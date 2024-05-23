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Новини
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Китай звинуватив Велику Британію у зриві мирних переговорів між Україною та Росією у 2022 році

ван,веньбінь

У Китаї заявили, що Велика Британія завадила Україні та Росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це заявив представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином у МЗС Китаю відреагували на слова британського міністра оборони Гранта Шеппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати РФ летальну допомогу для ведення війни проти України.

Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у США.

"Необхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому Росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великої Британії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.

За його словами, "очорнення Китаю не змінить пасивної позиції Великої Британії в українському питанні" і не вирішить внутрішніх гострих проблем країни.

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Нагадуємо, вчора міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що розвідка має дані про надання чи підготовку до надання Китаєм летальної зброї РФ.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не мають такої інформації.

Автор: 

Велика Британія (5565) Китай (4555) переговори з Росією (1071)


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Топ коментарі
+87
Зрив не мирних переговорів, а зрив капітуляції України.
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23.05.2024 17:28
+64
Всуньхуйврот жовтопикий підарас
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23.05.2024 17:28
+54
Нах китайские пид..ры. Откройте устав ООН и прочтите, какой должен быть мир. Все остальное - гребанные диктаторские влажные мечты.
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23.05.2024 17:29
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Всуньхуйврот жовтопикий підарас
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23.05.2024 17:28 Відповісти
Все пішло не по плану китаю. Тайвань їм не дадуть. Нехай витруть солі і слину.
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23.05.2024 17:58 Відповісти
Арахламідія з ермаком ,о. Чалим , Умеровим не дадуть збрехати Вони були , тими зрадниками , які готові були ПІДПИСАТИ КАПІТУЛЯЦІЮ І ГЕНОЦИД українців БІБІЗЯНА АРОХЛАМІДІЯ В ІНТЕРВЬЮ МОСІЙЧУЧКІ САМ ЗІЗНАВСЯ , що все погодили , а Борис Джонсон відмовив боневтіка
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23.05.2024 18:12 Відповісти
дешево, Хоботов !

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23.05.2024 20:09 Відповісти
мабуть буйло насікав прєдсєдатєлю сі як йому "англічанка гадіт"
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23.05.2024 20:10 Відповісти
Зрив не мирних переговорів, а зрив капітуляції України.
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23.05.2024 17:28 Відповісти
В.В. ***** оказался прав, начав вторжение при зеленском. Также не исключено его вмешательство в избирательную кампанию (я больше чем уверен).
Клоуна готовили, использовали (может быть в темную), и вот результат, почти договорились. До капитуляции был один шаг.
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23.05.2024 18:33 Відповісти
🤡 зовсім не дурило ,він просто наркоман ,а завербованний ще при КВН з другого виступу у москві ,він ненависний малорос ,та ганьба для євреїв ...
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23.05.2024 23:21 Відповісти
Там від України вимагали навіть не капітуляцію в її класичному вигляди. Те, що хотіли кацапи інакше як актом припинення існування України як держави назвати не можна.
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23.05.2024 23:25 Відповісти
ну, якщо так...то подяка що зірвали оманські домовленності
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23.05.2024 17:28 Відповісти
Нах китайские пид..ры. Откройте устав ООН и прочтите, какой должен быть мир. Все остальное - гребанные диктаторские влажные мечты.
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23.05.2024 17:29 Відповісти
Бачили ми вже головні засади того "міра".
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23.05.2024 17:31 Відповісти
Косооким пече ?
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23.05.2024 17:31 Відповісти
Казус Арахамії

