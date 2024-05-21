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Новини Війна
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90% електроніки, яку імпортує РФ, надходить із Китаю. Це дає їй можливість виробляти танки і боєприпаси рекордними темпами, - Блінкен

90% електроніки, яку імпортує РФ, надходить із Китаю - Блінкен

Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ у вигляді поставок мікроелектроніки. Це дає можливість Росії швидкими темпами виробляти озброєння, яке потім застосовується на війні проти України.

Про це під час слухань у Сенаті американського Конгресу заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За словами Блінкена, не було зафіксовано, щоб Китай передавав Росії зброю, як це роблять Іран та Північна Корея. Однак КНР постачає Кремлю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку. 

Блінкен зазначив, що 70% усіх верстатів, які імпортує Росія, надходять із Китаю. Крім того, за його словами, 90% мікроелектроніки також надходить в Росію із КНР.

Очільник Держдепу США зазначив, що китайські товари подвійного призначення РФ спрямує на розбудову свого ВПК.

"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами", - сказав Блінкен.

Американський високопосадовець зазначив, що США роблять відповідні кроки для того, щоб протидіяти цьому. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони. Блінкен зауважив, що під час свого візиту до Китаю він говорив про це із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Також Вашингтон обговорює ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін. 

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - сказав Блінкен.

Крім цього, головний американський дипломат нагадав про санкції США щодо китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.

"Ми вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій. Ми продовжимо це робити, і ми працюємо над координацією наших зусиль з європейськими та іншими партнерами", - заявив політик.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР, за його словами, постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.

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Автор: 

Китай (4555) росія (65007) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+15
А хто ж виростив такого ''електронного монстра''? Га? Не скажете..
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21.05.2024 21:10
+8
Китайці, по-перше і останнє - друзі самі собі, усе інше, з іхньою 5000-річною державною історією не суттєве.
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21.05.2024 21:22
+4
Які там, кажете, абсолютні цифри американсько-китайської торгівлі?

(під "китайською" розуміється, звісно, mainland China)
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21.05.2024 21:07
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Які там, кажете, абсолютні цифри американсько-китайської торгівлі?

(під "китайською" розуміється, звісно, mainland China)
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21.05.2024 21:07 Відповісти
Відкрию страшну правду. Головна позиція китайського експорту в США - електроніка.
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21.05.2024 21:07 Відповісти
Технології США, брудне виробництво літій-інних акумуляторів та дешева рабсила китайська. Мова йде про співробітництво з кацапами яке вбиває українців.
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21.05.2024 21:10 Відповісти
В Китаї вже не дешева раб сила, зарплати в них вже нормальні. Просто у них заводи стоять.
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21.05.2024 21:45 Відповісти
Так того ж і стоять... Тут або, або
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21.05.2024 22:47 Відповісти
Видно, що ви живете 90-ми, коли в Китаї дійсно була дуже дешева робоча сила. І китайці набралися кредитів + прийшли інвестори і там побудували заводи, бо китайці дали дуже вигідні умови. Наразі китайці гнуть дуже не малий % за свою роботу і наразі багато переносять заводи з Китаю наприклад в Індію, чи інші країни, бо вже Китай і не дешево і там політика не дуже.

Інформація по МінФін 2024
Середня зарплата в Китаї ; 9502,42, CNY (китайських юанів женьмiньбi) ; 1377,57, USD (доларів США) ; 1281,20, EUR (Євро) ; 49903,84, UAH (українських гривень).

Китай дешева робоча сила - це вже зараз звучить як анекдот.
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22.05.2024 11:43 Відповісти
китай доволі різний,якщо ви не зрозуміли.а китайську статистику можете собі засунути в дупу
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22.05.2024 12:23 Відповісти
а до чого тут Україна,дурень китайський? ,ти забув написати що українці гинуть тому що кидай всім забезпечує свою напівколонію засрашку.якісь отримують а якісь отримують жменьку рису якісь українці теж отримують мільйони баксів .
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22.05.2024 12:41 Відповісти
))) точно, пішов збирати дрони з китайских запчастин, бо свого нічого нема. Як я з цим житиму, не знаю. За миску рису ))) ахаха. Рівень розвитку видно по тестах, ну не дивини для бота, ахаха.
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22.05.2024 12:48 Відповісти
зараз безкоштовно підеш у спам зі своїми дурницями,китайський бот.
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22.05.2024 13:32 Відповісти
Можливо. Але я вже 60+ тому у мене Китай, або китайське викликають не дуже гарні асоціації.
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22.05.2024 12:47 Відповісти
Там величезна кількість рабсили яка працює без жодного натяку на охорону праці
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21.05.2024 22:52 Відповісти
Це ви пишете більше про Пакістан і Індію, де багато роблять кустарщини. Наразі в Китаї в більшості все нормально з охороною праці, особливо в плані електроніки. На заводах з виробництва електроніки, друкованих плат різного заліза все там добре, бо погану якість Європа не прийме. У більшості якраз у нас в Україні гірше з охороною праці, ніж в Китаї, коли у нас люди пашуть по 12+ годин. Вакансії не важко подивитися, більшість вакансій з роботою по 12 годин, або обертові зміни, коли кожен третій тиждень робота вночі, і людина стає гіпертоніком за 2 роки гарантовано - працював і знаю.

