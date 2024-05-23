Китай звинуватив Велику Британію у зриві мирних переговорів між Україною та Росією у 2022 році

У Китаї заявили, що Велика Британія завадила Україні та Росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Про це заявив представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином у МЗС Китаю відреагували на слова британського міністра оборони Гранта Шеппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати РФ летальну допомогу для ведення війни проти України.

Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у США.

"Необхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому Росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великої Британії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.

За його словами, "очорнення Китаю не змінить пасивної позиції Великої Британії в українському питанні" і не вирішить внутрішніх гострих проблем країни.

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Нагадуємо, вчора міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що розвідка має дані про надання чи підготовку до надання Китаєм летальної зброї РФ.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не мають такої інформації.