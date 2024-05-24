Китай та Бразилія опублікували спільне комюніке: Підтримують "мирну конференцію" щодо України лише за участю РФ
Китай і Бразилія поділяють спільну позицію щодо політичного врегулювання російсько-української війни й підтримують проведення Глобального саміту миру за рівноправної участі всіх сторін, включаючи Росію.
Про це йдеться в комюніке про переговори в Пекіні топдипломата Китаю Ван Ї з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Селсо Аморімом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що пропонують Китай та Бразилія?
У документі країни сформулювали шість пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу". Сама ж Росія в комюніке не згадується жодного разу і не зрозуміло, чи ці заклики взагалі стосуються країни-агресорки, яка понад два роки тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.
По-перше, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.
Країни закликають до переговорів
Крім того, у заяві країни наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.
"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів", - ідеться у комюніке.
Наступний пункт стосується збільшення гуманітарної допомоги "відповідним регіонам", запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, а також захист цивільних осіб.
Використання зброї
Китай та Бразилія акцентують також на неприйнятності використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти.
Водночас у документі немає уточнення, чи стосуються ці два пункти саме російсько-української війни.
Міжнародне співробітництво
Останнім пунктом Китай і Бразилія закликають протидіяти "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи" та докладати зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури.
"Обидві сторони (Китай і Бразилія) запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні мирним переговорам", - йдеться у комюніке.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, на дводенній конференції високого рівня шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.
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А тут т. Сі гастролює по світу як адвокат Путіна і навіть папа з Риму...
Звичайно, на тому сходняку з лукавою назвою Глобальний саміт миру. на який кликали 150 країн, а "Загалом уже понад 50 країн зі 160 запрошених , що візьмуть участь" нічого доброго для України не вирішать - як на всяких ООНах, - однак... Ліпше би ті гроші на озброєння, чи гуманітарну допомогу потратили...
)(уйло ж хоче що б йому зараз віддали те що союзники, червоних комуно-нацистів, по антигітлерівській коаліції наобіцяли червоному нацисту, узурпатору йосці сталіну (джугашвілі) спочатку в Тегерані, а потім у Ялті - відродження срср, "варшавського договору" і так званорго "сев" ...
Це в них як балабайка у кацапів
Прутін убиває ЛЮДЕЙ, ще з часів першої Чеченської війни, кадиров може це підтвердити з мешканцями Ічкерії!
Це й насправді стосується і до інших країн, які забороняють нам обстрілювати їх зброєю РФ.
Єдина гарантія вашої безпеки це не НАТО і інші договори, а наявність ЯЗ і чітка доктрина її застосування, все решта ілюзія...
Лицемірні азіати повинні визначитись: "Вам шашєчкі, ілі єхать...?"
Тому "не дивимось вгору", яким потворним - з моральної точки зору - виявилось людство в цілому.
Давайть, Сі, покажи хто тут у світі лідєр, а хто підєр. Хоча всі і так це знають, просто корчать іх себе дурачків.
Реально вирішити ситуацію можна тільки за переговорами але це мають бути Франція, Німечина, Британія, США, Індія та Китай... від кого насправді залежить хід війни...
Китай вирішує геополітничні проблеми через підтримку орків ну і заробляє на війні... без його підтримки орки швидко підуть на завершення....
Це як було при мінських домовленостей коли типу садили за стіл переговорів з ДНР хоча ті ніх... не вирішували а реально рішав кукловод раша... так і тут реально рішає Китай...
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, НІГЕР;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, КОНГО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ЛІВАН, ПАКИСТАН, ШРІ-ЛАНКА, ЧАД, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ);
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)…
******* «ВІСЬ ЗЛА»…