Лідер фракції «Слуга народу» https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія , який на початку військового вторгнення РФ https://lb.ua/society/2022/03/02/507708_ukrainska_delegatsiya_ide.html очолював українську переговорну групу , в інтерв'ю Наталії Мосійчук https://lb.ua/news/2023/11/25/585966_arahamiya_rosiya_proponuvala.html розповів деталі тих перемовин . Він нагадав, що Росія хотіла припинити війну в обмін на нейтральний статус України, який зобов'язав би Київ ніколи не вступати в НАТО. Водночас «коли ми (переговорна група. - LB.ua) повернулися зі Стамбула, https://lb.ua/world/2022/03/20/510392_dzhonson_rozpoviv_zelenskomu_yak.html приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не підписуватимемо з ними - і давайте будемо просто воювати». Зараз же Україна не повинна йти на перемовини з Росією, зазначив Арахамія, адже має вкрай погані позиції для них.
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23.05.2024 17:34 Відповісти
А решта пунктів? Там Україні триндець повний.
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23.05.2024 17:41 Відповісти
Про решту Арахамія мовчить. Він же не самогубець. А надзичайно хитра бестія.
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23.05.2024 17:51 Відповісти
Арахламідію хітро… ний гамадріл , ФАКТИ ЗРАДИ ВІН не оприлюднив МОСІЙЧУЧУКІ, але вони відомі - ДЕНАЦІФІКАЦІЯ , а це є ГЕНОЦИД роззброєння, Відмова від Криму і зрадник татарського народу Умеров це погодив
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23.05.2024 18:16 Відповісти
Ще хтось вірить зеленої агрохімії?
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23.05.2024 17:54 Відповісти
а тут Джонсон був правий. бо. цих стамбульських угодах не тільки мали бути підписи рахи і України. там мали бути ще підписи гарантів безпеки України - Британії, США, Китаю. тільки ці гаранти зовсім не мали би по факту ніяких повноважень по цій угоді, бо там кацапи прописали собі право вето, як в ООН. тому британці ніколи би не підписали таку угоду. а зміст? щоб бути заветованими кацапами? от і сказав Джонсон Вові, що ми (британці) таку х уйню підписувати з кацапами не будемо.
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23.05.2024 21:27 Відповісти
ненавиджу червонодупих!