Дивує, що люди думають, що у китайців нема охорони праці.

Інформація по МінФін 2024
Середня зарплата в Китаї ; 9502,42, CNY (китайських юанів женьмiньбi) ; 1377,57, USD (доларів США) ; 1281,20, EUR (Євро) ; 49903,84, UAH (українських гривень).

Ахаха, дешева робоча сила. В Україні середня з.п. 300 у.о. ОФІЦІЙНО
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22.05.2024 10:43 Відповісти
До чого тут Україна?
В Китаї теж багатої кустарщини і рабсили
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22.05.2024 11:41 Відповісти
Порівняння про дешеву раб силу, то дивлячись на середню з.п., то китайська раб сила не дешева вже і Україну для порівняння в грошах, і розумніння, що китайці за 300 у.о. пахати вже не будуть, як у 90-ті було. Походу ви не були в Китаї ніколи, то хоч подивіться відео які там умови праці на заводах чи фабриках. Бо чомусь здається, що ви плутаєте Китай і наприклад Пакистан, де кустарщина в більшості. Для прикладу Китай, заводи Сяомі, DJI, Хуавей, заводи з виробництва друкованих плат, заводи з виробництва радіодеталей, автомобілів і т.д. з ********* умовами праці і автоматизацією - дуже кустарщина ))). Так, кустарщина є в Китаї, але її не багато на загальному фоні і доходи для країни кустарщина не приносить + кустарщину Європа не купить, яка є основним ринком Китаю.
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22.05.2024 11:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dgdJHgTs7FI&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%2F%2F-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85 Крайняя нищета в Китае. Как живет человек, получая соцпомощь.
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22.05.2024 12:30 Відповісти
Ахахах, ну добре, отвєтка: "https://www.youtube.com/watch?v=9nCKfALy9JU&pp=ygUh0L7RgNC10Lsg0Lgg0YDQtdGI0LrQsCDQutC40YLQsNC5 ОРЁЛ И РЕШКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ОНЛАЙН | КИТАЙ ДО ЭПИДЕМИИ. ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ПЕКИНЕ, ШАНХАЕ, ГУАНЧЖОУ ". Походу наші набрехали ))) а руцькому блохеру віримо. Майор руцкий бот детектед.
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22.05.2024 12:51 Відповісти
а шо не так? включив режим "ви вьо врети"... так-так у кидаї мільйони таких бомжів.
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22.05.2024 13:34 Відповісти
іди в будку китайский господарь тобі вже насипав мисочку рису не витрачай часу.
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22.05.2024 13:48 Відповісти
Завтра піду і куплю В"єтнамський Самсунг, а свій Редмі розіб'ю нахрен!
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21.05.2024 21:08 Відповісти
А якщо трапиться індуський?
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21.05.2024 21:17 Відповісти
Ні, вони ********** нафту відмивають
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21.05.2024 22:00 Відповісти
Це типу: вирішив надурити систему, купив білет і не поїхав??? може не треба було купляти китайський відразу. Але навіть у телефонах Соні, Самсунг чи Яблокофонах там китайські радіо деталі в більшості, бо основні заводи конденсаторів, резисторів і т.д. знаходяться саме в Китаї. Основний виробник літієвих акумуляторів чи сировина для літієвих акумуляторів - це Китай. Тобто батарея в Теслі як мінімум сировина китайська і це бабло в економіку китайців.
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21.05.2024 21:50 Відповісти
А хто ж виростив такого ''електронного монстра''? Га? Не скажете..
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21.05.2024 21:10 Відповісти
Те, що китайці вороги України, так це вже давно зрозуміло.
Китай союзник рашки а значить допомагає пуйлу нищити та окупувати Україну.
Але, в знаєте, що згідно опублікованих даних Укрстату, за січень-лютий цього року, Китай на першому місті в торговому обороті для України.
Імпорт з Китаю в Україну, за перші два місяця цього року складає більше одного млрд. $ ( з усіма іншими країнами десь 6 млрд.)
Експорт в Китай десь 0,5 млрд.
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21.05.2024 21:14 Відповісти
Китайці, по-перше і останнє - друзі самі собі, усе інше, з іхньою 5000-річною державною історією не суттєве.
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21.05.2024 21:22 Відповісти
Китайці в першу чергу думають тільки за себе, працював і знаю. Як тільки їм треба, то будуть співпрацювати, а коли не треба, то кинуть на раз.

