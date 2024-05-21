90% електроніки, яку імпортує РФ, надходить із Китаю. Це дає їй можливість виробляти танки і боєприпаси рекордними темпами, - Блінкен

Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі РФ у вигляді поставок мікроелектроніки. Це дає можливість Росії швидкими темпами виробляти озброєння, яке потім застосовується на війні проти України.

Про це під час слухань у Сенаті американського Конгресу заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

За словами Блінкена, не було зафіксовано, щоб Китай передавав Росії зброю, як це роблять Іран та Північна Корея. Однак КНР постачає Кремлю товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку.

Блінкен зазначив, що 70% усіх верстатів, які імпортує Росія, надходять із Китаю. Крім того, за його словами, 90% мікроелектроніки також надходить в Росію із КНР.

Очільник Держдепу США зазначив, що китайські товари подвійного призначення РФ спрямує на розбудову свого ВПК.

"Багато з цього йде на розбудову оборонно-промислової бази, і в результаті ми бачимо, як Росія виробляє танки, артилерійські боєприпаси рекордними темпами", - сказав Блінкен.

Американський високопосадовець зазначив, що США роблять відповідні кроки для того, щоб протидіяти цьому. Насамперед проводиться робота щодо виявлення цих поставок та попередження китайської сторони. Блінкен зауважив, що під час свого візиту до Китаю він говорив про це із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Також Вашингтон обговорює ці питання з європейськими країнами, на торгівлю з якими орієнтується Пекін.

"Не можна, щоби Китай, з одного боку, заявляв, що шукає кращих відносин із країнами Європи, а з іншого боку підживлював найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", - сказав Блінкен.

Крім цього, головний американський дипломат нагадав про санкції США щодо китайських компаній, які порушують режим ембарго для Росії.

"Ми вже запровадили санкції проти понад 100 юридичних осіб у Китаї, які постачали продукцію подвійного призначення та інші речі, які є у списках санкцій. Ми продовжимо це робити, і ми працюємо над координацією наших зусиль з європейськими та іншими партнерами", - заявив політик.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що завдяки технологічній підтримці з боку Китаю Росія досі має можливість вести війну проти України. КНР, за його словами, постачає в РФ електроніку та технології для виробництва ракет, дронів та іншої зброї.

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