:28 Відповісти
посередниками "врегулювання" вони не будуть, нехай навіть не мріють.
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24.05.2024 12:56 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, КОНГО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ);

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)…

******* «ВІСЬ ЗЛА»…
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24.05.2024 13:40 Відповісти
что то до хоена ты союзников приписал своей вонючей паРаше
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24.05.2024 21:50 Відповісти
не капси, навіть не читав
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17.06.2024 14:12 Відповісти
Щось я не пам'ятаю щоби адольфа гітлера запрошували на тегеранську і ялтинську конференції 1943-44 рр. А може я не ту історію вчив в школі та інституті???
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24.05.2024 15:14 Відповісти
гандони
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24.05.2024 15:36 Відповісти
Нищебродные фавелы и хозяин ишака очень хотят увидеть ботоксного
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24.05.2024 15:53 Відповісти
Сильно подосрали такое заявив. Не приехать и промолчать ---это одно, а такое быкануть---это предательство и неуважение к тем что приедут.
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24.05.2024 20:18 Відповісти
а хто й кого "предательство и неуважение" ?
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17.06.2024 14:16 Відповісти
 
 