Не забувайте, що зараз деталі для дронів чи радіодеталі женуть саме з Китаю, от вам і оберти по грошах. Якщо відмовитися від Китаю, то не буде дронів взагалі. Одних Мавіків заказали вагонами, а про камікадзе там рахунку вже нема, тисячами, а це лярди баксів.
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21.05.2024 21:53 Відповісти
Деталі для дронів йдуть через посередників.кількість лімітів для польських посередників китайці обмежили з квітня минулого року.за словами наших солдат сосіяни вже значно переважають наших за кількістю фпв.
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21.05.2024 22:56 Відповісти
Не новина не разу що у раші більше, це давно відомо, бо раша клепає дрони на рівні держави і закуповують деталі контейнерами напряму і китай під боком, а у нас багато волонтерять і тягнуть посилками з аліка як хто може, також закуповують в Європі деталі, куди наразі пливуть контейнери і літають літаки вантажні без проблем з Китаю. Але як наразі у нас, то я не знаю.
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22.05.2024 10:52 Відповісти
Большинство болезненных санкций против китайских компаний были еще до войны. Боюсь у китайцев нет никаких иллюзий, что хорошее поведение что-то изменит.
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21.05.2024 21:22 Відповісти
Які, до прикладу?
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21.05.2024 21:27 Відповісти
Наприклад у Huawei из-за санкций проблемы с Андроид, что ощутимо снизило их конкурентноспособность. Тот же производитель Мавиков DJI, против них санкции действуют с 2021-го года, они потеряли от 20% до 30% мирового рынка.
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21.05.2024 21:40 Відповісти
А вам що заважає робити те саме рекордними темпами? Наче, й санкцій не маєте. Ото аби *********
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21.05.2024 21:26 Відповісти
Ну, то шо поробиш. Захід, за своєї жадібності до легкої наживи втрапив в пастку, підготовлену Китаєм. "Клюнули" на "дешеву" робочу силу? Тепер їжте очі, що купували.
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21.05.2024 21:27 Відповісти
Поки що їмо ми. Захід спокійно покриває каву в затінку
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21.05.2024 21:28 Відповісти
Попиває.
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22.05.2024 11:27 Відповісти
Штатовцы могут прихлопнуть все поставки одной угрозой о введении санкций против Китая,его экономика просто рухнет без экспорта.
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21.05.2024 21:27 Відповісти
Без експорту в США не впаде. Це 10-15%. Багато, але не смертельно.
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21.05.2024 22:07 Відповісти
рашка іде на рекорд а Захід шо - на розслабоні
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21.05.2024 21:30 Відповісти
90% електроніки, яку імпортує РФ, надходить із Китаю. Це дає їй можливість виробляти танки і ********** рекордними темпами, - Блінкен

Та ну???
Апіззєнєть!
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21.05.2024 21:32 Відповісти
Китай по повній підпитує цю війну і фактично веде приховану війну зі штатами.Це негшайно треба припинити.Штати з кожнею секундою втрачають як вплив так і дієвість.
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21.05.2024 21:34 Відповісти
США ******* підгодовувати і ворощувати монстрів...японців яких зупинила лише ядрьона бімба, радянський союз 20-х років, рашка єльцина, дідусь Адік теж трохи отримував...а тепер китай...тільки от чи впораються якщо щось піде не так
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21.05.2024 21:35 Відповісти
Перший Тунгуський метеорит до Китаю не долетів.
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21.05.2024 21:46 Відповісти
Та ви ж самі одразу попавши в Білий дім зняли додаткові мита на китайську продукцію, які ввів Трамп і цими діями допомогли Китаю нарощувати оборонку
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21.05.2024 21:50 Відповісти
Це було відомо з самого початку війни. Тільки на Заході робили вигляд, що не помічають цього, бо з Китаю поставляють купу товарів, без яких західна економіка загнеться
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21.05.2024 22:47 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - довбойоб, той, хто вірить китайцям-комуністам - довбойоб в кубі...
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22.05.2024 08:34 Відповісти
 
 