чума на комуно-китайців!
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23.05.2024 17:33 Відповісти
китайози одобряють мир на умовах мордору в редакції березня 2022 - знищення України і її нації. жовта небезпека якось накинулась на Канаду, тепер на Британію, треба щоб весь цивілізований світ об'явив торгове ембарго і заборону продажу хунвейбинам технологій. Тоді війна мордору закінчиться швидко, а по всьому китаю будуть масові заворушення.
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23.05.2024 17:34 Відповісти
Вот ******** жолтомордые. Сами начали войну вместе с рашистами, сейчас поддерживают рашистов да еще упрекают тех кто помогает Украине обороняться. Твари
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23.05.2024 17:35 Відповісти
цікаво, в китаї є лгбт?
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Тільки БДСМ
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23.05.2024 17:53 Відповісти
В них це називається "службова нарада", або "нарада керівного складу"
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23.05.2024 18:15 Відповісти
Їх там -переважна більшість
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23.05.2024 20:37 Відповісти
то звідки стільки китайців?
їхні транссексуали навчились роджати від смажених летучих пацюків?
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23.05.2024 20:41 Відповісти
Вся верхівка на чолі із Сі
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24.05.2024 01:20 Відповісти
КНР нахй!!!! Мерзенна тварюка Сі - справжній розпилювач війни руками своєї маріонетки - раїсі. Арахамія, як тобі, падло, спиться?
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23.05.2024 17:35 Відповісти
То ось кому треба дякувати, шо Пісюн через Автохімію не злив Країну?!!
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23.05.2024 17:36 Відповісти
А Україна і далі постачає китаю зерно.
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23.05.2024 17:36 Відповісти
Також є інформація, що ********** Сі то є генетично модифікований Вінні Пух на стероїдах!
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23.05.2024 17:37 Відповісти
Тре уточнювати деталі - він подібний на совкового Пуха а не на оригінального який був дійсно милим і файним ( а не хамлом совковим ).
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23.05.2024 17:45 Відповісти
хламідія так і сказав.
приїхав джонсонюк, дав в рило, і наказав воювати.
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23.05.2024 17:39 Відповісти
жовтожопі щось забагато нагнітають останнім часом. чи не перед великим шухером??
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23.05.2024 17:42 Відповісти
Чим спасли Зельоних від суду Лінча.
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23.05.2024 17:42 Відповісти
ттимчасово
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23.05.2024 18:00 Відповісти
Всі існуючі імперські етноси і нації які дотеперка мають колонії мають бути позбавленні права на скиглення про те шо їм хтось шось там робив - кацапи мають мовчати шо їм німці шось під час другої війни робили а китайці шо їм шось японці з європейцями робили, ось коли вони відпустять поневоленні народи і скажуть шо вони були неправі тоді те право в них зявиться .
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23.05.2024 17:43 Відповісти
Брити зірвали - то шо потрібно помагати рашці?
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23.05.2024 17:45 Відповісти
... Що ще раз свідчує про те, що Єрмак, Хамоарія та інші є агентамии Китаю
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23.05.2024 17:45 Відповісти
не знаю агентурне ім'я агрохамії, а Єрмака - Тимофеєв. Про це відомо ще з часів Г.Герман - у ФСБ - "Тереза"
https://prm.ua/ru/ermak-s-psevdonymom-tymofeev-rabotaet-na-rossyyskuiu-razvedku-moskal/
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23.05.2024 18:03 Відповісти
шось террористичний китай ***********
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23.05.2024 17:46 Відповісти
Тобто британці вдарили в саме яблучко
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23.05.2024 17:48 Відповісти
Чому у Ван Веньбінь методичка один в один співпадає з методичкою Давіда Арахамії?У них спільний куратор в ФСБ?
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23.05.2024 17:48 Відповісти
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23.05.2024 17:49 Відповісти
Дякувати Господу є англосакси! Господи бережи Короля!
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23.05.2024 17:50 Відповісти
Не правильно ви надрукували - є кельто романо англо сакси ( і не англо сакси а германці такшо - кельто романо германці).
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23.05.2024 17:58 Відповісти
Я повністю з вами згоден! Але московити дуже ссуться саме англосаксів, тому нехай в них все буде добре і в нас також!
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23.05.2024 18:12 Відповісти
