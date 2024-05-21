90% импортируемой РФ электроники поступает из Китая. Это дает ей возможность производить танки и боеприпасы рекордными темпами, - Блинкен

Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ в виде поставок микроэлектроники. Это дает возможность России быстрыми темпами производить вооружение, которое потом применяется на войне против Украины.

Об этом во время слушаний в Сенате американского Конгресса заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

По словам Блинкена, не было зафиксировано, чтобы Китай передавал России оружие, как это делают Иран и Северная Корея. Однако КНР поставляет Кремлю товары двойного назначения, в частности микроэлектронику.

Блинкен отметил, что 70% всех станков, которые импортирует Россия, поступают из Китая. Кроме того, по его словам, 90% микроэлектроники также поступает в Россию из КНР.

Глава Госдепа США отметил, что китайские товары двойного назначения РФ направит на развитие своего ВПК.

"Много из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы, и в результате мы видим, как Россия производит танки, артиллерийские боеприпасы рекордными темпами", - сказал Блинкен.

Американский чиновник отметил, что США делают соответствующие шаги для того, чтобы противодействовать этому. Прежде всего проводится работа по выявлению этих поставок и предупреждению китайской стороны. Блинкен отметил, что во время своего визита в Китай он говорил об этом с лидером КНР Си Цзиньпином.

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Также Вашингтон обсуждает эти вопросы с европейскими странами, на торговлю с которыми ориентируется Пекин.

"Нельзя, чтобы Китай, с одной стороны, заявлял, что ищет лучших отношений со странами Европы, а с другой стороны подпитывал самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", - сказал Блинкен.

Кроме этого, главный американский дипломат напомнил о санкциях США в отношении китайских компаний, которые нарушают режим эмбарго для России.

"Мы уже ввели санкции против более 100 юридических лиц в Китае, которые поставляли продукцию двойного назначения и другие вещи, которые есть в списках санкций. Мы продолжим это делать, и мы работаем над координацией наших усилий с европейскими и другими партнерами", - заявил политик.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что благодаря технологической поддержке со стороны Китая Россия до сих пор имеет возможность вести войну против Украины. КНР, по его словам, поставляет в РФ электронику и технологии для производства ракет, дронов и другого оружия.

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