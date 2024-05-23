Китай звинуватив Велику Британію у зриві мирних переговорів між Україною та Росією у 2022 році
У Китаї заявили, що Велика Британія завадила Україні та Росії домовитися про мир на початку повномасштабної війни у 2022 році.
Про це заявив представник мінстерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Таким чином у МЗС Китаю відреагували на слова британського міністра оборони Гранта Шеппса про те, що Пекін вже надає чи готується надати РФ летальну допомогу для ведення війни проти України.
Дипломат засудив "безпідставну та безвідповідальну наклепницьку кампанію проти Китаю", зазначивши, що інформацію Лондона не підтвердили навіть у США.
"Необхідно підкреслити, що саме британська сторона, а не китайська, причетна до підливання олії в українське питання. Є інформація, що ще два роки тому Росія і Україна були близькі до досягнення угоди про припинення конфлікту, але саме через обструкцію з боку Великої Британії та інших сторін конфлікт затягнувся до сьогоднішнього дня", - заявив Веньбінь.
За його словами, "очорнення Китаю не змінить пасивної позиції Великої Британії в українському питанні" і не вирішить внутрішніх гострих проблем країни.
Нагадуємо, вчора міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що розвідка має дані про надання чи підготовку до надання Китаєм летальної зброї РФ.
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не мають такої інформації.
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Клоуна готовили, использовали (может быть в темную), и вот результат, почти договорились. До капитуляции был один шаг.
Лідер фракції «Слуга народу» https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія , який на початку військового вторгнення РФ https://lb.ua/society/2022/03/02/507708_ukrainska_delegatsiya_ide.html очолював українську переговорну групу , в інтерв'ю Наталії Мосійчук https://lb.ua/news/2023/11/25/585966_arahamiya_rosiya_proponuvala.html розповів деталі тих перемовин . Він нагадав, що Росія хотіла припинити війну в обмін на нейтральний статус України, який зобов'язав би Київ ніколи не вступати в НАТО. Водночас «коли ми (переговорна група. - LB.ua) повернулися зі Стамбула, https://lb.ua/world/2022/03/20/510392_dzhonson_rozpoviv_zelenskomu_yak.html приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не підписуватимемо з ними - і давайте будемо просто воювати». Зараз же Україна не повинна йти на перемовини з Росією, зазначив Арахамія, адже має вкрай погані позиції для них.
чума на комуно-китайців!
їхні транссексуали навчились роджати від смажених летучих пацюків?
приїхав джонсонюк, дав в рило, і наказав воювати.
https://prm.ua/ru/ermak-s-psevdonymom-tymofeev-rabotaet-na-rossyyskuiu-razvedku-moskal/
Вчи історію, потім будеш писати в коментах...
Пішов нагуй!
Якщо вже й пригадувати переговори березня 22 року, то Україна погодилась обговорювати всі питання, окрім визнання "днр" та "лнр" та остаточного визнання Криму російським (це питання хотіли вістрочити на 15 здається років)
Погоджувались і обговорювали і "демілітарізацію", і навіть "денацифікацію". Намагалися визначити дефініції що то воно означає. Готові були відмовлятися від НАТО взамін на інші гарантії.
Не погоджувались лише на поступки територією. І про це заявляли.
А Піськов тоді сказав "ну от, Україна майже зі всім погоджується, а тепер давайте ще територію".
Це саме рашка не погоджувались ні на які переговори, крім повного задоволення всіх 4-ох вимог. Всіх. От такі переговори.
І про зрив цих переговорів тепер каже Китай - який як раз стверджує що "поважає суверенітет та територіальну цілісність всіх країн"?
Тобто поважає те єдине, на поступки в чому Україна тоді не погодилась.
В перші дні війни в Україні більше 100 депутатів від Слуг Народу перейшли на сторону ВОРОГА. І це зараз ОСНОВНА проблема України. Завдяки Честі і Гідності Бориса Джонсона - нащадка У.Черчіля, Україну не ПРОДАЛИ! Але ж це не остання СПРОБА чих ідіотів при владі!