В китайців напевно є інфа про єрмака і як британці йому завадили злити руснє Україну? Цікаво
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23.05.2024 17:52 Відповісти
Арахамія прямим текстом звинуватив Бориса. Вже забули?
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23.05.2024 18:01 Відповісти
мені більш цікава компра Дєрмака на Херпіду
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23.05.2024 18:05 Відповісти
Жовтопикі підараси. Якби не вони то кацапи вже б другий рік зализували рани з українським х#єм за щокою.
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23.05.2024 17:56 Відповісти
с китаем нужно разрывать отношения
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23.05.2024 17:57 Відповісти
Запитайте дітей вбитих солдат, вдів, батьків - що краще поганий мир чи смерть і війна. Ну і де тепер той Джонсон? Сидить в окопі під КАБами?
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23.05.2024 17:58 Відповісти
впевнений що поганий мир краще за спротив? Вже проходили - Голодомор, депортації, репресії. Бажаєш повторити?
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23.05.2024 18:09 Відповісти
ви дебіл?
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24.05.2024 03:21 Відповісти
комуняки йдіть до сраки...
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23.05.2024 18:01 Відповісти
Брудна китайська свиня.
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23.05.2024 18:01 Відповісти
"Поганий мир" для цих дітей закінчився би у фільтраційному таборі в Мордовії.
Вчи історію, потім будеш писати в коментах...
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23.05.2024 18:05 Відповісти
...ваша китайська косокість, забула свою історію.Вам бажається Тайвань,морда не лусне?Вам нащадок СССРа не допоможе..
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23.05.2024 18:08 Відповісти
А бувший МІД Туреччини пряміше сказав: в Стамбул з України приїхала похоронна *******. У Франції ще з 1944 почали вішати таких же договорантів після скорого трибуналу. Над Україною таки зійде день і темні хмари розвіються,тоді і прийде час плати за рахунками кацапським колаборантам. Імена їх відомі.
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23.05.2024 18:13 Відповісти
Китайці - це дуже хитра нація. Я викладав у США китайським студентам в університеті: постійний плагіат, хитрування, викручування та обман. Всі письмові роботи купують онлайн і видають, як свої. Ну, як тут скажеш, що немає стереотипів націй?
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23.05.2024 18:15 Відповісти
а тепер поцікавтесь скільки кит. студентів навчається в британії. І ви будете в шоці
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24.05.2024 03:23 Відповісти
У кращому випадку на цей час, був би новий виток подальшої агресії. А у гіршому, штурмували б польські посадки разом з білорусами, під пильним наглядом кацапських заградотрядів.
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23.05.2024 18:16 Відповісти
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23.05.2024 18:17 Відповісти
Такие цитаты не катана, а обоюдо острый меч! Кто кого пришел убивать сейчас? ( Это про Палестину и Израиль) И вообще, все в мире поменялось настолько, что не все старые пропагандистские клише действуют!
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23.05.2024 18:33 Відповісти
Це цитата про Голокост. Якщо Путін заявив що "украінцєв не сущєствуєт" значить, по зразку Гітлера, очевидно планує для них голокост.
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23.05.2024 18:43 Відповісти
Чего меня должен волновать голокост тех, кого не волнует ГОЛОДОМОР?
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23.05.2024 18:45 Відповісти
Це універсальна формула. Із гопниками, мародерами, вбивцями не розмовляють, їх нищать! Інша поведінка смертельно небезпечна, бо лише підбурює злочинців і надає їм ілюзію безкарності.
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23.05.2024 21:04 Відповісти
сволочі кітайські вони хочуть смерті для України.
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23.05.2024 18:24 Відповісти
Ходя!
Пішов нагуй!
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23.05.2024 18:30 Відповісти
Яких внутрішніх проблем?! Шо воно патякає ця жовта комуняцька обезяна?!
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23.05.2024 18:32 Відповісти
Дожились. Сраний китай звинувачує Британію ! Я б такі новини взагалі не публікував. Хай собі звинувачує кого хоче в чому хоче.
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23.05.2024 18:37 Відповісти
Цей саліван це який соєвий клоун. Тут треба бути лишньохромосомним щоб повірити казочку що наче инівська корея клепає самотужки ракети як моя бабуся вареники з вишнями. Червронопузі китайоси ідіть за рускім воєним кораблем
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23.05.2024 18:46 Відповісти
******** брехливі.

Якщо вже й пригадувати переговори березня 22 року, то Україна погодилась обговорювати всі питання, окрім визнання "днр" та "лнр" та остаточного визнання Криму російським (це питання хотіли вістрочити на 15 здається років)

Погоджувались і обговорювали і "демілітарізацію", і навіть "денацифікацію". Намагалися визначити дефініції що то воно означає. Готові були відмовлятися від НАТО взамін на інші гарантії.

Не погоджувались лише на поступки територією. І про це заявляли.
А Піськов тоді сказав "ну от, Україна майже зі всім погоджується, а тепер давайте ще територію".

Це саме рашка не погоджувались ні на які переговори, крім повного задоволення всіх 4-ох вимог. Всіх. От такі переговори.

І про зрив цих переговорів тепер каже Китай - який як раз стверджує що "поважає суверенітет та територіальну цілісність всіх країн"?
Тобто поважає те єдине, на поступки в чому Україна тоді не погодилась.
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23.05.2024 18:50 Відповісти
Чайна свого часу долучилась до будапештського меморандум як ядерна держава гарант безпеки. Зараз воно на боці ерефії. В топку нах
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23.05.2024 18:51 Відповісти
рашисти & китаези - один нарот, врот..врот врот
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23.05.2024 18:59 Відповісти
А хто буде красти в армії, руки поодрубувать ,по самі яйця !!!
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23.05.2024 19:01 Відповісти
Без дозволу і благословляння Китаю хрен-би ***** почало цю найкривавішу після 2 Світової війну.Китайозам охота і рибку з'їсти(поіметь від теперішнього світопорядку найбільший в світі ріст економіки)і накуй сісти(ще-й реалізувати якісь свої біляімперські нахили).Мабуть вирішили,що стали економічно невразливі і тепер вже можуть диктувати світу свої умови.
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23.05.2024 19:02 Відповісти
АРО І ХАМІЯ, ДВА В ОДНОМУ... ТО ВІН ПРОУКРАЇНСЬКИЙ СУПЕР ПАТРІОТ А ТО ВІН ОДНОЧАС НА БАЛАЛАЙЦІ СТРОЧИТЬ... КОМАНДА В ЗЕ В КОСОВОРОТКАХ, ... У ЄРМАКА СТАРИЙ В ГЕНШТАБІ РАШКИ СЛУЖИВ..У ПОДОЛЯКА ТЕЖ БРАТКА ВІЙСЬКОВИЙ.. ТАК ГЛЯНУТИ І ПОДУМАТИ ТО ВСІ ВЕРСІЇ ПІДХОДЯТЬ - ХТО НА КОГО ПРАЦЮЄ...
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23.05.2024 19:11 Відповісти
что мешает разорвать с ху#ловскими подстилками дипотношения и выдворить из страни
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23.05.2024 19:11 Відповісти
Те, що про китайців історія давно знає, не доводить , що вони найрозумніші. Свою історію спочатку нехай вивчать. Там стільки "невдобного"....
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23.05.2024 19:35 Відповісти
Те, що в членів Зеленого Кварталу 95 ніколи не було ні ЧЕСТІ ні ГІДНОСТІ, ще раз було підтверджено в Стамбулі. Військові, давши ПРИСЯГУ на вірність Україні, в перші дні війни на передовій, власним життям, захищають Рідну Землю. В той же час Зелене ЧМО - АРАХАМІЯ, склавши аналогічну присягу в Парламенті, за 30 серебряників ПРОДАЄ Україну, при цьому цинічно виправдовуючись, що не мав ПОВНОВАЖЕНЬ підписувати, але ж ПІДПИСАВ! А ПРИСЯГА в Парламенті на вірність УКРАЇНІ давала право на такий ГАНЕБНИЙ поступок??? В часи Другої Світової Війни більше 300 депутатів з Парламенту Великобританії пішли захищати Рідну Землю.
В перші дні війни в Україні більше 100 депутатів від Слуг Народу перейшли на сторону ВОРОГА. І це зараз ОСНОВНА проблема України. Завдяки Честі і Гідності Бориса Джонсона - нащадка У.Черчіля, Україну не ПРОДАЛИ! Але ж це не остання СПРОБА чих ідіотів при владі!
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23.05.2024 20:29 Відповісти
не кацапи почали війну в україні, а китайози, цих тараканів потрібно було давити ще з 2022 року, вони ще брехливіші за кацапів
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23.05.2024 21:22 Відповісти
Косоокий комуняка не правий. Перемовини не між Україною та московією, а між зрадниками інтересів України та московією.
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23.05.2024 23:40 Відповісти
Жовтороті знову на опіум підсіли.
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24.05.2024 02:31 Відповісти
таки наступала британія китаю недавно на мозоль, мабуть з постачання зброї, що гавкати почали.
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24.05.2024 03:24 Відповісти
Ой мамцю рідна,що ж це коється? Рашисти напали,зруйнували,замучили.спиз...и ,а англіки типу крайні???
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24.05.2024 08:29 Відповісти
 
 